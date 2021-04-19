Akıllı Telefonlar
Apple yarın yapacağı etkinlikte hangi ürünleri tanıtması bekleniyor?
Bildiğiniz üzere Apple son bir kaç senedir yılda 2 lansman yaparak ürünlerini tanıtıyor. Yılın ilk yarısında Nisan ayında ve, yılın ikinci yarısında Eylül ayında bir lansman yapıyor. Bunun dışında da WWDC adı altında geliştiriciler ile yaptığı bir oturum mevcut. Her yeni iOS serisini de burada tanıtırlar.
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Apple genelde yılın ilk yarısında yaptığı lansmanlarla yeni nesil iPadleri, kulaklıklarını, yeni iMac serilerini ve servislerini tanıtıyor. Geçen sene yapılan lansmanda uzun zamandır beklenen iPhone serisi olan iPhone SE 2o2o tanıtılmıştı. Bunun yanında yeni nesil iPad’ler de vardı. Bu sene yeni bir iPhone tanıtımı beklenmese de iPad tarafında yapılan yenilikler. Macbook ve iMaclere gelen yeni özellikler ve yeni işlemcisinden güç alacak yeni modellerin tanıtılması bekleniyor. Apple ürün sızdırmama konusunda en iyi markalardan birisi diyebiliriz. Çünkü neredeyse hiçbir ürününün tanıtımı yapılmadan özellikleri kesinleşti diyemiyoruz. Ancak Apple’a yakın olan kaynaklardan (applehub, appledsign) birkaçı duyum da olsa bilgiler, render fotoğraflar ya da özellik listesi gibi sızdırmaları yapabiliyorlar. Bizde bu duyumlara dayanarak yarın tanıtılacak olan ürünlerin birkaçına göz atalım istedik.
Apple Silicon iMac
Apple’ın elindeki en güçlü kozlardan birisi iMac’ler. Çünkü bu all in one bilgisayarlar birçok sektörde kullanılmakta ve tercih edilmekte. Yeni nesil iMacler’de en çok dikkat çeken nokta ise farklı renk seçenekleri oluyor. Baharın gelişine uygun olarak birçok farklı renk tonunu Apple iMac’te görebiliriz. Bunun yanında 23 inçlik bir ekranda bizlerle birlikte olacak. Ayrıca Apple’ın son zamanlarda kendinden sıkça söz ettirdiği M1 işlemcisinin güncellenmiş ve güçlenmiş hali M1X ile de gelebilir. Ek olarak tasarım kısmında da iPad ve iPhone 12 ailesi gibi köşeli hatları olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.
Yeni nesil Apple iPad Pro
2018 yılıdaki iPad Pro ve geçen seneki iPad Air köşeli tasarımları ve tuşsuz tam ekran formlarıyla dikkat çekmişti. 2020 model iPad Pro’da görece eski diyebileceğimiz A12Z işlemcisi varken iPad Air’de A14 Bionic işlemcisi vardı. Hatta A14 Bionic işlemcisini ilk kullanan cihaz iPad Air olmuştu. Bu sene işlemci kısmında Apple, iPhone ve iPad Air de kullandığı A14 Bionic işlemcisinin güncellenmiş ve güçlendirilmiş hali olan A14X ile karşımıza çıkması bekleniyor. Bunun yanında artık iPad’lerde IPS LCD yerine Mini-LED yer alması olası. ProMotion 120Hz ekran özelliği de devam edecek. ARka taraftaki çift kamera ve Lidar sensöründe bir takım yeniliklerle beraber yerini korumasu bekleniyor. Ek olarak Gümüş ve Kurşun Gri renklerinin yanında iPhone 12 ailesinde olan farklı renkleri de görebiliriz.
Apple AirTags
Apple daha önce görmediğimiz bir ürünle karşımıza çıkabilir. iPhone 12 ailesiyle birlikte gelen MagSafe özelliği ile çalışan ürünlerine yenisini ekleyebilir gibi gözüküyor. Bildiğiniz gibi MagSafe özelliği iPhone’ların arkasına mıknatıslar vasıtasıyla yapışıp çalışan ürünleri kapsıyor. Bunların en iyi örnekleri MagSafe cüzdan ve MagSafe kılıfları. Bunlara ek olarak tanıtılması en olası olanda Apple AirTags. AirTags sayesinde daha doğru konum verisi sağlanabilir. GPS takibi sayesinde konum doğruluğu arttırılacak. Farklı renklerde de olması beklenen AirTags MagSafe kılıfın üzerinden çalışabileceği konuşulanlar arasında.
Yeni Apple iPhone Kılıfları
Apple ek olarak iPhone ailesi için yeni aksesuarlarını tanıtabilir. Bunlardan bazıları deri kılıfları, etkinliğin olacağını gösteren logodaki renklerden oluşan renkli kılıflar olabilir. Ek olarak MagSafe özelliğine sahip şarjlı kılıfta gelmesi olası.
