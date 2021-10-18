Bu Fiyattan Bu Telefon Alınır Mı? | 1000 Liralık Fark!

OPPO her geçen gün ülkemizdeki pazar payını arttıran markalardan birisi. Özellikle Reno serisi ülkemizde fazlasıyla beğenildi ve kullanıcıları tarafından da severek kullanılıyor. Ancak son zamanlardaki Reno ailesinin en yeni üyesi Reno5 fiyatı oldukça zamlandı.

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Reno4 Pro modelinden yaklaşık olarak 1000 TL daha fazla fiyata satılması ve bunun yanında Reno5’in Reno4 Pro’dan çok da farklı özellik sunmaması dikkat çekiyor. İşlemci, ekran, ses, batarya ve kamera konularında birbirleri ile neredeyse aynı olmaları insanları düşündürüyor. Tasarım kısmında bir takım farkları olması sebebiyle isim değiştiren Reno5’in ayrıca bir üst versiyonu olan Reno5 Pro da ülkemizde satışı bulunmuyor.

OPPO’nun globaldeki akıllı telefon stratejisi altı ayda bir cihaz çıkartmak olsa da OPPO Türkiye bu konuda bir adım geriden geliyor. Reno5 ve Reno5 Lite modeli geldiğinde global olarak Reno6 modelinin tanıtımı yapılmıştı. Bu da Türkiye’deki kullanıcılar için ekstra bir dezavantaj durumu oluşturmuştu.

Biz de bu iki telefon arasındaki benzerliklerle beraber farkları , fiyat kısmındaki tutarsızlıkları ve OPPO Türkiye’nin özellikle Reno5 ve Find serisi hakkındaki tutumunu bu videoda ele aldık. Peki sizler OPPO Türkiye’nin Reno ailesinin fiyatlandırması ve cihaz sirkülasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…

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