Apple Watch bunamayı tespit edecek!

Biyoteknoloji şirketi olan Biogen’in Apple ile ortak bir konuda işbirliği sağladığı öğrenildi. Bir araya gelen iki şirket, Apple Watch ve iPhone’un bir insanın bilişsel gerilemesinin, demans ve nörolojik hastalıklarının potansiyel semptomlarını anlamaya nasıl yardımcı olabileceğini araştıracak yeni bir sanal araştırma çalışması başlatıyor.

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Biogen, bunama belirtilerini incelemek için Apple Watch’u kullanacak

Çalışma 2021’de başlayacak ve birkaç yıl sürecek. Proje, Apple Watch gibi giyilebilir cihazların uzun vadeli bilişsel performans takibi için kullanılıp kullanılamayacağını belirleme amacını taşıyor. Bu yüzden Biogen’den, çok çeşitli yaşlardan ve bilişsel performans seviyelerinden insanları bu projeye katmaları isteniyor.

Nihai hedef, zaman içinde bilişsel performans takibi için dijital biyobelirteçler geliştirmek. Bu sayede potansiyel olarak hafif bilişsel bozulmanın (MCI) erken belirtileri tespit edilebilecek.

Şu anda, 65 yaş üzerindeki yetişkinlerin %15 ila 20’sini etkileyen bilişsel sağlıktaki düşüşleri fark etmede önemli gecikmeler var. Günümüzde, dikkat dağınıklığı, hafıza kaybı ve bunama gibi semptomların hafif başlangıcının doktorlar tarafından fark edilmesi, potansiyel olarak aylar hatta yıllar alabiliyor.

Biogen CEO’su Michel Vounatsos, “Beyin sağlığında dijital biyobelirteçlerin başarılı bir şekilde geliştirilmesi, hasta teşhislerini hızlandırmaya, doktorları ve bireyleri zamanında harekete geçmeleri için güçlendirmeye yönelik önemli ihtiyacın karşılanmasına yardımcı olacaktır. Çalışmalar, daha iyi toplum temelli sağlık sonuçlarına önemli ölçüde katkıda bulunabilir ve sağlık sistemlerine daha düşük maliyet sağlayabilir.” şeklinde konuştu.

Apple COO’su Jeff Williams ise çalışmanın “bir kişinin sadece Apple Watch ve iPhone’larıyla etkileşime girmesini sağlayarak tıp topluluğunun bilişsel performansını daha iyi anlamasına yardımcı olabileceğini” umduğunu söyledi.

Çalışma, veri güvenliğine de odaklanarak tüketici gizliliği, kontrolü ve şeffaflığı da sağlayacak. Katılımcılar, programa katılmadan önce toplanacak veri türlerini, bunların nasıl kullanılacağını ve paylaşılacağını gösteren ayrıntılı bir onay listesi alacak ve istedikleri zaman onaylarını geri çekebilecekler.