Bunların dışında Apple yeni iOS sürümü olacak olan iOS 15 hakkında da bilgi verebilir. Pandemi sürecinin devam etmesi sebebiyle lansmanlarını katılımcılar ile yapamayan Apple son 3 lansmanını da Youtube ve apple.com üzerinden yaptığı canlı yayınlar ile gerçekleştiriyor. Biz de her zamanki gibi HWP Youtube kanalımızdan Apple canlı yayınında olacağız ve sizlerle yeni ürünleri ve Apple’ı konuşacağız. Sizce Apple bu senenin ilk yarısında yapacağı lansman ile neleri tanıtacak?
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Akıllı Telefonlar
Realme Q3 serisi ne zaman tanıtılacak belli oldu!
Realme Q3 serisi için artık geri sayıma geçtik. Her geçen gün yeni detaylarla bizleri karşılayan orta seviye akıllı telefon, rekabette üst sıralarda yer almak istiyor. Daha önceden Geekbench üzerinde bir üyesi ile bizleri karşılayan akıllı telefon serisi, şimdi de TENAA platformuna uğradı. Tasarım detayları bir nebze olsun belli olan cihazın tanıtım tarihi de ortaya çıktı. Merakla beklenen seri, 22 Nisan tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.
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Realme Q3 serisi bu ay tanıtılıyor!
Akıllı telefon dünyasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Gelişen teknoloji ile her geçen gün piyasaya yeni model çıkıyor. Böylelikle daha fazla ürüne ulaşabilen kullanıcılar, bu durumdan fazlasıyla memnun. Akıllı telefon piyasasında varlığını korumak isteyen bir diğer firma ise kuşkusuz Realme. Fiyat performans ürünleriyle adından sıkça söz ettiren akıllı telefon üreticisi, Q serisinin yeni üyeleri için geri sayıma geçti. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon serisi, biraz daha genç odaklı yapısı ile dikkat çekiyordu bugüne kadar. Renkli tasarımı ile dikkat çeken serinin, yeni üyeleri ile alakalı da yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firma, Realme Q3 serisinin tanıtım tarihi ile alakalı ilk resmi paylaşımı yaptı. Weibo üzerinden yapılan paylaşım ile tanıtım tarihi belli olan akıllı telefon serisi ay sonu kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Weibo‘dan duyurusu yapılan akıllı telefon serisi 22 Nisan tarihinde bizleri karşılayacak. Akıllı telefon serisinin tanıtımı Çin’de gerçekleşecek. Ayrıca ilk gelen bilgilere göre seri, önce Çin sınırları içerisinde satışa çıkacağı ve daha sonra küresel pazara gelecek. Realme Q2 serisini, üç akıllı telefondan (Q2i, Q2, Q2 Pro) oluşturan firmanın, Q3 serisinde kaç model çıkaracağı belli olmadı. Minimum iki farklı Q3 modeli beklenirken, duruma göre firma üçüncü bir model ile daha karşımıza çıkabilir. Ne yazık ki lansmana kadar tam olarak bu bilgilere ulamayacağız. Ancak akıllı telefon ile alakalı ortaya yeni bilgiler de çıkmaya devam ediyor. Seri bildiğiniz üzere bir üyesi ile Geekbench‘e uğramıştı. Hatta teknik özellikleri nedeniyle serinin daha üst seviye olacağı konuşuluyordu. İşte o cihaz ile alakalı da yeni bilgiler ortaya çıktı. Sanılanın aksine RMX2205 model numaralı akıllı telefon, baz modele ait değilmiş. RMX2205 serinin Pro üyesine ait olan model numarası olarak bizleri karşılayacak.
Realme Q3 Pro modelinin teknik özellikleri belli oldu!
Serinin en üst performanslı üyesi amiral gemisi katili sınıfına dahil olacak. Geekbench test sonuçlarının ardından akıllı telefon, TENAA‘ya uğradı. Akıllı telefonun burada bazı teknik özellikleri ve tasarım detayları belli oldu. Dimensity 1100 işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Snapdragon 870‘ten daha performanslı olduğu iddia edilen işlemci ile firma büyük oynuyor. Akıllı telefonun depolama kapasitesi henüz belli olmadı. Ancak TENAA listelemesi sayesinde cihazın bataryası ve ekran boyutu ortaya çıktı. Akıllı telefon 6.43 inçlik AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak. Delikli ekran teknolojisinin yer aldığı cihazda bir adet de ön kamera yer alıyor. Bununla birlikte akıllı telefon arkada üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Bu üçlü kameralardan da sadece 64 MP‘lik ana kamera hakkında bilgi sahibiyiz. 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, kullanıcılarına 65W hızlı şarj desteği sağlayacak. Artık geri sayıma geçilen akıllı telefon ile alakalı bir de resim paylaşıldı.
