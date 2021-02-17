Akıllı Telefonlar
Apple, katlanabilen iPhone için LG’den yardım alıyor
Apple’ın uzun süredir katlanabilen iPhone üzerinde çalıştığı biliyoruz. Bugün ortaya çıkan ve DigiTimes’ta yer alan bir habere göre şirket, bu iPhone’un ekran panelini geliştirmek için LG Display ile işbirliği yapıyor.
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Apple, katlanabilen iPhone için LG ile işbirliği yapıyor
DigiTimes bugün, endüstri kaynaklarına atıfta bulunan yeni bir haber paylaştı. Haberde, LG Display’in katlanabilen iPhone için OLED ekran panelinin geliştirilmesinde Apple’a yardımcı olduğunu iddia etti. Bununla birlikte, LG Display’in paneli geliştirdikten sonra seri üretim için Apple’a tedarik edip etmeyeceği belirtilmedi.
Söylentilere göre Apple, katlanabilen OLED ekran için tedarik tercihini Samsung’dan yana kullanmak istiyor. Şirketin geçen yıl Apple’a test için çok sayıda katlanabilen ekran numunesi sağladığı da bilinmekteydi. Bu nedenle LG ile işbirliğinin nasıl olacağı tam olarak belli değil. Apple bugüne kadar iPhone için hem LG hem de Samsung OLED ekranlarını tercih etmişti. Bu sebeple, uzun süredir söylentilere konu olan katlanabilen iPhone ekranının her iki tedarikçi tarafından da sağlanması mümkün gözüküyor.
Dün, Apple’ın 2023’te Apple Pencil desteğine sahip katlanabilen iPhone’u piyasaya sürmeyi planladığı konuşulmaktaydı. Bahsi geçen katlanabilen iPhone’un 7 inç OLED ekrana sahip olması muhtemel gözüküyor.
Apple 2016’dan beri katlanabilen cihazları araştırıyor, ancak katlanabilen bir iPhone ile ilgili söylentiler son zamanlarda gözle görülür biçimde arttı. Bu da bize cihazın geliştirme sürecinin perde arkasında ivme kazandığını gösteriyor.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 serisi, 240 Hz destekli ekranlar ile gelebilir!
ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni bir Apple patenti, yüksek yenileme hızına sahip ekranları içeriyor. Bu ekranlar, yüksek tazeleme hızı etkinleştirildiğinde yerel yenileme hızını iki, üç veya dört katına çıkarabiliyor.
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Yeni nesil iPhone 13 serisi, nasıl bir ekrana sahip olacak?
Şimdiye kadar tüm iPhone’ların 60 Hz ekran tazeleme hızları vardı. Apple, 2017’den beri iPad Pro modellerinde 120 Hz’e kadar ekran tazeleme hızı sunan ProMotion teknolojisine sahip paneller kullanmakta. Daha önce iPhone 12 serisi için görüntülenen içeriğe bağlı olarak 120 Hz’e çıkabilen ekranlardan bahsedilmekteydi. Şimdi ise bu özelliğin, iPhone 13 serisi ile geleceği konuşuluyor. Bu teknoloji günümüz için yeni değil. Fakat Apple, aldığı patente göre yenileme hızlarını 180 veya 240 Hz’e kadar çıkarmayı hedefliyor.
Söylentilere göre iPhone 13 serisi, pil ömrünü önemli ölçüde etkilemeyen bir ekran teknolojisi ile gelecek. Bu teknoloji, 120 Hz ekran tazeleme hızına rağmen uzun batarya ömrü sağlayacak. LTPO ekran teknolojisi olarak adlandırılan panel türü, artan güç tüketimi sorununu çözecek. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan sızıntı ise cihazın her zaman açık ekranı destekleyeceğini gösteriyor. Bu sayede kullanıcılar, tarih, saat, pil durumu ve daha fazlasına ekran kapalıyken ulaşabilecek. Şirket, geçmişte ekran özellikleri üzerinde çok fazla durmuyordu. Düşük batarya kapasitesi nedeniyle düşük çözünürlüklü ekranlar kullanılmaktaydı. Fakat şimdi, Apple da diğer firmalar gibi ekran üzerine yatırımlar yapıyor. Firma, geçtiğimiz iPhone 12 serisinde de net bir şekilde bu yatırımların karşılığını almaya başladı.
Akıllı Telefonlar
Android 12 beta çıkış tarihi ve yeni özellikleri
Artık sadece yeni özellikler getiren basit bir güncelleme değil arayüz tasarımı da değimiş yeni bir Android zamanı. Karşınızda Android 12!
