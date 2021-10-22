Apple’ın Gizlilik Politikası, Snapchat’in Gelirlerini Etkiliyor!

Bu yılın başlarında Apple, kullanıcının üçüncü taraf uygulamalarının internet üzerinden bunları izlemesine izin vermesini veya reddetmesini gerektiren yeni bir Uygulama İzleme Şeffaflığı sistemini uygulamaya koydu. Snap (Snapchat’in arkasındaki şirket) ilk başta bu değişikliklerden yana olsa da şimdi gelirinin Apple’ın yeni gizlilik politikalarından etkilendiğini söylüyor. Apple’ın gizlilik politikası, Snapchat’in gelirlerini ve hisselerini etkiliyor.

Şirket bugün, 2021 mali yılı dördüncü çeyreği için 1 milyar doların üzerinde gelirle sonuçlarını bildirdi. Ancak Engadget’ın belirttiği gibi, miktar şirketin beklentilerinin 3 milyon dolar altında. Snap CEO’su Evan Spiegel’e göre, bunun bir kısmı Apple’ın iOS’ta yaptığı ve mobil reklam pazarını etkileyen son değişikliklerden kaynaklanıyor.

CEO Evan Spiegel analistlerle yaptığı bir görüşmede, “Reklamcılık işimiz, Apple tarafından Haziran ve Temmuz aylarında geniş çapta kullanıma sunulan iOS reklam takibinde yapılan değişiklikler nedeniyle kesintiye uğradı” dedi. “Bir dereceye kadar iş kesintisi olmasını beklerken, Apple tarafından sağlanan yeni ölçüm çözümü beklediğimiz gibi ölçeklenmedi ve bu da reklam ortaklarımızın iOS için reklam kampanyalarını ölçmesini ve yönetmesini zorlaştırdı.”

Yine de Spiegel, Apple’ı yeni gizlilik yönergeleri için eleştirmiyor. Bunun yerine Snap CEO’su, değişikliklerin “ekosistemin uzun vadeli sağlığı için gerçekten önemli ve tamamen desteklediğimiz bir şey” olduğunu savunuyor. Bu yılın başlarında Spiegel, Apple’ın Uygulama İzleme Şeffaflığı sistemi lehinde birçok kez tartışmıştı.

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Diğer şirketlerin Apple’ın yeni gizlilik politikalarından büyük ölçüde etkilendiğini belirtmekte fayda var. Örneğin, Facebook’un ATT sisteminin yürürlüğe girmesinden sonra reklam gelirindeki kayıp konusunda “panik yaptığı” bildiriliyor. Mark Zuckerberg’in şirketi, kullanıcılardan Facebook uygulamalarında izlemeye izin vermelerini istemeye devam ediyor. Araştırmalar, çoğu kullanıcının bu noktada sürpriz olmayan Uygulama İzleme’yi devre dışı bıraktığını gösteriyor.

Snap, Apple’ın gizlilik değişikliklerinin ve küresel tedarik zinciri kesintilerinin, markaların tatil sezonu için pazarlamayı hızlandırdığı sosyal medya şirketleri için genellikle en yüksek kazanç dönemi olan dördüncü çeyreğe kadar devam etmesini beklediğini ekledi.

Çeyrek boyunca net zarar, 72 milyon dolar veya hisse başına 5 sent iken, bir önceki yılın çeyreğinde yaklaşık 200 milyon dolar veya hisse başına 14 sentten daraldı. Snap, dördüncü çeyrek gelirini 1,16 milyar ila 1,2 milyar dolar arasında ve günlük aktif kullanıcı sayısını 316 milyon ila 318 milyon arasında tahmin ediyor.

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Kaynak: 9To5Mac, Reuters