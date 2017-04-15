Apple’ın Getirdiği Yeni Dosya Sistemi APFS Kimleri İlgilendiriyor?

Apple yayınladığı son güncelleme ile beraber iOS, Watch TV cihazlarının dosya sistemini değiştirdi ve 30 yıllık HFS+’ı geride bıraktı.

Apple’ın bu dosya sistemi değişikliği temelde üç tarafı ilgilendiriyor. Bunlar kullanıcılar, geliştiriciler ve şirketin kendisi. Kullanıcılar için işlem oldukça basit. Kullanıcılar iş dosyalarını, tatil fotoğraflarını, e-kitaplarını falan kullanıyor. APFS ise kullanıcılara değerlilik, nanosaniye seviyesinde veri çözünürlüğü ve dosya seviyesinde çoklu şifreleme gibi artılar getirdi ancak normal bir kullanıcının bunu bilmesi mümkün değil.

Geliştiriciler için işler bu kadar şeffaf değil. iOS için bir sürü yeni API yayınlandı. Bu yeni APIler sayesinde artık üçüncü parti uygulama geliştiriciler de yeni dosya sisteminin faydalarından yararlanabilecek. Ancak bu tamamen iyi bir şey değil. Yepyeni bir uygulama sistemi beraberinde yeni hatalar, yeni açıklar demek. Diğer taraftan teknik yararlar da yok değil. Dosya transferinde daha bir bütünlük var. Depolama alanı yönetimi daha esnek ve şifreleme daha güçlü. Apple’ın açıklamasında “HFS+ ve HFS 30 yıldan daha eski. Bu dosya sistemleri disketlerin ve verilerin kilobaytlar veya megabaytlar ile hesaplandığı bir döneme ait.” cümlesi yer alıyordu. Bugün kullanıcılar yüzlerce gigabayt veri depoluyor ve düşük gecikmeli, yüksek okuma hızlı flash sürücülerden milyonlarca dosyaya erişim sağlıyor. İnsanlar verilerini yanında taşıyor ve bu verilerin güvenli olmasını istiyor.

Mac öncesi Dosya sistemi The Founder’da dosyalar bir disket resminin içerisinde gösterilirdi. 1984 yılında ise Mac Finder ortaya çıktı. Burada uygulamalar ve dosyalar sadece ekranda duruyordu herhangi bir düzenleme ya da klasör yoktu. Hierarchical File System (HFS) 1985 yılında hayatımıza girdi ve bu seneye kadar kalmayı başardı. Antik bir sistem olan HFS’nin üzerinde ne kadar güncellemenin veya eklentinin geldiğini hayal etmek zor.

Apple için ise APFS hafızasını ve tecrübesini kaybetmeden tekrardan genç yaşlara dönmek için bir şans. Şirketin kapalı sistemleri genellikle eleştirilse de geçişleri daha kolay ve güvenli hale getiriyor. Kapalı bir sistem üzerindeki yeni başlangıçta hatalar olacaktır ancak bu hataları belirlemek ve düzeltmek çok farklı donanım çeşitleri olmadığı için daha kolay. APFS, macOS işletim sistemine geldiğinde olacakları izlemek ilginç olacak. Ayrıca APFS’nin ilk olarak iOS’a gelmesi şirketin mobile verdiği önemi gösteriyor olabilir. Özellikle son aylarda Mac Pro ve iMac modellerinin geleceği çok tartışılıyor.