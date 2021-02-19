Apple Watch Series 6 kalp yetmezliğini teşhis edecek!

The University Health Network bugün, kalp yetmezliğinin erken teşhisinde Apple Watch’un nasıl yardımcı olabileceğini bulmayı amaçlayan yeni bir çalışmanın başlatıldığını duyurdu.

İlgili haber: Apple, katlanabilen iPhone için LG’den yardım alıyor

reklam

Apple Watch Series 6 sağlık için yeni özellikler peşinde

Kardiyolog Dr.Heather Ross, kalp yetmezliği olan hastalardan Apple Watch ile veri toplayacak. Sonrasında bu verileri kalp yetmezliği olan hastaların yaptırdığı testlerdeki verilerle karşılaştırmak için Apple ile çalışacak. Çalışma, Kanda Oksijen uygulaması dahil olmak üzere Apple Watch’taki sensörlerin erken uyarı sağlayıp sağlamayacağını belirleyecek. Aynı zamanda hastaların kendi evlerinde klinik temelli değerlendirmeler yapıp yapamayacağını gösterecek.

Sağlık kuruluşu, Kanda Oksijen uygulamasını destekleyen Apple Watch Series 6 ve bir iPhone kullanan her hastadan üç aylık aktif izleme çalışmasına katılmalarını isteyecek.

Apple’ın Sağlıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sumbul Desai konuyla ilgili açıklamalarda yaptı. Desai, kalp sağlığı çalışmalarının Apple Watch’un gelişiminde önemli bir rolü olduğunu söyledi.

Çalışmaya liderlik eden Dr. Ross, Apple Watch’tan alınan biyometrik verilerin “geleneksel tanılamalara kıyasla kondisyon, prognostik belirteçler ve erken uyarı sinyallerinin karşılaştırılabilir, hassas ve doğru ölçümlerini sağlayabileceğine” inandığını söyledi.

Apple Watch, geçmişte de kalp ile ilgili birçok araştırmanın konusu olmuştu. Bunların içinde Apple Watch’un atriyal fibrilasyonu belirlemek üzere Stanford Medicine ile yaptığı çalışma da var.

Çalışma, Apple Watch’un düzensiz kalp ritimlerini gerçekten algılayabildiğini gösterdi. Aynı zamanda Apple Watch’un anormal bir kalpritmi algılandığında kullanıcıları uyaran bir özelliği olduğunu belirledi. Astım, kalp yetmezliği, COVID-19’un erken teşhisine odaklanan Apple Watch ile ilgili diğer çalışmalar devam ediyor.