Apple Yeni iPhone’da Arttırılmış Gerçeklik Desteği Sunabilir

Apple’ın bu sene çıkacağı iPhone modeli hakkındaki söylentilere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor ve bu seferki arttırılmış gerçeklik ile ilgili.

Bugün Business Insider’da yer alan habere göre Apple’ın 1000’den fazla mühendisi İsrail’de arttırılmış gerçeklik teknolojisine yönelik bir çalışma içerisinde. Büyük bir ihtimalle bu çalışmaların sonucunu sonbaharda çıkacak olan yeni iPhone modelinde göreceğiz.

Telefonun ön kamerası ile birlikte çakışacak olan bir kızılötesi alıcının olacağı ve bu alıcı sayesinde telefonun ortamı üç boyutlu olarak algılayabileceği söylentiler arasıdna dolanıyor. Bu sayede telefon arttırılmış gerçeklik yeteneklerine sahip olacak.

Şirketin CEO’su Tim Cook geçtiğimiz ay arttırılmış gerçeklik teknolojisine olan ilgisini açıklamıştı. Bununla beraber arttırılmış gerçeklik üzerine çalışan mühendislerin işe alınması bu söylentiyi güçlendiren şeyler arasında yer alıyor. Ancak şirketin gizliliğe verdiği önemden dolayı büyük bir ihtimalle yeni iPhone çıkana kadar özelliklerinin ne olacağını tam olarak bilemeyeceğiz.