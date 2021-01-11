Apple
Apple, YouTube’da gizlilik odaklı iki yeni reklam yayınladı!
Apple, Face ID ve Apple Pay kullanarak kullanıcı verilerini nasıl koruduğunu gösteren kısa formatta 2 yeni reklam yayınladı.
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Apple gizlilik standartlarını hatırlatıyor
Apple’ın Face ID’si, ilk kez iPhone X ile birlikte karşımıza çıktı. Bu yeni güvenlik sistemi, kullanıcıların yalnızca ön kameraya bakarak iPhone’larının kilidini açmalarını ve temassız ödeme yapmak gibi eylemler gerçekleştirmelerini sağladı.
Bugün Apple, bu teknolojiyi yeniden hatırlatarak gizlilik standartlarını önemsediğini gösteren 2 yeni reklam yayınladı. Yeni Face ID Verileri reklamı oldukça kısa tutulmuş olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca on dört saniye saniye süren reklam, kullanıcıları kişiye özel Face ID verilerinin bulut sistemine yüklenmesi yerine yalnızca cihazda depolandığı konusunda bilgilendiriyor.
İkinci reklam ise Apple’ın iPhone, iPad ve Apple Watch için mobil temassız ödeme yöntemi olan Apple Pay’e ve Touch ID özelliğine sahip MacBook’lara odaklanıyor.
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Reklam, kullanıcıyı “Apple Pay’in çalışma prensibinin, ne satın aldığınızı Apple bilmeden çalışacak şekilde tasarlandığı” konusunda bilgilendiriyor. Apple Pay, satın alımlarınızı Apple’dan gizli tutmanın yanı sıra, Aygıt Birincil Hesap Numarası kullanarak kredi kartı numaranızı satıcılardan da gizleyebiliyor.
Apple, müşteri gizliliğini nasıl ciddiye aldığını göstermeye devam ediyor. Cupertinolu teknoloji devi, kısa bir süre önce uygulama geliştiricilerini sözde “beslenme etiketleri” için belirli gizlilik ayrıntılarını göndermeye teşvik etmeye başladı, böylece kullanıcılar artık belirli bir uygulamayı kullanıp kullanmama konusunda bilinçli seçimler yapabilmişti.
Apple
Intel, Apple’ın ARM tasarımlarını taklit eden yeni ‘Alder Lake’ çiplerini tanıttı!
CES 2021 sırasında Intel, x86 mimarisi için “önemli bir atılım” olduğunu söylediği yeni nesil Alder Lake çip ailesini tanıttı.
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Intel Alder Lake nedir?
Hibrit Alder Lake yonga setleri, hem yüksek performanslı hem de yüksek verimli çekirdekleri tek bir pakette birleştiren Apple’ın M1 yongalarına benzer bir tasarım kullanıyor.
Bu, Intel’in tıpkı geçen yıl ön gösterimini yaptığı “Lakefield” işlemcilere benziyor. Intel, Alder Lake ailesinin gelecekteki masaüstü ve mobil işlemcilerin temeli olacağını söylüyor ve bu çiplere sahip bir sistem ile donatılmış ilk bilgisayarların, 2021’in ikinci yarısında piyasaya çıkacağını belirtiyor.
12. nesil Alder Lake yongaları, Intel’in Tiger Lake ailesinde zaten ortaya çıkmış olan 10 nanometre SuperFin tasarımlarının “gelişmiş bir versiyonunu” barındıracak. Alder Lake çipleri ayrıca yüksek güçteki “Golden Lake” çekirdeklerinin ve yeni “Gracemont” enerji verimliliği çekirdeklerinin bir kombinasyonuna sahip olacak.
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Intel’in Alder Lake ailesi için mobil cihazların ötesine geçen planları da bulunuyor ve bu hareketi bize, Apple’ın ARM tabanlı yongalarla elde ettiği başarıdan ilham aldığını gösteriyor.
Atılım, Apple’ın silikon çipleri karşısında Intel’in endüstrideki üstünlüğünü kaybedeceği ile ilgili üzerinde artan baskıdan doğdu.
Apple, Intel çipli bir macOS cihazını en son Ağustos ayında 2020 iMac serisiyle piyasaya sürmüştü. Bu noktadan sonra kaç Mac’in daha ileride Intel çiplerini kullanacağı henüz net değil.
Apple’ın yaklaşık iki yıl süreceğini söylediği Apple Silikon’a geçiş şimdiden başlamış durumda. 2020’de Apple, tescilli yonga setlerine sahip yeni Mac mini, MacBook Pro ve MacBook Air cihazlarını piyasaya sürdü. Bununla birlikte, Haziran 2020’de Apple, henüz bir sürümü görülmemiş olan “üretim hattında bazı yeni Intel tabanlı Mac’ler bulunduğundan” da bahsetti.
Apple
Apple Watch bunamayı tespit edecek!
Biyoteknoloji şirketi olan Biogen’in Apple ile ortak bir konuda işbirliği sağladığı öğrenildi. Bir araya gelen iki şirket, Apple Watch ve iPhone’un bir insanın bilişsel gerilemesinin, demans ve nörolojik hastalıklarının potansiyel semptomlarını anlamaya nasıl yardımcı olabileceğini araştıracak yeni bir sanal araştırma çalışması başlatıyor.
