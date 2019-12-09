Apple Watch, Parkinsonluların hayatını kolaylaştıracak!

Apple Watch, bildiğiniz üzere geçen sene itibariyle cihazlarına elektrokardiyogram adı verilen yeni bir teknolojiyi cihazlarına eklediğini duyurmuştu. Bu teknoloji tıbben EKG diye geçen kalbe giden elektrik sinyallerini takip eden ve bunlara göre sonuç veren bir rapor.

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Markanın getirdiği bu yeni teknoloji, çeşitli kalp rahatsızlıklarını sağlık kuruluşlarından aldığı onay dahilinde kullanıcılarına sunabiliyor. Şu an bir çok ülkede faaliyete açtığı bu özelliğe firma bir yenisini daha eklemeye karar vermiş.

Apple’ın Amerika Patent ve Marka Tescil Ofisi’nden, terimsel olarak ifade edebileceğimiz Diskinesi ve Parkinson hastalıklarını pasif olarak izleme için yaptığı özel başvuru bunu doğrular nitelikte. Bu yazılımsal takip sistemi, insan vücudunun kas sistemini izleyerek kullanıcıya, Parkinson hastalık ölçümünü sunacak.

Paten notlarında, hastalığın bir türü olan Diskinesi (Vücudun belli aralıklarla kasılması) ve İngilizce Tremor olarak belirlenen bedensel olarak titreme ölçümlerini sağlayabiliyor. Apple tarafı uygulamada, tipik olarak kandaki dopamin seviyesini ölçerek, bir takım terapi önerileri sunacak. Buna ek olarak hastalığın semptomlarının olabildiğince minimuma indirilmesi hedeflenecek.

Geçtiğimiz aylarda Amerikan vatandaşı 74 yaşındaki Roy Robinson’ın, EKG özelliği sayesinde hayatının kurtulduğunu görmüştük. Robinson ailesini ziyaret ettiği zaman iki katlı evin üst katına çıkmaya karar verdi. Yaşlı adam merdivenlerden çıkarken Apple Watch’inden gelen uyarıyla irkildi. Uyarıyı okuduğunda “Sen A-fib’sin” yazıyordu.

Bu terimi Googleladığı takdirde daha detaylı bir bilgi almayı başardı. Şükran günü yemeğinden sonra soluğu doktorda alan Roy Robinson, bir çeşit kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendi. Doktor, saatin çıkardığı sonucu onaylamıştı. Gerçekten bir elektronik saat, sanal doktor olarak iş görebiliyordu.

Günümüzde gelişen teknoloji ışığında artık Apple Watch’ları bir saatten öte adetâ sanal koç görevini üstlendiğini görür olduk. Bundan sonra Parkinson tedavisinde de göreceğimiz giyilebilir cihaz umarım farklı hastalıklara derman olma görevini de üstlenir.