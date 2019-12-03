Apple
Apple, yılın en iyi iOS uygulamaları ve oyunlarını açıkladı!
Apple, her sene olduğu gibi bu sene de adeti bozmadı. 2019 yılı içerisindeki en iyi uygulama ve oyunlarını seçerek bunları bir liste içerisinde buluşturdu. Hep birlikte bunlara bir bakış atalım.
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Apple, Spotify ve Google gibi büyük şirketler her sene ön plana çıkan, dikkat çeken uygulama ve oyunlardan oluşan bir liste oluşturuyorlar. Bunlar genellikle, yıl içerisinde sükse yapmış veya yeni çıkmış olanlardan seçiliyor.
Yılın iPhone uygulaması: Spectre Camera (Lux Optics)!
Yılın en iyi uygulaması Apple kanadında, fotoğrafçılık alanında profesyonel düzeyde çekim yakalamak isteyenlere yönelik olarak belirlenmiş. Spectre Camera, yapay zeka teknolojisinden yararlanarak kullanıcıların uzun metraj çekimler yapmasını sağlayan bir uygulama.
Sizde bu uygulamaya sahip olmak istiyorsanız 2.99 dolar’lık fiyat etiketiyle App Store üzerinden satın alabilirsiniz.
2019 yılın en iyi iPad uygulaması: Flow by Moleskine (Moleskine)
Yılın en iyi tablet uygulaması, kullanıcıların tabletlerini daha çok çizim üzerine kullanmayı tercih ettikleri için tasarım üzerine olmuş. Moleskine firmasının geliştirmiş olduğu Flow by Moleskin uygulaması üzerinden dijital notlarını alabilir, Apple pencil ile mükemmel çizimler yapılabilir. Düşüncelerinizi, olabildiğince grafikleştirebileceğiniz bu uygulama tüm tasarım işlerinize yarayabiliyor.
Apple TV uygulamaları da listede: The Explorers (The Explorers Network)
Apple TV yazılımlarını da seçkilerinde bulunduğunu görebiliyoruz. Çığır açan uygulamalardan biri olan The Explorers; gezginler, bilim adamları ve sanatçıların iş birliğiyle hazırlanmış. Görüntü arşivinde, dünya çapında doğal alanlarda çekilmiş fotoğraflar ve videolar bulunuyor
Ücretsiz olarak sunulan uygulamayı eğer Apple TV sahibiyseniz market üzerinden direkt olarak indirebilirsiniz.
Yılın iPhone oyunu: Sky: Children of the Light
Sky: Children of the Light, grafiksel çizgisiyle App Store üzerinde gördüğümüz belki de en şık oyunlardan biri. Oyunda yapabilecekleriniz oldukça fazla demek lazım. Doğa manzarası eşliğinde etrafta süzülebilir, çığır açıcı sosyal görevleri cennete geri dönmek için kullanabilirsiniz.
Vektörel çizimler o kadar kaliteli duruyor ki oyun sizi adete kendine hayran bırakıyor. iOS platformu için en iyi oyunlardan biri olduğunu iddia ettiğimiz yapımı indirmek istiyorsanız buraya tıklayabilir, daha detaylı bilgi almak için ise üstteki oyun fragmanına bakabilirsiniz.
Apple
iPod Classic efsanesi, uygulama olarak geri dönüyor
iPod Classic ile bütünleşen çembersel kontrol tuşunu özlediyseniz, yakında çıkacak bu uygulamayı seveceksiniz.
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iPod Classic efsanesini iPhone üzerinde yeniden diriltmek
Bir iOS geliştiricisinin üzerinde çalıştığı iPhone uygulaması ile iPod Classic‘in çembersel tuşunu, akıllı telefonunuzda yaşatabileceksiniz. Cooper Union Üniversitesi (New York) öğrencilerinden Elvin Hu, Ekim ayından beri üzerinde çalıştığı projesinin deneme görüntülerini, kendi Twitter hesabı üzerinden yayınladı. Uygulama, temel olarak iPhone‘unuzu, tıklama sesleri ve “haptic” ekran bildirimi ile orijinalinden farksız, tam ekran bir iPod haline getiriyor.
Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh
— Elvin (@elvin_not_11) November 27, 2019
Twitter’da oldukça dikkat çeken bu proje, iPod‘un babası olarak bilinen Tony Fadell tarafından “Zamanda güzel bir yolculuk” şeklinde yorumlandı. Böyle bir uygulamayı yazma fikri Hu‘ya, okulundaki, iPod‘la ilgili olan bir çalışma kağıdından gelmiş. Bir haber sitesine attığı e-postada “Her zaman Apple ürünlerinin meraklısıydım. Ailem bana bunlardan birini alana kadar, çikolata paketlerinin üzerine iPhone arayüzü çizerdim. Bu durum beni tasarım kariyerim için çok ilham verici olmuştu” şeklinde ifadelerde bulundu.
Apple’ın eski Cover Flow özelliği de bu uygulamada olacak. Cover Flow, 3D grafikli bir arayüz sayesinde albüm ve şarkı kapaklarını kaydırarak, dinlemek istediğiniz şarkıyı kolayca bulmanıza yardımcı olan bir özellik. Ayrıca bu özellik yatay ekran modunda da kullanılabilecek.
