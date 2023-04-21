Apple, fiziksel ve zihinsel sağlık pazarındaki çabalarının bir parçası olarak, kullanıcıların günlük aktivitelerini derlemelerine olanak tanıyan Day One tarzı bir iPhone günlük tutma uygulaması başlatmayı planlıyor.

The Wall Street Journal’a göre Apple, iPhone kullanıcılarının günlerini takip etmelerine ve çeşitli aktiviteleri kaydetmelerine olanak tanıyan yeni bir günlük tutma uygulaması üzerinde çalışıyor olabilir. Şu anda kod adı ‘Jurassic’ olan uygulama, kullanıcıların günlerini takip edebilmelerinin yanı sıra davranışları da ‘analiz edebilecek’.

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Kullanıcıları hakkında veri toplayan her uygulamada olduğu gibi, gizlilik ve güvenlik burada da odak noktası olacaktır. Kaynak, bu günlük tutma uygulamasının haziran ayında şirketin WWDC‘si sırasında duyurulabileceğini belirtiyor. Elbette bu noktada Apple tarafından hiçbir şey doğrulanmadı, bu nedenle işler her zaman değişebilir veya uygulama bir noktada tamamen hurdaya çıkarılabilir.

Apple’ın yeni uygulamaları heyecan verici olsa da bu yılın en büyük odak noktası Apple’ın karma gerçeklik başlığı olacak. Cihaz hakkında yıllardır söylentiler var, ancak bu yıl sonunda gerçekten piyasaya çıkabilir gibi görünüyor. Ayrıntılar her yerde olsa da sabit olan bir şey var ki o da birinci sınıf bir cihaz olacağı ve potansiyel olarak benzeri olmayan bir deneyim sunabililir.