Apple, eski iPhone ve iPad modellerinde bulunan kritik bir güvenlik açığını kapatmak üzere iOS 12.5.7 sürümünü yayınladı. Apple’ın tarayıcı motoru olan WebKit’te bulunan bu açık, kullanıcıların cihazlarında zararlı kodların özgürce çalıştırılabilmesine neden oluyor!

Tarayıcınızı Güvenle Kullanmak İçin iPhone ve iPad’lerinizi Güncelleyin!

Apple, iPhone ve iPad modellerinde hangi tarayıcıyı kullanırsanız kullanın WebKit motorunun kullanılmasını zorunlu tutuyor. Yani bu cihazlarda kullandığınız Safari dışındaki tarayıcılar aslında Safari’nin kılıf giydirilmiş bir hali. WebKit’te ortaya çıkan bu açık, Apple’ın bu tarayıcı motorunu zorunlu tutması nedeniyle bütün tarayıcıları etkiliyor.

CVE-2022-42856 koduyla tanımlanan bu güvenlik açığı, Google’ın “Tehlike Analiz Grubu” tarafından ortaya çıkarıldı. WebKit motorundaki bir karışıklık nedeniyle ortaya çıktığı raporlanan bu güvenlik açığının arkasında yazılım kodlarındaki bir hata yatıyor.

Kötü niyetli kişiler, bu açığı kullanarak herhangi bir tarayıcı üzerinden kullanıcıları kendi oluşturdukları zararlı sitelere yönlendiriyor ve cihaz kontrolünü ele geçirebiliyor. Oldukça önemli diyebileceğimiz bu güvenlik açığı, bu cihazlarda kullanılan bütün tarayıcıları etkilediği için tarayıcılarınızı güvenle kullanmak için cihazlarınızı hemen güncellemeniz tavsiye ediliyor.

Apple da bu durumun ciddiyetinin farkında. Firma bu güvenlik güncellemesi hakkında detaylı bilgiler paylaşmış ve paylaşımında “Zararlı web içeriği, cihazlarda rastgele kod çalıştırılmasına neden olabilir.” ifadelerini kullanmış. Apple, bu açığın bir süreden beri var olduğunu ve bazı kullanıcıların bu açıktan etkilenmiş olabileceğine dair izlere rastlandığını belirtiyor.

Her ne kadar bu zararlı kodların etkisi hemen görülebilse de, bazı kötü niyetli kişiler casus yazılım yükleyerek kullanıcılar farkında olmadan cihazdaki özel bilgilere erişebiliyor. Eğer siz de cihazınızın bu açıktan etkilendiğini düşünüyorsanız iTunes üzerinden temiz bir kurulum yapmanızda fayda var.

Cihazınızı bu açıktan korumak üzere güncellemek istiyorsanız, Ayarlar uygulamasına giderek Genel > Yazılım Güncellemesi kısmından en son yazılımı indirin ve kurun. Bu güncelleme iPhone 6 serisive iPhone 5S’in yanında iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 ve iPod touch 6. Nesil modellerine yüklenebiliyor.

İlginizi Çekebilir: iOS 16.3 Güncellemesi Yayınlandı

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu açıktan etkilenmiş olabilir misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!