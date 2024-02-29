Apple yapay zeka konusunda çığır açmaya hazırlanıyor. Apple hissedarları, şirketin yapay zeka (AI) kullanımıyla ilgili şeffaflık taleplerini reddettiği haberlerle gündemde. AFL-CIO Hisse Endeksi Fonları tarafından sunulan ve Apple’ın yapay zeka teknolojisinin etik kullanımını araştırmayı amaçlayan teklif, şirketin yıllık toplantısında reddedildi. Bu kararla birlikte, hissedarlar eşit istihdam politikaları, sivil özgürlükler, ücret farklılıkları ve insan haklarıyla ilgili önerileri de geri çevirdi. Ancak, yönetim kurulu listesini ve şirketin yönetici maaş planını onayladı.

İlginizi Çekebilir: iOS 18 alacak iPhone modelleri belli oldu

Apple’ın bu kararı, dikkatleri yapay zeka konusundaki taahhütleriyle örtüşüyor. Şirket, son zamanlarda iddialı bir elektrikli otomobil projesini iptal ederek yapay zekaya odaklanmıştı. Teklifin reddiyle birlikte, Apple’ın yapay zeka teknolojisini etik olarak kullanma ve bu konuda şeffaf olma konusundaki taahhütleri sorgulanıyor.

Teklifin sunucusu Michael Forsythe, Apple’daki perakende mağaza çalışanlarının yapay zeka teknolojisine genişlemesi hakkındaki endişelerini dile getiriyordu. Ancak, teklifin reddedilmesine rağmen Apple, yılın sonlarına doğru yapay zeka planlarını geliştirici konferansında tartışmayı vaat etti.

CEO Tim Cook, şirketin yapay zeka alanında “yeni bir çağ açma” taahhüdünü yineledi ve yapay zekanın kullanıcı üretkenliğini artırma potansiyeline dikkat çekti. Ayrıca, yeni Vision Pro kulaklığın makine öğrenimi özelliklerine vurgu yaparak, Apple’ın inovasyona olan bağlılığını vurguladı.

Apple, yazılımına üretken yapay zeka entegrasyonu konusunda da çalışmalarını sürdürüyor ve yaklaşan işletim sistemi güncellemesi iOS 18’de yeni yapay zeka özelliklerini kullanıcılarına sunmayı hedefliyor.

Bu gelişme, Apple’ın yapay zeka alanındaki ilerlemeleriyle birlikte, sektördeki diğer büyük oyuncularla rekabet etme çabalarını vurguluyor. Apple, sistem düzeyinde erişim ve özel silikon gibi avantajlarını kullanarak, yapay zeka gelişmeleriyle kullanıcılarının ekosistem deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.