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Android 12
Tüm sızıntılar Android‘in bir sonraki en büyük güncellemesinin sadece yeni özellikler değil, aynı zamanda geç kalmış bir arayüz değişimini de getireceğini söylüyor.
Google, sadece Android 12 arayüz sızıntısının ortaya çıktığını söylemekle kalmadı. Google bu ay geliştiricilere Android 12‘yi tanıtabileceğini ve beta sürümünün lansmanını bahardaki I/O etkinliğinde yapabileceğini de söyledi. Bütün bu bilgiler ışığında tahmini tarihler şöyle:
- Android 12 geliştirici (beta) sürümü yayınlanması: 17 Şubat 2021
- Android 12 nihai sürümün yayınlanması: 2 Eylül 2021
Google, şu an büyük ihtimalle yeni Android sürümünün Beta önizlemesini hazırlıyor. Bu sırada yeni özelliklerin çoğu test edilmek üzere hazır hale geliyor. Bu özellikler resmi olarak ilkbaharın ilerleyen günlerinde kamuoyuna duyrulur. Geçtiğimiz yıl Android 11 geliştirici önizlemesi 19 Şubat Çarşamba günü dağıtıldı. Bu mantıkla bakarsak Android 12 geliştirici önizleme sürümünün 17 Şubat Çarşamba günü yani bugün duyrulması ve yayınlanması gerekiyor.
Yeni Android 12 özellikleri
- Uygulama Çiftleri bölünmüş ekran modu
- Kaydırarak ekran görüntüsü alma
- Akıllı döndürme kilidi
- Uygulamayı hazırda bekletme
- Çift tıklayarak gezinme
- Yeni bildirim arayüzü
- Gelişmiş tema desteği
- Android Runtime (ART) anahat modülünü Play Store üzerinden güncelleyebilme imkanı
- Dış kaynaklı emoji desteği (işletim sistemi dışından güncelleyebilmek için)
- Ultra geniş bant API
- Nearby Share ile WiFi şifre paylaşımı
- Linux Kernel 4.19 ve 5.4 sayesinde WireGuard VPN desteği
- Takip önleme özellikleri ve gizlilik geliştirmeleri
- Üçüncü parti uygulama mağazalarıyla daha iyi bir entegrasyon
- Gamepad desteği
Yeni kullanıcı arayüzü
Google‘ın yeni tasarım konsepti, Android 12‘de mevcut şeffaf görünümü açık bej opak bir görünüm ile değiştiren yeni bir bildirim arayüzü olacağını ortaya koydu. Koyu mod aktif hale geldiğinde renk tonu değişiyor; her bildirimin köşeleri daha da yuvarlak bir hal alacak. Google, Hızlı Ayarlar simgelerinin sayısını altıdan dörde düşürdü ve bunlar, bildirim paneli genişletildiğinde ortaya çıkacak.
Daha az sayıda simge kullanıldığından simgeler eskisinden daha büyük olacak. Ekranın ön tarafında tarih ve saatin konumları değişmiş. Sağ üst köşede yeni gizlilik göstergeleri var. Bu simgelere dokunduğunuzda, cihazınızdaki mikrofonu ve kamerayı tam olarak hangi uygulamaların kullandığını göreceksiniz. Hızlı Ayarlar’daki “Sensörler kapalı” simgesi, kullanıcının tek bir dokunuşla telefonundaki tüm sensörleri kapatmasına ve devre dışı bırakmasına olanak tanır; Bu simgeyi görmek için Geliştirici seçenekleri menüsünün etkinleştirilmesi gerekir.
Bir Görüşmeler widget’ı kullanıcıların mesajlarını, cevapsız aramaları ve daha fazlasını gösterecek. Küçük boyutu nedeniyle, pencere öğesi bir seferde yalnızca bir öğe gösterebiliyor. Ayrıca ekranda, kamera ve mikrofon kullanılırken kamera ve mikrofon simgeleri yer alacak. Apple‘ın iOS 14.2‘ye benzer bir özellik eklemişti. Bir iPhone ekranının sağ üst köşesindeki küçük yeşil nokta, bir uygulamanın telefonun kamerasını kullandığı anlamına gelirken, turuncu nokta bir uygulamanın telefon mikrofonunu kullandığını gösteriyor.
