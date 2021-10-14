Apple iOS 15.1 ve iPadOS 15.1’i 25 Ekim’de Dağıtacak!

Apple’ın iOS 15’i, kullanıcıların Apple Watch aracılığıyla telefonlarının kilidini açmasını engelleyen en dikkat çekici hatayla birlikte birçok hata bildirmesiyle dikkat çekmişti. Apple, şu anda beta aşamasında olan yayınlanması beklenen iOS 15.1 derlemesiyle bu şikayetleri gidermeye çalışıyor. Twitter kullanıcısı @RobertCFO, bir Apple Ürün Güvenliği Ekibi üyesinden iOS 15.1 sürümüçıkış tarihi hakkında onay aldı.

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Sızdırılan e-postaya göre, iOS 15.1 ve iPad OS 15.1, 25 Ekim’de Apple’ın 18 Ekim’de yapılması planlanan “Unleashed” etkinliğinden tam bir hafta sonra piyasaya sürülecek. Bu, Apple’ın yeni yazılımı bir hafta yayınlamaya yönelik olağan yazılım güncelleme politikasına da uygun düşüyor.

Apple iOS 15.1’in FaceTime aracılığıyla arkadaşlarınızla akış içeriğini uzaktan izlemenizi ve dinlemenizi sağlayan SharePlay, Apple’ın yeni kayıplı video codec bileşeni olan ProRes video desteğinin yanı sıra Cüzdan uygulamasında COVID-19 aşı belgesi desteği ve hata düzeltmelerini getirmesi bekleniyor.

iOS 15 tamamen hatasız bir sürüm olarak çıkmamıştı

Yakın zamanda fark edilen diğer hatalardan biri, iMessage uygulamasındaki hataydı. Temel olarak, iMessage uygulamasında bir konuşmadan herhangi bir fotoğraf kaydettiyseniz ve ardından konuşmayı silerseniz, iCloud bir sonraki yedeklemede o fotoğrafı da galeriden siliyordu. iOS 15 ile ilgili başka bir hata da Siri’nin görme engelliler için erişilebilirlik özellikleri olarak kullanılan bazı komutları kaybetmesi. Yeni güncelleme ile artık Siri için kullanılamayan komutlar arasında “Sesli mesajım var mı” ve “Arama geçmişimi kontrol et” yer alıyor.

Son zamanlarda, birkaç iPhone kullanıcısı da yeni işletim sistemiyle ilgili bazı dokunmatik ekran sorunları fark etti. Bildirilen sorunlar çoğunlukla yeni çıkan iPhone 13 serisinin telefonlarında ortaya çıkıyor ve tüm kullanıcılar bunları yaşamıyor. Örneğin bazı kullanıcılar, güç düğmesine basıldığında uyku moduna geçmediği ve ardından telefonu uyandırmadığı sürece telefonun ekranının yanıt vermemesiyle ilgili sorunlar yaşıyordu. Bildirilen bir başka sorun da, cepten çıkarıldığında telefonun tekrar uyku moduna alınmadığı sürece kullanıcının gesture (parmak hareketleri) hareketlerine tepki vermemesiydi.

Peki sizce bu hatalar iOS 15.1 ile birlikte giderilip tamamne sorunsuz bir yazılım kullancılara sulunalacak mı? Sizin kullandığınız iPhone modelinde iOS 15 ile birlikte yaşadığınız sorunlar neler?