Yeni nesil uygun fiyatlı akıllı telefonların yıldız adayı Nothing Phone (2) hakkında çeşitli sızıntılar bize cihazın yetenekleri hakkında fikir vermiş olsa da, fiyat konusunda hala belirsizlikler devam ediyordu.

Bir Twitter kullanıcısı, Nothing Phone (2)’nin Avrupa için fiyatını paylaştı ve en hafif ifadeyle şaşırtıcı olduğunu söyledi. Elbette bu tweet iddia olduğunu belirtelim ve doğruluğunu 11 Temmuz’da lansman sayesinde öğreneceğiz.

İlginizi çekebilir: Snapdragon 8 Plus Gen 2 Yolda! Bir Yerden Tanıdık Geliyor!

Nothing CEO’su Carl Pei, yeni akıllı telefonun 4.700 mAh pil kapasitesine ve Galaxy Z Flip 4’te bulunan Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden güç alacağını doğruladı. Orta sınıf akıllı telefonlarda Snapdragon 8 Gen 2 çipinin giderek daha fazla kullanılması göz önüne alındığında bu haber biraz hayal kırıklığı yarattı.

Nothing Phone (2) pricing for Europe! 8+256GB: €729

12+512GB: €849

Available in white and black color options If this leak is true then that's €260 more than Phone (1) and the 512GB model costs €20 more than the OnePlus 11 😳 I'm expecting India Price to be around 45~50k pic.twitter.com/pqNJVSPH4X — Shishir (@ShishirShelke1) June 21, 2023

Pei, Nothing Phone (2)’de daha eski bir çip kullanma kararını, şirketinin “teknik özellikler yarışında birinci olmaktan ziyade kullanıcı deneyimine odaklanması” ile açıkladı. Dahası, en yeni teknolojiler her zaman kullanıcılara hak ettiği faydayı sunamıyor ve yüksek maliyetlere yol açıyor. Snapdragon 8+ Gen 1 çipinin seçilmesi, telefonun uygun fiyatlı kalmasına olanak sağlarken, cihazın üzerinde önemli geliştirmeler sağlıyor.

Nothing Phone (2) Beklentilerden Çok Daha Pahalı Olacak

Nothing Phone (2)’nin en ucuzu 8GB RAM ve 256GB depolama alanıyla 729 Euro olacakken, en güçlü modeli 12GB RAM ve 512GB depolama alanıyla 849 Euro olacak. Nothing depolama kapasitesini iki kat artırmış olsa da, önceki nesille aradaki fiyat farkını anlamak zor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip Nothing Phone (1) 469 Euro’ya satılıyordu (Ülkemizde 14.999 TL). Bu, yüzde 55’lik bir artış anlamına gelir ve bu artışı kabullenmek biraz güç.