Yeni “uygulamayı hazırda bekletme” özelliği
Sistem, uygulamaların kullanılmadıklarında bir hazırda bekletme durumuna girmesine izin verir ve depolama alanının boşaltılmasına yardımcı olur. Şu anda bu yeni özellik hakkında çok az şey biliyoruz. Bu özelliğin tam olarak nasıl çalışacağı ve uygulamaların nasıl hazırda bekletileceği net değil. Bu otomatik olarak mı belirlenecek yoksa kullanıcılar hazırda bekletme için uygulamaları manuel olarak seçebilecek mi bilmiyoruz. Ek olarak, otomatik olarak olursa Android‘in kullanıcıları hazırda bekletme durumundan nasıl haberdar edeceğini de henüz bilmiyoruz. Sızdırılan kod aynı zamanda depolama optimizasyonundan da bahsediyor: Bu optimizasyonun, Android telefonunuzda depolama alanını boşaltmak için uygulama paketlerinin veya diğer uygulama kaynaklarının sıkıştırılmasını içerip içermediği hala belirsiz.
Çift dokunarak gezinme hareketi
Android 11 için söylentide kalan çift dokunma hareketi artık Pixel 4a , Pixel 4a 5G ve Pixel 5’te bulunmayan eski Active Edge (HTC amiral gemilerinden alışık olduğumuz Edge Sense) sıkma özelliğinin yerini alarak Android 12‘ye giriyor olmalı. Çift dokunma, Pixel kullanıcılarının Asistan‘ı etkinleştirmesine, ekran görüntüsü almasına, medya oynatmayı kontrol etmesine, bildirim çubuğunu aşağı indirmesine, son uygulamalar görünümünü ve diğer programlanabilir komutları açmasına veya gerekmediği takdirde devre dışı bırakılmasına olanak tanıyacak. Bildirildiğine göre, Android 12‘ye gelen Çift dokunma hareketi, yanlış algılamaları önlemek için de hassasiyet önlemine sahip.
Android 12’de yeni Uygulama Çiftleri bölünmüş ekran özelliği
Görünüşe göre Google, Android 12 için bölünmüş ekran modunu yeniden tasarlıyor. Bu, Android kullanıcıları için daha iyi ve daha sezgisel bir çoklu görev deneyimi sağlayacak. Kullanıcılar, bir uygulamayı açmak ve ardından Son Aramalar görünümü aracılığıyla o uygulama için bölünmüş ekran modunu etkinleştirmek yerine iki uygulamayı “görevler” altında gruplayabilecek ve ardından bu çiftleri hızlıca başlatabilecek veya bir çift uygulama ile tek bir uygulama arasında geçiş yapabilecek.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Lite 64GB’lık modelinin Türkiye fiyatı belli oldu
Xiaomi Mi 10T Lite için beklenen Türkiye satışı geçtiğimiz hafta başlamış, ilk olarak 128 GB gelmişti. Çinli şirket şimdi de 64 GB‘lık model için fiyat açıkladı.
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Mi 10T Lite, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. NTSC renk gamının yüzde 84’üne sahip olan bu ekran, kullanıcılara 120 Hz’e kadar tazeleme hızını destekliyor. Qualcomm’un Snapdragon 750G işlemcisinden gücünü alan telefon, grafik tarafında ise Adreno 619 yongasını kullanıyor.
4820 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çeken ve 33W hızlı şarj desteği sunan Xiaomi Mi 10T Lite modelinin ön yüzünde; 16 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca yan tarafına monte edilen parmak izi okuyucu sensörüne sahip olan telefon; Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile birlikte geliyor.
Telefonun arka kısmında dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamerayı, 8 MP geniş açılı kamerayı, 2 MP makro kamerayı ve 2 MP de derinlik kamerasını görüyoruz. Ayrıca bu akıllı telefonun arka ve ön tarafında Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip.
Xiaomi Mi 10T Lite modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.67 inç LCD, FHD+ çözünürlük, 120 Hz’e kadar tazeleme oranı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 750G
- RAM: 6 GB (LPDDR4x)
- Depolama: 64 GB ya da 128 GB (UFS 2.1)
- Ön Kamera: 16 MP (f/2.45)
- Arka Kamera: 64 MP (f/1.89) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)
- Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli 4.820 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12
- Bağlantı: 5G, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
- Boyutlar: 165,3 mm x 76,8 mm x 9,0 mm
- Ağırlık: 214,5 gram
Son olarak Xiaomi Mi 10T Lite; Türkiye’de 6 GB RAM + 128 GB depolama için 3.899 TL resmi satış fiyatına sahip. Ayrıca Mi 10T Lite için 6 GB RAM + 64 GB depolama için belirlenen Türkiye fiyatı ise 3.699 TL seviyesinde yer alıyor.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: levent_orgun, 18 saat önce
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Yazan: kozmikdeli, 2 gün önce
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Yazan: Kusadasi, 6 gün önce
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Yazan: Kojiro H., 6 gün önce
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