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Biogen, bunama belirtilerini incelemek için Apple Watch’u kullanacak
Çalışma 2021’de başlayacak ve birkaç yıl sürecek. Proje, Apple Watch gibi giyilebilir cihazların uzun vadeli bilişsel performans takibi için kullanılıp kullanılamayacağını belirleme amacını taşıyor. Bu yüzden Biogen’den, çok çeşitli yaşlardan ve bilişsel performans seviyelerinden insanları bu projeye katmaları isteniyor.
Nihai hedef, zaman içinde bilişsel performans takibi için dijital biyobelirteçler geliştirmek. Bu sayede potansiyel olarak hafif bilişsel bozulmanın (MCI) erken belirtileri tespit edilebilecek.
Şu anda, 65 yaş üzerindeki yetişkinlerin %15 ila 20’sini etkileyen bilişsel sağlıktaki düşüşleri fark etmede önemli gecikmeler var. Günümüzde, dikkat dağınıklığı, hafıza kaybı ve bunama gibi semptomların hafif başlangıcının doktorlar tarafından fark edilmesi, potansiyel olarak aylar hatta yıllar alabiliyor.
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Biogen CEO’su Michel Vounatsos, “Beyin sağlığında dijital biyobelirteçlerin başarılı bir şekilde geliştirilmesi, hasta teşhislerini hızlandırmaya, doktorları ve bireyleri zamanında harekete geçmeleri için güçlendirmeye yönelik önemli ihtiyacın karşılanmasına yardımcı olacaktır. Çalışmalar, daha iyi toplum temelli sağlık sonuçlarına önemli ölçüde katkıda bulunabilir ve sağlık sistemlerine daha düşük maliyet sağlayabilir.” şeklinde konuştu.
Apple COO’su Jeff Williams ise çalışmanın “bir kişinin sadece Apple Watch ve iPhone’larıyla etkileşime girmesini sağlayarak tıp topluluğunun bilişsel performansını daha iyi anlamasına yardımcı olabileceğini” umduğunu söyledi.
Çalışma, veri güvenliğine de odaklanarak tüketici gizliliği, kontrolü ve şeffaflığı da sağlayacak. Katılımcılar, programa katılmadan önce toplanacak veri türlerini, bunların nasıl kullanılacağını ve paylaşılacağını gösteren ayrıntılı bir onay listesi alacak ve istedikleri zaman onaylarını geri çekebilecekler.
Apple
Apple Car, 2024’te Hyundai tarafından üretilebilir!
Pazar günü yayınlanan yeni bir raporda, Apple ve Hyundai arasında “Apple Car” üretimi için bir ortaklık sağlandığı söylentileri bulunuyor. Bu söylentilere göre Apple 2024 yılına kadar ABD’de ilk sürücüsüz aracını üretebilir.
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Apple Car için Hyundai ile görüşülüyor
Cuma günü, haberlerde Apple’ın Hyundai ile otomotiv hakkında görüştüğü ve Güney Koreli otomobil üreticisinin sözde “Apple Car”ı üretmesine izin verebilecek bir anlaşma üzerinde çalışıldığı iddia edildi. Pazar günü yeni ayrıntıların yer aldığı ikinci bir raporda ise, iki şirket arasında neyin kararlaştırılabileceğine dair daha fazla ayrıntı gün yüzüne çıktı.
Rapor, “Apple Car” projesinin önceden iddia edilen 2027 programından da önce, 2024 gibi daha erken bir zamanda üretime başlanmasını içeriyor. Dahası, fabrikanın kendisi de büyük olasılıkla Amerika Birleşik Devletleri’nde olacak.
Otomobillerin montajının ise Hyundai’ye bağlı Kia Motors’un Gürcistan’daki bir fabrikasında yapılacağı ya da ülkede yeni bir fabrika inşa edileceği düşünülüyor . Planlarda 2024 yılında yaklaşık 100.000 araç üretim hedefi ve tesisin yıllık kapasitesi 400.000 araçla daha yüksek olacağı iddiası bulunuyor.
Aracı mükemmelleştirmek için, Hyundai ve Apple’ın 2022’de arabanın bir beta sürümünü yayınlamayı planladığı iddia ediliyor.
Cuma günkü rapor, Hyundai’nin Apple ile erken aşamada görüşmelerde olduğunu, ancak bu aşamada “hiçbir şeye karar verilmediğini” onaylayan bir açıklama yayınlamasının ardından geldi. Onay, Hyundai’nin hisselerinin bir anda neredeyse %20 artmasına neden oldu.
Ayrıca analistler “Apple Car“ın şansı konusunda genel olarak olumlu davranıyor ve ürünün, donanım, yazılım ve hizmetleri entegre etme potansiyeli nedeniyle otomotiv endüstrisini önemli ölçüde domine edeceğine inanıyor. Hatta Apple’ın Tesla için bir tehdit oluşturma potansiyeline sahip olduğu öne sürülüyor.
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