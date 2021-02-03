Apple
Apple Silicon M1 bulut hizmeti Avrupa’da sunulmaya başlandı
Bulut bilgisayar firması Scaleway Apple Silicon M1 için de bu hizmeti sunmaya başladığını açıkladı. Böylelikle Avrupa’daki ilk M1 bulut bilgisayar gelmiş oldu. Bu yeni bulut hizmetiyle beraber Apple hayranları yeni Silicon M1 çipini bazı üyelik paketleriyle birlikte internet üzerinden deneyebilecekler.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
- Apple M1 Mac cihazları Edge için resmi desteği sonunda aldı
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmalısınız.
Scaleway firması güncel Mac mini cihazlarını kullanıcılarla buluşturacak. Bunu ise 25 metre yer altında bulunan kendi bilgi merkezinden yapacak. Fransa’da bulunan bu merkez Mac mini M1 cihazlarını beş dakikadan kısa sürede çalıştırmayı vadediyor.
Bununla beraber üye olan kişiler M1 cihazlarına erişim için saatliğine 0.10 Euro verecek. Minimum erişim ise 24 saat olarak karşımıza çıkıyor. Bu fiyat ve esneklik ise endüstri içerisindeki rakiplere nazaran önemli bir avantaj anlamına geliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki MacStadium M1 bulut bilgisayarları üyeliklerini aylık 109 Dolar’dan başlayan fiyatlarla başlıyor. Bu bilgisayarların ise 8GB RAM ve 256GB depolamaları var.
Scaleway yeni M1 bulut hizmetlerinin kullanıcıların iOS ve macOS uygulamalarını daha kolay uygulayabilmelerini sağladığını söylüyor. Aynı zamanda da doğal Big Sur deneyimini kullanıcılara ulaştırdığının altı çiziliyor. Sundukları Mac mini, hafıza alanında 8GB RAM sahibiyken, 256GB SSD depolama imkanı veriyor. Erişime açılan bilgisayarlar için 7/24 destek de standart olarak sağlanıyor.
Geçen sene çıktığından beri M1 çipleri kullanıcılar nezdinde önemli bir heyecan oluşturdu. Aynı zamanda geçmiş Apple cihazlarına nazaran bu işlemcili olanların uyumluluk sorunları yaşayabileceği de konuşulanlar arasındaydı. Ancak testlerde önemli sonuçlar veren M1 cihazlarının sorunları da büyük oranda çözülmüş gibi duruyor.
Apple
Apple M1 Mac cihazları Edge için resmi desteği sonunda aldı
Microsoft, Edge tarayıcısı için yeni bir versiyon yayınladı. Tarayıcı yeni haliyle artık Apple M1 MacBook cihazlarını destekliyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
- Apple M1 Mac cihazları için Microsoft Edge geliyor
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmalısınız.
M1 için Office 365 desteği Aralık ayında gelmiş, günler sonrasında firma Edge için denemelere başlamıştı. Şimdi de Microsoft sitesinden Edge tarayıcısının güncel hali indirilebiliyor. Bu alanda ise MacBook kullanıcılarına verilen “Apple Çipli Mac” seçeneği görülebiliyor. Dolayısıyla artık Edge, Apple Silicon üzerinde Rosetta 2 kullanmaya gerek olmadan doğal olarak çalışabiliyor.
Özellikle Microsoft tarayıcısına geçmek isteyen Apple M1 Mac kullanıcıları için bu oldukça iyi bir haber. Çünkü Rosetta her ne kadar Edge tarayıcısını çalıştırsa da performansta düşüşler sıkça mevcuttu.
Ayrıca 9to5Mac tarafından gelen bilgilere göre M1 optimizesine sahip Edge tarayıcısı Chrome kadar hızlı çalışıyor. MacBook cihazlarında Chrome tarayıcısının kullandığı kaynakları düşünürsek sistemde Edge tarayıcısına geçişler görmemiz muhtemel.
Microsoft yeni tarayıcısıyla ilgili olarak “macOS için uygun hale getirildiğini” söylüyor. Böylelikle kullanıcılara “Mac için özel bir internet deneyimi” vadettiklerini de belirtiyor. Bu özelliklerin içerisine sekmelere kolay erişim ve video kontrolüne touchbar üzerinden erişme de dahil.
Böylelikle bir süre önce Mac için getirilen Google Chrome ve Firefox desteğinin ardından Microsoft da tarayıcısını Apple M1 Mac cihazları için getirmiş oluyor.
