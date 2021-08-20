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Apple, Siri’yi İyileştirmek için App Store’da Yeni Bir Uygulama Yayınladı
Apple kısa süre önce, katılımcılarından konuşma verilerini toplamak için tasarlanmış bir araştırma çalışmasına başladı. Şirket, App Store’da “Siri Konuşma Çalışması” adlı yeni bir IOS uygulaması yayınladı. Uygulama kaydolan katılımcıların ses isteklerini ve diğer geri bildirimlerini Apple ile paylaşmalarını sağlıyor. Uygulama, dünya çapında bazı ülkelerde yayında, ancak yayınlanmış olduğu “Yardımcı Programlar” kategorisinde arama yapıldığında uygulama ulaşılmamakta. Uygulama şu an için Türkiye’de yayında değil.
Siri Konuşma Çalışması Uygulamasını Kullanılabilecek Ülkeler
- ABD
- Kanada
- Almanya
- Fransa
- Hong Kong
- Hindistan
- İrlanda
- İtalya
- Japonya
Sensor Tower’dan alınan bilgilere göre uygulama ilk olarak 9 Ağustos’ta yayınlanmış ve 18 Ağustos’ta yeni bir sürüme gelerek güncelleme almış.
Siri Konuşma Çalışması uygulamasının kendisi ve hedefleri hakkında çok az bilgi sunmakta ve kullanıcılarının nasıl katılımcı olacağını açıklamıyor. Bunun yerine, oldukça standart bir lisans sözleşmesi, bir bağlantı ve katılımcının uygulamayı kullanabilmesi için kimlik bilgilerini girebileceği ekran karşılıyor. Kayıt için ise en önemli olan şey ise davet sisteminin olması. Yani uygulamayı indirip kayıt olsanız bile, uygulamayı kullanmak için davetiyenizin olması gerekmekte. Bu yüzden uygulamaya ulaşan herkes ne yazık ki uygulamayı kullanamamakta.
Geri dönüş yapan kullanıcılar uygulama hakkında, Apple’ın Siri’ye iyileştirmeler yapmak için kullandığı bir uygulama olduğunu söylemekte. Bu da Apple’ın Siri’yi geliştirmek için çalıştığı birçok yoldan yalnızca birisi olarak gözüküyor.
Geçmişte Apple, tüketicilerin ses kayıtlarının küçük bir kısmını derecelendirme ve inceleme için geliştiricilere göndererek Siri’nin hataları hakkında daha fazla bilgi elde edinmeye çalıştı. Ancak bir gazeteci sürecin zaman zaman gizli bilgileri dinlemelerine izin verdiğini söyleyerek kullanıcıları uyarmıştı. Bunun üzerine kısa bir süre içerisinde Apple, inceleme işlemini tercih süreci haline getirdi. Bu şekilde isteyen kullanıcılar sadece test edildi ve Siri’nin hataları giderilmeye çalışıldı.
Bu uygulaması sayesinde, daha genelleşmiş veri toplamanın aksine, toplanan verileri insan geri bildirimleriyle birleştirdiği için Apple’ın Siri’nin hatalarını daha iyi anlamasına olanak tanıyor. Apple, Siri Konuşma Çalışması uygulamasıyla katılımcıların isteklerini de açık geri bildirim sağladığını söyledi. Örneğin, Siri bir soruyu yanlış duyarsa, kullanıcılar ne sormaya çalıştıklarını açıklayabilecekler veya “Hey Siri” denmediği takdirde Siri açıldı ise kullanıcı bunu bildirebilir veya birden fazla kişinin bulunduğu bir yerde konuşmacıyı yanlış algılarsa katılımcı bunları açık geri bildirim sayesinde Apple’a bildirmektedir.
Diğer bir fark, katılımcıların hiçbirinin verilerinin Apple ile otomatik olarak paylaşılmamasıdır. Bunun yerine, kullanıcılar yaptıkları Siri isteklerinin bir listesini görebilir ve ardından geri bildirimlerini Apple’a göndereceklerini seçebilirler. Apple ayrıca, doğrudan katılımcılar tarafından sağlanan veriler dışında uygulamada hiçbir kullanıcı bilgisinin toplanmadığını veya kullanılmadığını da belirtti.
Bu yıl Apple, Siri’yi, gelişmiş yetenekleri genellikle Android cihazlar için önemli bir satış noktası olan Google Asistan’a daha güçlü bir rakip haline getirmeye çalışıyor. Hatta bunun için eski Google Yapay Zekâ bilim adamı Samy Bengio’yu ekibine ekledi.
Ancak son yıllarda ses tabanlı bilgi işlemdeki hızlı ilerleme olsa da sanal asistanların hala belirli konuşma türlerini algılamakta zorluk çekebiliyor. Asistanlar, bir evde birkaç odadan sesli komutları dinleyen birden fazla cihaz olduğunda hatalar verebiliyor. Ayrıca aile üyelerinin seslerini ayırt etmeye çalışırken veya bir çocuğun sesini anlamaya çalışırken de hatalar verebilmekte.
