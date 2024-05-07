Apple cephesi iPad modellerindeki yazma deneyimini arşa çıkaracak olan Apple Pencil Pro stylus kalemini tanıttı. Bugün düzenlenen etkinlikte iPad Air 6. Nesil, yeni M4 işlemcili iPad Pro gibi cihazlarla beraber tanıtılan kalem, haptik titreşimli geri bildirim özelliği ile çok konuşulacak.

Apple Pencil Pro tanıtıldı, işte fiyatı ve uyumlu modeller

Apple bugün, Apple Pencil’in gerçek bir 3. nesil versiyonu olan Apple Pencil Pro’yu duyurdu. Yenilikçi bir sensöre sahip olan bu yeni cihaz, dokunsal geri bildirimli bir sıkma seçeneği sunuyor ve yeni bir yuvarlama özelliği aracılığıyla sanal şekilli araçları destekliyor. Aynı özellik araçlar arasında geçiş yapmak için de kullanılabiliyor.

Geliştiriciler, özel etkileşimler yaratabiliyor ve Procreate gibi uygulamalar, bu özellikten yararlanan ilk üçüncü taraf uygulamalar arasında yer alıyor. Pro modeli, FindMy desteği de sunuyor, böylece kalemi kaybettiğinizde artık onun konumunu takip edebilirsiniz. Apple Pencil Pro, iPad kullanıcılarına daha gelişmiş ve etkileşimli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Apple Pencil Pro fiyatı 5.299 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu cihaz Apple Pencil 2’ye rakip olarak duyuruldu. Yeni Apple Pencil, yalnızca en yeni iPad modelleriyle uyumlu olacak. Yani bu cihazı sadece iPad Air ve iPad Pro modelleriyle beraber kullanmak mümkün.

2015 yılında piyasaya sürülen ilk Apple Pencil, 6. nesil iPad’den 3. nesil iPad Air’e, 5. nesil iPad mini’den tüm iPad Pro modellerine kadar geniş bir yelpazedeki iPad’lerle uyumlu olarak geldi. 2018’de tanıtılan ikinci nesil kalem, manyetik olarak bir iPad’e takılabilmesi ve kablosuz olarak şarj edilebilmesi gibi önemli bir yükseltmeyi beraberinde getirdi. Ayrıca, ekrandaki araçlar arasında daha hızlı geçiş yapmak için çift dokunma hareketinin yanı sıra yeni bir hover özelliğini de destekliyordu.

Geçen yıl, bir karışım modelinin eklenmesiyle işler biraz karmaşıklaştı. Bu model, Lightning şarj cihazını USB-C olarak güncelledi ve hover özelliği için destek ekledi, ancak basınç hassasiyetinden yoksundu. Ayrıca, bir iPad’e manyetik bağlantı sağlarken kablosuz şarj özelliği sunmuyordu. Ancak uygun fiyatlı Apple Pencil arayanlar bu modele yönelmişti.

Yeni tanıtılan Apple Pencil Pro ile beraber ürün yelpazesi genişledi. Eğer uygun fiyatlı bir Apple Pencil istiyorsanız, Apple Pencil USB-C veya Apple Pencil 2. Nesil modellerini tercih edebilirsiz.

İlginizi Çekebilir: Yeni iPad Pro bilgisayarlardan daha güçlü geldi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Apple Pencil Pro fiyatı nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!