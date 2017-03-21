Apple Watch Hacklenerek Game Boy Color’a Dönüştürüldü

Geliştirici Gabriel O’Flaherty-Chan geçtiğimiz sene Apple Watch üzerinde Doom oynamayı başarmıştı bu sefer ise tamamen farklı bir şey peşinde.

Chan şimdi de Apple Watch’u tamamen fonksiyonel bir Game Boy Color emülatörüne çevirdi. Pokémon’da ye ralan Rocket Takımı’nın yöneticisi Giovanni’den adını alan emülatör temel olarak Gambatte isimli iOS emülatörünün biraz değiştirilmiş hali.

Chan yaptığı açıklamada emülatörün watchOS sürümünde bazı problemler olduğunu çünkü Watch’un OpenGL ya da Metal desteği olmadığını belirtti. Bu da piksellere yazmayı biraz zorlaştırıyor. Chan aynı zamanda Game Boy Color’ın kontrol takımını da Watch üzerine yerleştirdi.

Yön tuşları için saatin ekranını kullanmak yeterli. A tuşu ekrana bir kez tıklamayla kullanılıyor. Başlat, Seç ve B tuşu ise sanal ekranda bulunuyor. Saatin pim tuşu ise kaydırma işine yarıyor. Ancak en büyük kısıtlama saatin kendisi. Watch Series 2 modellerinde bile emülatör biraz yavaş çalışıyor. Giovanni bir açık kaynak projesi olarak Github’da yer alıyor.