Akıllı Telefonlar
Apple, Siri’yi geliştirmek için Voysis’ı satın aldı!
Apple, sesli asistanı Siri’nin yapay zeka bölümünü geliştirmek için Voysis firmasını satın aldığını duyurdu. Şirket, yaptığı bu hamle ile Siri’yi daha işlevsel bir hale getirmeyi hedefliyor.
Geçen haftanın ortalarında Dark Sky uygulamasını satın alan Apple, başka bir satın alma daha gerçekleştirdi. Bloomberg‘in haberine göre, Voysis adında yeni bir şirket daha satın aldı. Söz konusu İrlandalı şirket, dijital ses yardımcıları ve asistanlarının doğal dili daha iyi şekilde anlamalarına olanak tanıyor.
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Voysis, özellikle çevrimiçi alışveriş uygulamalarında sesli asistanı geliştirmek üzerine çalışmış durumda. Şu anda bu yazılım, kullanıcı isteklerini çok daha iyi şekilde yorumlayabiliyor ve ona göre daha iyi öneriler sunabiliyor.
Voysis’in geliştirdiği yeni teknoloji sayesinde kelime öbeklerini anlayabildiğini belirten haberde, ‘’Yeni bir TV’ye ihtiyacım var’’ ve ‘’Bütçem 1.00 dolar’’ gibi ifadeleri söylediğinizde yapay zekanın bunu anlayabileceğini ve buna bağlı olarak sonuçları kullanıcıya sunacağı, örneğini verildi.
Voysis’in kurucu ortağı Peter Cahill, sistemin kullandığı bellek miktarını 25MB seviyelerine çekeceklerini belirtti. Bu miktar yaklaşık olarak dört Apple Music şarkısı ile aynı depolama alanı kaplıyor. Bu sayede internet bağlantısı olmadan da akıllı telefonlarda yazılımın çalışmadı çok daha kolay hale getirilmiş oluyor.
iPhone 4s ile birlikte sesli asistanı Siri’yi başlatan Apple, yapay zeka ve sesli asistan için; Xnor.ai, Turi, VocalIQ, Perceptio ve Emotient gibi yapay zeka yazılımları geliştiren girişimleri de geçtiğimiz yıllarda bünyesine katmıştı.
Akıllı Telefonlar
Vivo V19, çift selfie kamerasıyla tanıtıldı!
Geçtiğimiz ay Vivo V19, Endonezya‘da ortaya çıkmıştı fakat bu yeniden markalamış bir Vivo V17 olmuştu. Bugün ise Vivo V19 global pazar için tanıtıldı. Cihaz, bütün özellikleri ve tasarımsal detaylarıyla küresel olarak piyasaya çıkmış oldu.
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Vivo V19 hangi teknik özelliklerle tanıtıldı?
Vivo V19, çift selfie kameraya, 33W hızlı şarja ve 4500 mAh pil kapasitesine sahip. Çift delik tasarımlı ekrana sahip ilk Vivo telefon olarak tanıtılan cihazın, Full HD+ çözünürlüklü, 6.44 inçlik Super AMOLED bir ekranı bulunuyor. Ön taraftaki ana selfie kamera, 32 MP çözünürlüklü f/2.1 diyafram açıklığına sahip olacak. Ön taraftaki diğer bir kamera ise 8 MP çözünürlüğünde f/2.3 diyafram aralığına sahip ultra geniş açılı kamera olarak karşımıza çıkıyor.
Cihazın diğer teknik özelliklerine baktığımızda V19, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı veya 256 GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Vivo V19, işlemci olarak ise Snapdragon 712 işlemcisini kullanacak. Cihazın arka taraftaki kameralarına gelicek olursak, dörtlü bir arka kamera dizilimi bulunuyor. Son zamanlarda görmeye alışkın olduğumuz L şeklinde ve dikdörtgen içinde bulunan bir kamera düzeni mevcut. Kameraların özelliklerine baktığımızda, cihazın 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamerası bulunuyor. Hem ön hem de arka kamera, süper gece modu ve ultra stabil video modunu destekliyor.
Diğer önemli özelliklere bakarsak V19, USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi ve Bluetooth 5.0 bulunduruyor. Cihazın Gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Fiyatlandırma ve piyasaya tam çıkış tarihi ise her ülke için ayrı ayrı duyurulacak.
Akıllı Telefonlar
Apple iPhone 9, Çin’li JD.com üzerinde listelendi!
