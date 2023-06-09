Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg Perşembe günü çalışanlarına Apple’ın karma gerçeklik donanımının güzel olabileceğini ancak kendisinin gelecek vizyonu olmadığını söyledi.

Zuckerberg’in yorumları, pandemiden bu yana Silikon Vadisi’ndeki kampüsünde yapılan ilk toplantı sırasında ve Apple’ın Vision Pro karma gerçeklik başlıklarını tanıtmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

Zuckerberg’in Apple Vision Pro ile ilgili gördüklerini değerlendirirken, “Yani, bu bilgisayarın geleceğinin vizyonu olabilir, ama benim istediğim bu değil,” dediği bildirildi.

“Bu konuya yaklaşımımız açısından gerçek bir felsefi farklılık var.”

Quest sanal gerçeklik başlıkları üreten Meta, Zuckerberg’in internet hayatının bir gün metaverse olarak adlandırılan sanal dünyalarda yaşanacağına dair inancına büyük yatırım yaptı.

Meta, 3 boyutlu sürükleyici bir internet fikri olan metaverse’i yaratabileceğinden o kadar emindi ki 2021’de adını Facebook olarak değiştirdi ve projeye milyarlar akıtmaya başladı.

Ancak bu fikir, başarısız lansmanlar, tehlikeli grafikler, karlılığa giden net bir yol olmaması ve çok az insanın ne olduğunu bildiğine dair genel bir his nedeniyle engellendi.

Meta’nın metaverse çabalarını yöneten bölümü Reality Labs şimdiye kadar 4 milyar dolar kaybetti ve Zuckerberg metaverse yerine giderek daha fazla yapay zekadan bahsediyor.

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Apple bu hafta, teknolojiyle dolu ve 3,499 $ fiyatlı şık Vision Pro “uzamsal gerçeklik ekranını” tanıttı. Kullanıcıların iletişim kurmalarına, çalışmalarına, film izlemelerine, müzik dinlemelerine ve hatta kendilerini kaptırıp kaptırmayacaklarını ya da dış dünyaya göz kulak olup olmayacaklarını seçmelerine olanak tanıyor.

Bu arada, geliştirilmiş performans ve inceltilmiş tasarıma sahip yeni nesil Quest 3, bu yılın sonlarına doğru 500 $ başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Zuckerberg yeni modeli Meta’nın “şimdiye kadarki en güçlü kulaklığı” olarak tanımladı ve karma ve sanal gerçekliği deneyimlemek için en iyi kablosuz yolu sağlayacağına söz verdi.