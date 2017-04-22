Apple, Uydu İnternet Teknolojisine Geliştirmeye Başlayabilir

Apple uydu üzerinden internet sağlama teknolojisi sektörüne giriş yapmaya hazırlanıyor olabilir ve şirketin son işe alımları bunu gösteriyor.

Apple son olarak Google’ın Uzay Operasyonları Yöneticisi John Fenwick’i ve iş arkadaşı Uydu Mühendisliği Bölümü Yöneticisi Michael Trela’yı işe aldı. İkili şirkette Dropcam’in kurucularından biri olan Greg Duffy ile birlikte çalışacak. Şirket Duffy’i 2015 yılında Alphabet’ten ayrıldığında işe almıştı. Nest, Dropcam’i satın alınca Duffy şirketten ayrılmıştı.

Duffy’nin bölümünün ne işle uğraştığı henüz bilinmiyor ancak Fenwick ve Trela’nın bu ekibe katılması ile beraber uydu teknolojileri üzerine olacağı kesinleşti gibi gözüküyor. Fenwick, 2014 yılında Google tarafından satın alınan uydu şirketi SkyBox Imaging’i satın almıştı.

Havadan internet erişimi sağlama konusunda Facebook ve Alphabet piyasadaki en büyük isimler. Facebook güneş enerjili insansız hava araçlarını, Alphabet ise sıcak hava balonlarını kullanıyor.