Apple tarafından uygun fiyatlı iPhone olarak tanıtılması beklenen Apple iPhone 9 modeli Çin merkezli e-ticaret sitesi JD.com üzerinde listelendi.
COVID-19 pandemik salgını öncesinde Apple iPhone 9 modelinin Mart ayında tanıtılması bekleniyordu. Salgın nedeniyle tanıtım tarihinin 15 Nisan’a ertelendiği söylenen model bugün itibarıyla Çin’li alışveriş sitesi JD.com üzerinde listelendi. Cihazın iPhone 9 adıyla listelenmesi oldukça dikkat çekiyor. Zira son söylentilere göre cihazın adının Apple iPhone SE (2020) olması bekleniyordu. Söz konusu ürün sayfasında, cihazda 5G olmaması ve Lightning bağlantısına sahip olacağı dışında modele ait bir bilgi bulunmuyor. Modelin tanıtım tarihine dair bir bilginin de olmadığı sayfa yalnızca cihazın yakında stoklarda olacağını belirtmek amacıyla oluşturulmuş.
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Apple iPhone 9 modeli, ilk olarak iPhone 6 serisi ile piyasaya sürülen tasarım formunda, 4.7 inç boyutunda ve 2020 yılı için oldukça kalın çerçeveli bir ekran paneline sahip olacak. Cihaz ekranda olduğu gibi iPhone 6, 7 ve 8 serisinden hatırladığımız Touch ID barındıran ana ekran tuşuna da sahip olacak. Performans tarafında modelin Apple A13 Bionic yonga setinden güç alması bekleniyor. Cihazın arka bölümünde 12 megapiksel çözünürlüklü tek kamera ile geleceği ve 399 $ fiyat etiketine sahip olacağı da sızan bilgiler arasında. Söylentilere göre Apple cihazın 5.5 inç boyutlu Plus versiyonunu da hazırlıyor.
Haberimizde bahsettiğimiz özelliklerin sızıntılara dayandığını ve cihazın özelliklerinin tanıtım ile birlikte kesinleşeceğini belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Honor Play 4T serisinin temel özellikleri belli oldu!
Fiyat performans oranı yüksek akıllı telefon modelleri ile kullanıcıların beğenisini kazanan Çin’li üretici Honor, 9 Nisan tarihinde tanıtacağı Honor Play 4T serisinin bazı özelliklerini açıkladı.
Honor, Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Weibo üzerinden Play 4T ve Play 4T Pro için görseller yayımladı. Daha önce bazı özellik detayları ve basın görselleri sızdırılan cihazların özellikleri böylece resmi olarak onaylanmış oldu. Sızan özellikleri doğrular şekilde seriye ait olan her iki model de işlem gücünü Kirin 810 yonga setinden alacak. 48 megapiksel çözünürlüklü ana kameralara sahip olacak cihazlar 4.000 mAh batarya ile gelecek.
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Honor Play 4T serisine ait sızan diğer özellikler ise şu şekilde; 4T Pro modeli 6.3 inç boyutunda, FHD+ çözünürlüğe sahip OLED bir ekrana sahip olacak. Bunlara ek olarak cihazın ekran üzerinden parmak izi okuyucu ve damla çentik içinde 16 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına sahip olması bekleniyor. Arka kamera tarafında model, 48 MP ana kamera ile birlikte 8 ve 2 MP çözünürlüklü lenslere sahip üçlü kamera modülü bulunduracak. Play 4T Pro baz modelinde 6 GB RAM ile birlikte 128 GB depolama kapasitesi bulunacak. Ayrıca cihazın 8 GB RAM ile 256 GB depolama kapasitesine sahip versiyonu olacağı da sızan bilgiler arasında bulunuyor. Cihazların sahip olacağı renk seçenekleri ise Siyah, Yeşil ve Mavi-Mor gradyan şeklinde olacak.
Honor Play 4T modeline baktığımızda cihaz Pro modelin aksine ekranın sol üst köşesindeki delik içinde 8 megapiksel çözünürlüklü özçekim kamerası ile gelecek. Söz konusu modelin 6.39 inç boyutunda, HD+ çözünürlüklü IPS teknolojisini kullanan bir ekran paneline sahip olması bekleniyor. Cihazın arka kısmında 48 megapiksel çözünürlüklü ana kamera ile 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcı sensör bulunacak. Bunlara ek olarak parmak izi okuyucusu da cihazın arka kısmında yer alacak.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!