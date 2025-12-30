Bu videoda REDMAGIC markasının en yeni ve en güçlü akıllı telefonu REDMAGIC 11 Pro’yu kutusunda çıkarıyor ve detaylarına yakından bakıyoruz.
REDMAGIC 11 Pro Teknik Özellikleri
Tasarım: 163.82mm x 6.54mmx 8.9mm, 230 Gram
Ekran: 6.85 inç FHD+ AMOLED, 144Hz, 1800 nit
İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM/Depolama: 16GB RAM 512GB Depolama
Kamera: 50MP + 50MP + 2MP / 16MP Ön Kamera
Ses: Stereo Hoparlör, DTS, 3,5 mm Kulaklık Girişi
Batarya: 7500 mAh
Şarj: 80W Kablolu / 80W Kablosuz
Ağ Bağlantıları: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G
Peki siz REDMAGIC 11 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz de telefon hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
#REDMAGIC #REDMAGIC11Pro #unboxing