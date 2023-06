Yeni nesil uygun fiyatlı akıllı telefonların yıldız adayı Nothing Phone (2) hakkında çeşitli sızıntılar bize cihazın yetenekleri hakkında fikir vermiş olsa da, fiyat konusunda hala belirsizlikler devam ediyordu.

Bir Twitter kullanıcısı, Nothing Phone (2)’nin Avrupa için fiyatını paylaştı ve en hafif ifadeyle şaşırtıcı olduğunu söyledi. Elbette bu tweet iddia olduğunu belirtelim ve doğruluğunu 11 Temmuz’da lansman sayesinde öğreneceğiz.

Nothing CEO’su Carl Pei, yeni akıllı telefonun 4.700 mAh pil kapasitesine ve Galaxy Z Flip 4’te bulunan Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden güç alacağını doğruladı. Orta sınıf akıllı telefonlarda Snapdragon 8 Gen 2 çipinin giderek daha fazla kullanılması göz önüne alındığında bu haber biraz hayal kırıklığı yarattı.

Nothing Phone (2) pricing for Europe!

8+256GB: €729

12+512GB: €849

Available in white and black color options

If this leak is true then that's €260 more than Phone (1) and the 512GB model costs €20 more than the OnePlus 11 😳

I'm expecting India Price to be around 45~50k pic.twitter.com/pqNJVSPH4X

— Shishir (@ShishirShelke1) June 21, 2023