Apple’ın bir Siri konuşma çalışması yürütüyor olması yeni bir şey değil. Apple tarihsel diliminde çeşit çeşit değerlendirmeler ve çalışmalar yapmıştır. Ancak Apple doğrudan App Store’da yayınlanan çalışmasının olması alışılagelmiş bir durum değil.
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Kripto Para
Tüm Binance Kullanıcılarına Kimlik Doğrulaması Zorunlu Hale Geliyor
Popüler kripto para alım satım platformu Binance, global çaptaki yasal regülasyonlara uyumluluğu sağlamak için attığı son adım ile tüm kullanıcılarından kimlik doğrulaması talep edecek. Kimlik doğrulaması veya Know Your Customer (KYC) işlemini tamamlamadan platforma para gönderme ve belirli bir limitin altında işlem yapabilme imkanı mevcuttu. Gelen bu karar ile artık kimlik onayı alınmadan herhangi bir alım satım işleminin yapılmaması bekleniyor.
Gelecek güncelleme ile yeni üye olacak kullanıcıların haricinde halihazırdaki Binance kullanıcılarından da kimlik doğrulamasını tamamlaması beklenecek. Binance yaptığı duyuruda kimlik doğrulamasını gerçekleştirmeyen kullanıcıların kripto para çekme işlemlerine bazı sınırlar getirileceğini bildirdi.
Binance’te kimlik doğrulama işlemi farklı aşamalarda yapılabiliyor. Temel aşama olarak adlandırılan ilk aşamada kullanıcılardan yalnızca ad, soyad ve doğrum tarihinin girmesi bekleniyor. Bir sonraki seviye olan orta seviyeli doğrulamayı tamamlamak için kullanıcılar, pasaport veya kimlik fotoğrafıyla birlikte kimliğiyle aynı karede olacak şekilde kendi fotoğrafını da çekerek sisteme yüklemesi gerekiyor. Binance çalışanları tarafından işlemlerin doğru yapıldığının doğrulanması halinde ise kimlik doğrulaması onayı alınmış oluyor. Yapılan açıklamada da artık orta seviyeli kimlik doğrulaması işlemi tüm kullanıcılara zorunlu hale gelecek. Binance konuyla ilgili attığı tweet ile de yapılan bu güncellemenin para aklama gibi finansal suçlarla savaşarak kullanıcılara güvenli bir kripto ortamı sunmak amacıyla yapıldığı söylendi. Aynı zamanda atılan bu adımın Binance’in gelişen ve değişen global çaptaki yasal regülasyonlara uyumluluğunun sağlanması adına yapıldığı belirtildi.
We thank you for understanding, as these efforts foster the development of a secure crypto environment for all.
— Binance (@binance) August 20, 2021
Binance bir süredir ülkelerden gelen baskılarla mücadele ediyor. Çeşitli ülkeler, Binance’in bir merkez ofisinin bulunmaması sebebiyle popüler kripto para alım satım platformunu kıskacına almaya çalışıyor. İngiltere, İtalya, Malezya, Singapur ve Cayman Adaları gibi ülkelerden gelen tehditlerin ardından CZ kısaltma adıyla bilinen şirket CEO’su Changpeng Zhao, Binance’e yasal uyumlulukları sağlayacak bir yönetici aradığını duyurmuştu. Ülkelerle olan uyumluluklarında tamamen iş birliğine açık şekilde davranan Binance, bu tutumuyla sebebiyle de ciddi yaptırımlara maruz kalmıyor ve ülkelerin isteklerini yerine getirmeye çalışıyor. Binance’e en son uyarı da dün Hollanda Merkez Bankası’ndan gelmişti. Banka, Binance’i zorunlu lisansları almadan faaliyet gösterdiği, para aklama ve terörizm fonlama karşıtı yasalara uyumsuzluğu gerekçesiyle tehdit etmişti. Kısa zaman önce de borsa hisse senetlerini kripto para haline getirerek kullanıcılarına sunan Binance, yine regülasyon engeline takılarak bu faaliyetini sonlandırmak zorunda kalmıştı. Kaldıraçlı işlemler konusunda da baskı altında olan Binance geçtiğimiz günlerde kaldıraç sınırlarını düşürmüştü. Binance‘in attığı her adım hükümetler tarafından çok yakından takip ediliyor.
Coinmarketcap.com verilerine göre Binance, günlük ortalama 27 milyon dolarlık işlem hacmiyle en büyük kripto para alım satım platformu konumunda. Kendisine en yakın rakibi Coinbase ise günlük ortalama 4 milyon dolarlık işlem hacmine sahip. Dolayısıyla Binance açık ara sektör lideri durumunda gözüküyor. Bir çok kullanıcı tarafından da güvenilir bulunan Binance her şeye rağmen sektördeki konumunu kaybetmesi beklenmiyor. Konuyla ilgili bağlantılı haberlerimizi aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.
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