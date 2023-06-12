Apple’ın 3.499 dolar fiyatlı Vision Pro kaskı, daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefleyen bir konumda değil. Apple, ürünü daha erişilebilir hale getirmek için daha uygun fiyatlı bir model üzerinde çalışıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, bunu başarmak için şu adımları atıyor.

Kaskın fiyatı duyurulduğunda, insanlar şaşkınlıkla karşıladılar. Tüketiciler ve yorumcular, Apple’ın fiyat noktasını ikna edici bulmadılar ve yüksek maliyeti eleştirdiler. Apple’ın Vision Pro kaskının, 4K televizyonlar, surround ses sistemleri, güçlü bilgisayarlar, yüksek çözünürlüklü ekranlar ve yüksek kaliteli kameralardan daha fazla değer sunduğunu iddia etmesi yanıltıcı. Kask, kişisel kullanım için tasarlanmış olup, uzamsal bir bilgisayara ilgi duyan kişilerin büyük olasılıkla zaten yüksek kaliteli Mac’ler, monitörler ve telefonlara sahip oldukları düşünülüyor.

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Apple başlangıçta olumsuz tepkilerden kaçınmak için fiyat duyurusunu ertelemeyi düşündü. Ancak, daha fazla tepkiyi önlemek amacıyla etkinlikte fiyatı açıklamaya karar verdiler. Vision Pro’nun piyasaya sürülmesine dokuz aydan fazla bir süre olduğu için tüketicilerin maliyeti karşılamak için daha fazla zamana sahip olması bekleniyor.

Apple, satışları artırmak için daha uygun fiyatlı bir kask modeli üzerinde çalışmaktadır. “Vision Pro” adı, muhtemelen Apple Vision veya Apple Vision One olarak adlandırılan bir Pro olmayan bir sürümün geliştirilmekte olduğunu gösteriyor.

Fiyatı düşürmek için Apple, bazı ayarlamalar yapabilir. Daha düşük kaliteli ekranlar kullanabilir, daha az gelişmiş bir çip kullanabilir, kamera sayısını azaltabilir, kafa bandı tasarımını basitleştirebilir, uzamsal ses için dahili hoparlörler yerine AirPod’ları kullanabilir, fiziksel bir IPD ayarına geçebilir ve 3D kamerayı çıkarabilir.

Bu değişiklikler, iyileştirilmiş üretim süreçleri ve ölçek ekonomileri ile birleştiğinde maliyeti önemli ölçüde düşürebilir.

Bazı özellikler tehlikeye atılabilir, ancak Apple’ın kullanıcının gözlerini görüntülemek için harici bir EyeSight ekranı ve göz ve el izleme sistemi gibi temel bileşenleri koruması muhtemel. Apple, orijinal Vision Pro’dan yaklaşık iki yıl sonra, 2025’in sonuna kadar daha uygun fiyatlı bir modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Aynı zamanda, iPhone ve iPhone Pro modellerine benzer bir strateji izleyerek yükseltilmiş işlemcili ikinci nesil bir Vision Pro geliştiriyor.