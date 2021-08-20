Apple, Siri’yi İyileştirmek için App Store’da Yeni Bir Uygulama Yayınladı

Apple kısa süre önce, katılımcılarından konuşma verilerini toplamak için tasarlanmış bir araştırma çalışmasına başladı. Şirket, App Store’da “Siri Konuşma Çalışması” adlı yeni bir IOS uygulaması yayınladı. Uygulama kaydolan katılımcıların ses isteklerini ve diğer geri bildirimlerini Apple ile paylaşmalarını sağlıyor. Uygulama, dünya çapında bazı ülkelerde yayında, ancak yayınlanmış olduğu “Yardımcı Programlar” kategorisinde arama yapıldığında uygulama ulaşılmamakta. Uygulama şu an için Türkiye’de yayında değil.

Siri Konuşma Çalışması Uygulamasını Kullanılabilecek Ülkeler

ABD

Kanada

Almanya

Fransa

Hong Kong

Hindistan

İrlanda

İtalya

Japonya

Sensor Tower’dan alınan bilgilere göre uygulama ilk olarak 9 Ağustos’ta yayınlanmış ve 18 Ağustos’ta yeni bir sürüme gelerek güncelleme almış.

Siri Konuşma Çalışması uygulamasının kendisi ve hedefleri hakkında çok az bilgi sunmakta ve kullanıcılarının nasıl katılımcı olacağını açıklamıyor. Bunun yerine, oldukça standart bir lisans sözleşmesi, bir bağlantı ve katılımcının uygulamayı kullanabilmesi için kimlik bilgilerini girebileceği ekran karşılıyor. Kayıt için ise en önemli olan şey ise davet sisteminin olması. Yani uygulamayı indirip kayıt olsanız bile, uygulamayı kullanmak için davetiyenizin olması gerekmekte. Bu yüzden uygulamaya ulaşan herkes ne yazık ki uygulamayı kullanamamakta.

Geri dönüş yapan kullanıcılar uygulama hakkında, Apple’ın Siri’ye iyileştirmeler yapmak için kullandığı bir uygulama olduğunu söylemekte. Bu da Apple’ın Siri’yi geliştirmek için çalıştığı birçok yoldan yalnızca birisi olarak gözüküyor.

Geçmişte Apple, tüketicilerin ses kayıtlarının küçük bir kısmını derecelendirme ve inceleme için geliştiricilere göndererek Siri’nin hataları hakkında daha fazla bilgi elde edinmeye çalıştı. Ancak bir gazeteci sürecin zaman zaman gizli bilgileri dinlemelerine izin verdiğini söyleyerek kullanıcıları uyarmıştı. Bunun üzerine kısa bir süre içerisinde Apple, inceleme işlemini tercih süreci haline getirdi. Bu şekilde isteyen kullanıcılar sadece test edildi ve Siri’nin hataları giderilmeye çalışıldı.

Bu uygulaması sayesinde, daha genelleşmiş veri toplamanın aksine, toplanan verileri insan geri bildirimleriyle birleştirdiği için Apple’ın Siri’nin hatalarını daha iyi anlamasına olanak tanıyor. Apple, Siri Konuşma Çalışması uygulamasıyla katılımcıların isteklerini de açık geri bildirim sağladığını söyledi. Örneğin, Siri bir soruyu yanlış duyarsa, kullanıcılar ne sormaya çalıştıklarını açıklayabilecekler veya “Hey Siri” denmediği takdirde Siri açıldı ise kullanıcı bunu bildirebilir veya birden fazla kişinin bulunduğu bir yerde konuşmacıyı yanlış algılarsa katılımcı bunları açık geri bildirim sayesinde Apple’a bildirmektedir.

Diğer bir fark, katılımcıların hiçbirinin verilerinin Apple ile otomatik olarak paylaşılmamasıdır. Bunun yerine, kullanıcılar yaptıkları Siri isteklerinin bir listesini görebilir ve ardından geri bildirimlerini Apple’a göndereceklerini seçebilirler. Apple ayrıca, doğrudan katılımcılar tarafından sağlanan veriler dışında uygulamada hiçbir kullanıcı bilgisinin toplanmadığını veya kullanılmadığını da belirtti.

Bu yıl Apple, Siri’yi, gelişmiş yetenekleri genellikle Android cihazlar için önemli bir satış noktası olan Google Asistan’a daha güçlü bir rakip haline getirmeye çalışıyor. Hatta bunun için eski Google Yapay Zekâ bilim adamı Samy Bengio’yu ekibine ekledi.

Ancak son yıllarda ses tabanlı bilgi işlemdeki hızlı ilerleme olsa da sanal asistanların hala belirli konuşma türlerini algılamakta zorluk çekebiliyor. Asistanlar, bir evde birkaç odadan sesli komutları dinleyen birden fazla cihaz olduğunda hatalar verebiliyor. Ayrıca aile üyelerinin seslerini ayırt etmeye çalışırken veya bir çocuğun sesini anlamaya çalışırken de hatalar verebilmekte.

Apple’ın bir Siri konuşma çalışması yürütüyor olması yeni bir şey değil. Apple tarihsel diliminde çeşit çeşit değerlendirmeler ve çalışmalar yapmıştır. Ancak Apple doğrudan App Store’da yayınlanan çalışmasının olması alışılagelmiş bir durum değil.