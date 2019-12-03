Apple, yılın en iyi iOS uygulamaları ve oyunlarını açıkladı!

Apple, her sene olduğu gibi bu sene de adeti bozmadı. 2019 yılı içerisindeki en iyi uygulama ve oyunlarını seçerek bunları bir liste içerisinde buluşturdu. Hep birlikte bunlara bir bakış atalım.

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Apple, Spotify ve Google gibi büyük şirketler her sene ön plana çıkan, dikkat çeken uygulama ve oyunlardan oluşan bir liste oluşturuyorlar. Bunlar genellikle, yıl içerisinde sükse yapmış veya yeni çıkmış olanlardan seçiliyor.

Yılın iPhone uygulaması: Spectre Camera (Lux Optics)!

Yılın en iyi uygulaması Apple kanadında, fotoğrafçılık alanında profesyonel düzeyde çekim yakalamak isteyenlere yönelik olarak belirlenmiş. Spectre Camera, yapay zeka teknolojisinden yararlanarak kullanıcıların uzun metraj çekimler yapmasını sağlayan bir uygulama.

Sizde bu uygulamaya sahip olmak istiyorsanız 2.99 dolar’lık fiyat etiketiyle App Store üzerinden satın alabilirsiniz.

2019 yılın en iyi iPad uygulaması: Flow by Moleskine (Moleskine)

Yılın en iyi tablet uygulaması, kullanıcıların tabletlerini daha çok çizim üzerine kullanmayı tercih ettikleri için tasarım üzerine olmuş. Moleskine firmasının geliştirmiş olduğu Flow by Moleskin uygulaması üzerinden dijital notlarını alabilir, Apple pencil ile mükemmel çizimler yapılabilir. Düşüncelerinizi, olabildiğince grafikleştirebileceğiniz bu uygulama tüm tasarım işlerinize yarayabiliyor.

Apple TV uygulamaları da listede: The Explorers (The Explorers Network)

Apple TV yazılımlarını da seçkilerinde bulunduğunu görebiliyoruz. Çığır açan uygulamalardan biri olan The Explorers; gezginler, bilim adamları ve sanatçıların iş birliğiyle hazırlanmış. Görüntü arşivinde, dünya çapında doğal alanlarda çekilmiş fotoğraflar ve videolar bulunuyor

Ücretsiz olarak sunulan uygulamayı eğer Apple TV sahibiyseniz market üzerinden direkt olarak indirebilirsiniz.

Yılın iPhone oyunu: Sky: Children of the Light

Sky: Children of the Light, grafiksel çizgisiyle App Store üzerinde gördüğümüz belki de en şık oyunlardan biri. Oyunda yapabilecekleriniz oldukça fazla demek lazım. Doğa manzarası eşliğinde etrafta süzülebilir, çığır açıcı sosyal görevleri cennete geri dönmek için kullanabilirsiniz.