Making an iOS music app that looks like Cover Flow in #SwiftUI… pic.twitter.com/29Nfil70I3
— Elvin (@elvin_not_11) November 9, 2019
Peki iPhone kullancıları ne zaman iPod uygulamasına kavuşacak?
“Ya Apple bu uygulamanın yayınlanmasını engellerse?” sorusu gelebilir akıllara. Elvin Hu bu ihtimal karşısında “İnsanların, uygulamaya bu kadar ilgi gösterdiğini gördükten sonra, uygulamayı açık kaynaklı olarak yayınlarım.” şekline açıklamada bulundu. Uygulama hala daha geliştirme aşamasında fakat Aralık sonunda tamamlanacağı ön görülüyor.
Apple
Apple, 2020 yılında 100 milyon iPhone 12 satmayı planlıyor!
Apple, 2020 yılı için çıkaracağı yeni nesil akıllı telefonun üzerinde şimdiden çalışmaya başladı. Cihazla ilgili detaylar netleşmese de kaç adet üretileceği bilgisi gelmeye başladı.
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Amerikan şirketin, üretici ortaklarından önümüzdeki sene piyasaya sürülmesi için toplamda 100 milyon adet iPhone 12 siparişinde bulunduğu raporlandı. 2019 için iPhone 11 ve iPhone 11 Pro’da 80 milyon ünite satış rakamına ulaşması bekleniyordu. Hedefini 100 milyon ve üzerine çıkarması firmanın arz talep ilişkisiyle doğru orantılı yaptığı bir hamle olarak değerlendirilmesi gerekiyor.
Önümüzdeki sene için yeni cihazlarında 5G iletişim teknolojilerine yer verecek. Dev şirket donanımı yükseltmesine rağmen işlerin tamamen yeni bağlantı seçeneklerine yoğunlaşacağını düşünüyor.
Digitimes’ın raporlarına göre firma son çeyrek rakamlarında yeni iPhone’ların piyasaya girişi dahilinde %25lik bir satış büyümesi yaşadı. Apple her sene %5 büyüme ve %5 küçülme yaşayarak birkaç senedir dengesiz bir ekonomik süreç yaşıyor.
Geçen yıl yine aynı tarihlerde, iPhone haberlerinin ortaya çıktığına şahit olmuştuk. iPhone 12’de 5G özelliğinin yer alması bekleniyor. Kamera tarafında da yine yenilikler beklediğimiz cihazda yeni time of flight adı verilen sanal gerçeklik özelliklerini zirveye taşıyacak donanımın ekleneceği tahmin ediliyor.
Android tarafında da yeni iletişim standartı olan 5G’nin kullanılması bekleniyor. Özellikle Xiaomi’nin uygun fiyatlı cihazlar dahil olmak üzere cihaz ailesinin büyük bir kısmını kapsayacak donanımın iPhone karşısında rekabet sağlayacağı kaçınılmaz olacaktır.
Yeni nesil cihazlarda 5G standartını geçiş aşamasında oldukları için fiyatı muhtemelen yükseltecektir. iPhone 11’in fiyatının 50 dolar düşürülmesi ve Pro ve Pro Max’in fiyatının sabit kalması bu geçişe hazırlık olarak planmış bir hamle olabilir.
Yakın zamanda detaylarına daha hakim olacağımız iPhone 12 ailesi için oldukça talep gören bir akıllı telefon olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Dünya çapında Apple’ın pazar payı her geçen gün azalsa da hala bir çok ülkede iPhone’un lüks algısı ve kullanılabilirliği devam ediyor.
Apple
Apple, iOS 14’te geliştiricilerin işlerini kolaylaştırmak istiyor!
Apple, iOS 14 geliştirme sürecinde yazılımcıları mutlu edecek haberi verdi. Artık, hazır olmayan özellikler geliştiricilere sunulmayacak.
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Apple, uygulama geliştiriciler için büyük güncellemeler yayınlamadan önce yazılım üzerindeki özellikleri test etmek için artık yeni bir sistem kullanacak. iOS 13’te özellikle başa bela olan bitirilmeyen ve hatalı uygulamalar sistemde hatalara ve çökmelere yol açmıştı.
Amerikalı dev firma artık, iOS 14’ü finalize ederken sistem uygulamaları geliştiricilere yeni bir işleyiş kullanacak. Bu özellik bitirilemeyen fonksiyonların standart olarak kapatılmasını sağlayacak. Yani test edilen sürümlerde hata veren uygulamalar yer almayacağı anlamına geliyor.
iOS 13 geçtiğimiz Eylül ayında beta kullanıcılara yayına açılmıştı. O günden beri iOS’un başına bela olan hatalarla beraber çözüm arayan firmanın iPhone 11 serisi harici çoğu cihazında hatalar, uygulama çökmeleri, arayüz içi bozulmalar gibi bir ton hatayla karşılaşılmıştı. Umarım iOS 14’ün Eylül 2020 tarihinde sunacağı geliştirilmiş iOS’un final versiyonu olabildiğince kararlı hale getirilebilir.