Realme tasarım direktörü Xianghai Sire, Pro modelinin ilk canlı görüntülerini takipçilerine paylaştı. Renkli tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefondan firmanın beklentisi büyük. Xianghai Sire yaptığı açıklama ile cihazı ateş böceklerine benzetti. Görünüşe göre akıllı telefon parlak bir yapıya sahip olacak. Zira Xianghai Sire cihazın arka panelinin gündüzleri güneş ışığını absorbe edeceğini aktardı. Böylelikle cihaz düşük ışıkta arka panelindeki yapı ile neredeyse ışık saçacak. Ancak bu bilgiler şimdilik Pro modeline ait. Firmanın baz modelde buna benzer bir teknoloji kullanıp kullanmadığı henüz belli olmadı. Bu nedenle baz model veya olacaksa diğer modeller ile alakalı bilgilere lansmanda ulaşacağız. Bakalım Realme Q3 serisi, akıllı telefon piyasasında da parlayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 modelinin DxOMark puanı belli oldu
Xiaomi şirketinin amiral gemisi telefonu Mi 11 kamera performansı için DxOMark’ın incelemesine girdi. Şirketin yeni akıllı telefonu Mi 11, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
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Xiaomi Mi 11; 6,81 inç büyüklüğünde bir ekran ile karşımıza çıkıyor. 120 Hz ekran yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan bu AMOLED ekran, özellikle telefondan video ya da yayın izlemeyi sevenler için muhteşem bir görsel deneyim vadediyor. Ekranda ayrıca 1500 nit parlaklık, 515 ppi piksel yoğunluğu ve HDR10+ gibi özellikler de bulunuyor. Bununla birlikte Mi 11’in ekran Corning tarafından geliştirilen Gorilla Glass Victus camla korunuyor ve önceki nesil koruyucu camlara göre çizilmeye karşı 2 kat, düşmelere karşı 1,5 kat daha dayanıklı olan bu cam, Mi 11’in “sağlamlığını” ciddi şekilde artırıyor.
Kamera konusunda Xiaomi Mi 11’in ana kamerası, 108 MP’lik bir çözünürlük sunuyor. f/1,85 diyafram açıklığına sahip OIS destekli ana kameranın hemen altında bulunan ultra geniş açı kamerası ise 13 MP çözünürlüğe sahip. LED flaşın üstünde yer alan makro kameranın çözünürlüğü ise 5 MP. Xiaomi, ekran deliğinde bulunan selfie kamerasında ise 20 MP’lik çözünürlük sunuyor.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Xiaomi Mi 11 modeli; fotoğraf alanında 127, zoomda 59 ve video kısmında ise 107 puan aldı. Bununla birlikte şirket, söz konusu akıllı telefonun ortalama skorunu 120 puan olarak belirledi.
Xiaomi Mi 11 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.81 inç AMOLED, 2K çözünürlük, HDR10+ ve 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
- RAM: 8 GB veya 12 GB
- Depolama: 128 GB ya da256 GB
- Ekran: 6,81 inç inç QHD+ 120 Hz AMOLED
- Arka Kamera: 108 Megapiksel + 13 Megapiksel ultra geniş açı + 5 Megapiksel telefoto / OIS destekli
- Ön Kamera: 20 Megapiksel
- Batarya: 4.600 mAh, 55W kablolu/50W kablosuz hızlı şarj, aynı zamanda 10W ters şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
- Bağlantı: USB Type-C, 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD)
- Boyut: 164.3 x 74.6 x 8.1 mm
- Ağırlık: 196 gram
DxOMark’ın lideri geçtiğimiz haftalarda Mi 11 Ultra olmuştu. Listenin dördüncü sırasında da Mi 10 Ultra yer alıyor. Normal Xiaomi Mi 11 ise aldığı puan ile 121 puan alan Huawei Mate 30 Pro’nun hemen altında yer alıyor.
Son olarak DxOMark’ın verdiği puanlara bakıldığında Xiaomi Mi 11; genelde ışıklandırma konusunda sorun çıkarmasa da bazı durumlarda bu konuda sorunlar çıkarabiliyor. Ayrıca uzmanlar, kimi zaman ışıklandırmada yetersiz olan kameranın bu probleminin, oldukça geniş bir dinamik erime sahip olmasından kaynaklandığı düşünüyorlar.
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Akıllı Telefonlar
Vivo V21 SE Google Play Console’a uğradı!
