Apple, YouTube’da gizlilik odaklı iki yeni reklam yayınladı!

Apple, Face ID ve Apple Pay kullanarak kullanıcı verilerini nasıl koruduğunu gösteren kısa formatta 2 yeni reklam yayınladı.

İlginizi çekebilir: Apple Car, 2024’te Hyundai tarafından üretilebilir!

reklam

Apple gizlilik standartlarını hatırlatıyor

Apple’ın Face ID’si, ilk kez iPhone X ile birlikte karşımıza çıktı. Bu yeni güvenlik sistemi, kullanıcıların yalnızca ön kameraya bakarak iPhone’larının kilidini açmalarını ve temassız ödeme yapmak gibi eylemler gerçekleştirmelerini sağladı.

Bugün Apple, bu teknolojiyi yeniden hatırlatarak gizlilik standartlarını önemsediğini gösteren 2 yeni reklam yayınladı. Yeni Face ID Verileri reklamı oldukça kısa tutulmuş olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca on dört saniye saniye süren reklam, kullanıcıları kişiye özel Face ID verilerinin bulut sistemine yüklenmesi yerine yalnızca cihazda depolandığı konusunda bilgilendiriyor.

İkinci reklam ise Apple’ın iPhone, iPad ve Apple Watch için mobil temassız ödeme yöntemi olan Apple Pay’e ve Touch ID özelliğine sahip MacBook’lara odaklanıyor.

Reklam, kullanıcıyı “Apple Pay’in çalışma prensibinin, ne satın aldığınızı Apple bilmeden çalışacak şekilde tasarlandığı” konusunda bilgilendiriyor. Apple Pay, satın alımlarınızı Apple’dan gizli tutmanın yanı sıra, Aygıt Birincil Hesap Numarası kullanarak kredi kartı numaranızı satıcılardan da gizleyebiliyor.

Apple, müşteri gizliliğini nasıl ciddiye aldığını göstermeye devam ediyor. Cupertinolu teknoloji devi, kısa bir süre önce uygulama geliştiricilerini sözde “beslenme etiketleri” için belirli gizlilik ayrıntılarını göndermeye teşvik etmeye başladı, böylece kullanıcılar artık belirli bir uygulamayı kullanıp kullanmama konusunda bilinçli seçimler yapabilmişti.