Bu videoda REDMAGIC markasının en yeni ve en güçlü akıllı telefonu REDMAGIC 11 Pro’yu kutusunda çıkarıyor ve detaylarına yakından bakıyoruz.

REDMAGIC 11 Pro Teknik Özellikleri

Tasarım: 163.82mm x 6.54mmx 8.9mm, 230 Gram

Ekran: 6.85 inç FHD+ AMOLED, 144Hz, 1800 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM/Depolama: 16GB RAM 512GB Depolama

Kamera: 50MP + 50MP + 2MP / 16MP Ön Kamera

Ses: Stereo Hoparlör, DTS, 3,5 mm Kulaklık Girişi

Batarya: 7500 mAh

Şarj: 80W Kablolu / 80W Kablosuz

Ağ Bağlantıları: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G

Peki siz REDMAGIC 11 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz de telefon hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

