Apple Vision Pro Türkiye’ye ne zaman gelecek sorusu Apple meraklılarının gündeminde. Son gelen bir haber Vision Pro bekleyenleri heyecanlandırsa da bizim için heyecana gerek yok. Apple’ın merakla beklenen karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, yeni ülkelerde piyasaya sürülüyor. Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanıdığımız Bloomberg analisti Mark Gurman’ın açıklamalarına göre, Vision Pro, ABD dışındaki bazı pazarlara da giriyor. Ancak tahmin edilebileceği üzere, Türkiye bu listede yer almıyor.

Apple Vision Pro Yeni Ülkelerde Satışa Sunuluyor: Türkiye Bu Sefer De Listede Yok

Mark Gurman’ın açıklamaları, Apple Vision Pro’nun işletim sistemi VisionOS’un kodlarında tespit edilen yeni klavye dillerine dair önceki haberleri doğrular nitelikte. Gurman, Apple’ın Vision Pro’yu Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Japonya, Singapur, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkelerde de satışa sunacağını duyurdu. Bu genişleme ile birlikte Vision Pro’nun satışa çıktığı ülke sayısı 10’a yükselmiş olacak. Ancak bu ülkelerdeki satış fiyatları hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Apple Vision Pro’nun piyasaya sürüleceği yeni ülkeler:

Almanya

Avustralya

Çin

Fransa

Güney Kore

İngiltere

Japonya

Kanada

Singapur

Gurman ve Apple, Vision Pro’nun bu yeni pazarlarda tam olarak ne zaman satışa sunulacağı konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak sektör kaynaklarına göre, şirketin Haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2024 Geliştiriciler Konferansı etkinliklerinden sonra satış ağını genişletmeyi planladığı belirtiliyor. Hatta birkaç Apple personelinin, WWDC 2024 için şimdiden ABD’ye uçtuğu ve bu personellere eğitim verileceği söylentiler arasında yer alıyor.

Vision Pro’nun yeni pazarlara girişi, Apple’ın karma gerçeklik teknolojilerine verdiği önemin altını çiziyor. Ancak Türkiye’nin bu listeye dahil edilmemesi, teknoloji meraklıları ve Apple hayranları için hayal kırıklığı yaratmış durumda. Şirketin bu stratejik kararının arkasındaki nedenler tam olarak bilinmiyor, ancak Türkiye’deki kullanıcılar için Vision Pro’ya erişimin yakın zamanda mümkün olmayacağı anlaşılıyor.

Aslında bu kararın sebebini anlamak pek de imkansız değil. Türkiye’de elektronik ürün vergisi inanılmaz bir hal almış durumda ve Apple Vision Pro Türkiye fiyatı da oldukça yüksek olacaktır. ABD gibi refah düzeyi bizden daha yüksek ülkelerde bile çok yüksek satış rakamlarına ulaşamayan Apple Vision Pro, tahmin edileceği üzere Türkiye’de çok fazla kullanıcıya sahip olamayacak. Bu nedenle Apple’ın Vision Pro Türkiye planları için acele etmesine pek de gerek olmadığını düşünüyoruz.

Apple’ın Vision Pro ile ilgili yeni ülkelerdeki pazarlama stratejisi ve bu ülkelerdeki tüketici tepkileri merakla bekleniyor. Teknoloji dünyası, Apple’ın bu hamlesini ve WWDC 2024’te yapılacak olası duyuruları yakından takip edecek. Vision Pro’nun yenilikçi özellikleri ve karma gerçeklik deneyimi, bu yeni pazarlarda nasıl bir etki yaratacak, zamanla göreceğiz.

Sonuç olarak, Apple Vision Pro’nun yeni ülkelere açılması, şirketin küresel pazardaki varlığını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Ancak Türkiye’nin bu listeye dahil edilmemesi, yerel kullanıcıların Vision Pro’ya ulaşma hayallerini bir süre daha erteleyecek gibi görünüyor. WWDC 2024’te yapılacak açıklamalar ve sonraki adımlar, Vision Pro’nun gelecekteki pazarlama stratejileri hakkında daha net bir bilgi sunabilir.

İlginizi Çekebilir: iPhone 17 Slim serinin kralı olacak, iPhone 17 Pro Max ağlıyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Vision Pro Türkiye pazarına gelmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!