Apple
PS5 ve Xbox Series X kumandaları M1 Macbook için geliyor
Apple firması önemli çözümler getiren macOS Big Sur 11.2 güncellemesini yayınlamasından saatler sonra; gelecek güncellemesi macOS 11.3 için ilk beta versiyonunu da yayınlamaya başladı.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
- M1 işlemcili Apple Mac cihazları Bluetooth sorunu sonunda çözüldü
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmalısınız.
Doğal olarak Big Sur 11.3 güncellemesi ile gelen az sayıda yenilik var. Bunlardan M1 MacBook’larda iPhone ve iPad uygulamalarını çalıştırma işlevine gelen gelişmiş destek öne çıkıyor. Değişiklikler iPad uygulamalarının ekranda artık daha büyük açılmasını içeriyor. Bunun yanında yine iPhone ve iPad uygulamaları için yeni bir seçenekler bölümü de mevcut. Böylelikle kullanıcılar artık bazı klavye kısa yollarını özelleştirip dokunmatik ara yüze uygulayabilecekler. Bu hareketler cihazların orijinallerinde olduğu gibi sürükleme ve kaydırma gibi işlevleri kapsıyor.
Bunun dışında ise yeni nesil oyuncu konsolu PS5 ve Xbox Series X kolları için entegre destek de geliyor. Ki PS5 ve Xbox Series X kolları desteğinin iPhone cihazlara da iOS 14.5 ile geleceği firmanın planlarının arasında. Yine Apple Müzik, Safari, Hatırlatmalar ve Apple Haberler gibi bazı uygulamalara gelecek düzenlemeler de yolda.
Hatırlatmalar uygulaması uzun zamandır beklenen düzenleme özelliği alacak. Böylece kullanıcılar notlarını önceliklerine, tarihlerine ve başlıklarına göre ayarlayabilecekler. Apple Müzik ve Haberler uygulamaları için ise bazı ara yüz düzeltmeleri gelecek.
Safari internet tarayıcısına da ana ekranı için kullanıcıların farklı bölümleri kendilerine göre ayarlayabilecekleri bazı kişiselleştirme eklemeleri yapılacak. Ayarlamaların sunulacağı yerler içinde Siri önerileri, okuma listeleri ve favoriler de mevcut.
Belirttiğimiz üzere firma macOS 11.3 güncellemesinin sadece betasını dağıtmaya başladı. O yüzden normal kullanıcıya ulaşması biraz daha zaman alacak gibi. Ancak M1 Mac cihazlarında iOS uygulamalarının yönetiminden rahatsız olanlar çözümü bu güncellemeyle bekleyebilirler.
Akıllı Telefonlar
Face ID maske takan kullanıcıları tanıyacak
Apple Watch sahibi olan iPhone kullanıcıları, maske varken telefonlarının kilitlerini açabilecekler bir güncellemeye kavuşuyor. Face ID maske desteğine kavuşuyor.
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Apple, 2017 yılında tanıttığı iPhone X modeliyle hayatımıza Face ID teknolojisini kazandırdı. Bu özellik aslında uzun zamandır Android cihazlarda var. Ancak yeterince üzerine düşülmemesi ve tarama kısmı için ön kamerayı kullanması sebebiyle, bu sistemler güvenli kabul edilmiyordu. Apple bunu değiştirerek Yüz tanıma teknolojisini bir standart haline getirdi ve Touch ID (parmak izi okuyucu) teknolojisini telefonlarından kaldırdı. Yıllar boyunca sorunsuz kullanılan teknoloji, 2020 yılına gelindiğinde beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Pandemi koşulları sebebiyle maske takmak zorunda kalan insanlar, telefonlarının biometrik güvenlik sistemlerine takılmış oldu. Face ID, maske sebebiyle yüzü tanıyamadığı için açılmıyor, kullanıcılara sorun çıkarıyordu. Bu durum yeni iOS 14.5 güncellemesi ile değişiyor. Apple Watch sahibi olan iPhone kullanıcıları, maske varken telefonlarının kilitlerini açabilecekler bir güncellemeye kavuşuyor.
iOS 14.5 sayesinde Face ID maske varken yüzünüzü tanıyacak
Apple, iOS 14.5 güncellemesi ile işleri kullanıcılar için kolaylaştırma niyetinde. Yeni getirilen özellikler sayesinde Apple Watch sahibi olan iPhone kullanıcıları, maske varken telefonlarının kilitlerini açabilecekler. Bu özellik Android tarafında, yıllardır Smart Lock adı altında var Güncellemeyle beraber Face ID, maske takıp takmadığınızı anlıyor ve Apple Watch üzerinden bir doğrulama alarak kilidi açıyor. Güncelleme aynı zamanda telefona Xbox Series X ve PlayStation 5 kontrolcüsü desteği getiriyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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