Vivo V21 SE modeli ile akıllı telefon dünyasına yeni bir yarışmacı kazandırmak istiyor. V serisinin yeni üyesi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Birçok sertifika sitesine uğrayan akıllı telefonun son durağı Google Play Console oldu. Bazı teknik özellikleri konuşulmaya başlanan akıllı telefonun kullanacağı işlemci ve RAM kapasitesi de kesinleşti. Orta seviye akıllı telefon 5G özelliği olmadan piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonun tasarım detayları da ortaya çıktı.
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Vivo V21 SE 5G özellikli olmayacak!
Çinli üreticiler her geçen gün akıllı telefon dünyasına yeni ürünler kazandırıyor. Özellikle fiyat performans cihazları ile önemli bir yere sahip olan akıllı telefon üreticileri, alt seviyelerde pek çok standardı değiştirmeyi başardı. Bu firmalar arasında yer alan Vivo da yeni serisi ile piyasayı hareketlendirecek gibi gözüküyor. Çinli akıllı telefon üreticisi, V serisine yeni üyeler ekleyecek. V21 serisi için geri sayıma geçen akıllı telefon üreticisi, serinin üyelerine bir bir sertifikalar alıyor. Baz modelini birçok ülkede sertifikalandıran akıllı telefon üreticisi diğer modelleri de hafiften göstermeye başladı. V21 SE modelini de piyasaya çıkaracak olan firma, cihazı ile Google Play Console platformuna uğradı. Detaylı tüm teknik özellikleri belli olmayan cihazın bazı kilit özellikleri belli oldu. Akıllı telefon piyasadaki rakiplerinin aksine 5G özellikli olarak piyasaya çıkmayacak. Firma bu modelde 4G özellikli işlemci kullanıyor.
Vivo V21 SE Qualcomm yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alacak. Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak. iQOO U3 modeline bazı açılardan benzeyen akıllı telefonun 128 GB depolama alanına sahip olacağı iddia ediliyor. Zira iki akıllı telefonun da model numaraları oldukça benzer. iQOO U3 V2061A model numarasına sahip. Öte yandan V2061 model numaralı V21 SE, Hindistan’da kayıtlı bir cihazla IMEI yönünden de eşleşiyor. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun bazı ekran özellikleri de ortaya çıktı. Ekran boyutu belli olmayan cihaz, 1080×2400 piksellik çözünürlük ile kullanıcılarını karşılayacak. Akıllı telefonun piksel yoğunluğu ise 440ppi. Google Play Console listesinde akıllı telefonun tasarım detaylarına ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. Cihazın önden görünüşünün yer aldığı liste sayesinde ekran tasarımı belli oldu. Akıllı telefon günümüz rakiplerine nazaran yenilikçi olmadığı gibi biraz da eski sayılabilecek bir tasarım anlayışına sahip.
Vivo V21 SE damla çentikli ekran ile geliyor!
Google Play Console ziyareti sırasında önden bir fotoğrafı da ortaya çıkan akıllı telefonun tasarım detayları bir nebze de olsa kesinleşti. Buna göre Vivo V21 SE damla çentikli ekran ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefonun ekran boyunun 6 inçten fazla olacak olmasına kesin diyebiliriz. Bununla birlikte günümüz orta seviye akıllı telefonları daha çok delikli ekran ile piyasaya çıkarken, firmanın bu tercihi de oldukça ilginç olmuş. Firma çerçeve konusunda da bonkör davranmışa benziyor. Bir adet ön kamerası bulunan akıllı telefonun, kamera özellikleri henüz belli değil. Ayrıca cihazın arka tarafında da ikili kamera kurulumu olacağı iddia ediliyor. Ancak iddialarda kameraların özelliği ile alakalı bir bilgi yer almıyor. Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon ile alakalı daha fazla bilgi henüz yer almıyor. Tanıtım tarihi yakın olan cihazın, ilerleyen zamanlarda yeni bilgiler ile bizleri karşılaması da kuvvetle muhtemel.
Vivo V21 serisi, 27 Nisan tarihinde yapılacak etkinlik ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Çok fazla detayı ortaya çıkmayan akıllı telefon serisinde gözler tabi ki de baz model olan V21‘in üzerinde olacak. Zira firma V21 modeli ile kullanıcılara RAM kapasitesini arttırma imkanı verecek. 8 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon “sanal RAM” özelliği ile depolama alanından ilave 3 GB daha ekleyebilecek. Böylelikle kullanıcılara 11 GB‘lık RAM kapasitesi imkanı veriliyor. Bununla birlikte baz model 5G özellikli olarak piyasaya çıkacak. Akıllı telefonun Snapdragon 765G işlemciyle piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Birde Pro modeli olan akıllı telefon baz model ile benzer özelliklere sahip olacak. Bakalım firma yeni serisi ile bekleneni karşılamayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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