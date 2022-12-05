Görünüşe göre Apple, Twitter’a geri döndü ve web sitesinde yeniden reklam vermeye başladı. Şirket, platformda reklam vermeyi neredeyse tamamen durdurmuştu, ancak şimdi Twitter’daki pazarlama çabalarına geri döndü.

Cupertino merkezli dev, Twitter’da reklamcılığa yeniden başladı”. Şu an itibariyle, iPhone üreticisi, Musk’ın Twitter’daki reklamcılığı sona erdirme iddiasını henüz doğrulamadı. Ayrıca, Musk’ın Twitter’ı devralması nedeniyle Apple’ın sosyal medya web sitesindeki reklamları yavaşlattığına dair hiçbir gösterge de olmadı.

Son zamanlarda Elon, Tim Cook ile görüşmek için Apple Park’ı da ziyaret etmişti. Görünüşe göre toplantı oldukça iyi geçti ve Musk, Cook’un Twitter’ı App Store’dan kaldırmayı asla planlamadığını belirtti. Musk, Apple’ın Twitter Spaces etkinliği sırasında Twitter’daki reklamlarını bir kez daha yükseltmeye başladığını doğrulamıştı. Apple’ın Twitter’ın en büyük reklam müşterisi olması nedeniyle bunun şirket için önemli bir ilişki olduğunu ve diğer müşterilerin harcamalarını durdurması nedeniyle bunun çok önemli olduğunu belirtti.

Elon Musk, markanın “10 Kasım – 16 Kasım arasında Twitter reklamlarına tahmini olarak 131.600 ABD Doları harcadığını, Musk’ın Twitter’ı kapatmasından önceki hafta 16 Ekim ile 22 Ekim arasında 220.800 ABD Doları harcadığını” belirtti. Ne yazık ki, şirketin Twitter’daki reklamlarını gerçekten durdurup durdurmadığı hala net değil, ancak promosyon kampanyaları her zaman katı bir zaman çizelgesini takip etmiyor.