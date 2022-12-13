Apple 2023 yılında bir dizi yeni Mac ve iPad piyasaya sürecek ve şimdi de 2024 yılında piyasaya sürülecek OLED 13 inç MacBook Air ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Display Supply Chian Consultants’tan Ross Young’ın yakın tarihli bir raporuna göre Apple, 2024 yılında iki OLED iPad ile birlikte bir OLED MacBook Air piyasaya sürecek.

OLED 11 inç iPad Pro ve OLED 12.9 inç iPad Pro’nun yanı sıra yeni MacBook Air’in de yer alacağı bu üç cihazın da ProMotion ile geleceği ve 120Hz yenileme hızına sahip olacağı belirtiliyor.

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Mevcut MacBook Air’ler ve MacBook Pro dizüstü bilgisayarlar LCD ekranlarla donatılmıştır, iPad Pro tabletler de LCD ekranlara sahiptir. 2023’te çıkacak yeni MacBook’ların da 2023 iPad’ler gibi LCD ekran kullanmaya devam etmesi bekleniyor.

Apple’ın önümüzdeki yıl yeni bir Mac serisi piyasaya sürmesini bekliyoruz, Apple’ın M2 işlemcisinin yeni ve daha güçlü bir versiyonunu içeren cihazların kanıtlarını zaten gördük. M2, MacBook Air’in mevcut modelinde kullanılıyor.

M2 işlemcili yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarların yanı sıra yeni ve daha büyük bir iMac ve muhtemelen güncellenmiş bir Mac Studio ve Mac Mini bekleniyor.

Apple’ın Mac serisi için neler planladığını merak konusu, bu yılın sonunda Apple Intel işlemcilerden tamamen kendi Apple Silicon işlemcisine geçmiş olacak.