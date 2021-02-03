Apple Silicon M1 bulut hizmeti Avrupa’da sunulmaya başlandı

Bulut bilgisayar firması Scaleway Apple Silicon M1 için de bu hizmeti sunmaya başladığını açıkladı. Böylelikle Avrupa’daki ilk M1 bulut bilgisayar gelmiş oldu. Bu yeni bulut hizmetiyle beraber Apple hayranları yeni Silicon M1 çipini bazı üyelik paketleriyle birlikte internet üzerinden deneyebilecekler.

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Scaleway firması güncel Mac mini cihazlarını kullanıcılarla buluşturacak. Bunu ise 25 metre yer altında bulunan kendi bilgi merkezinden yapacak. Fransa’da bulunan bu merkez Mac mini M1 cihazlarını beş dakikadan kısa sürede çalıştırmayı vadediyor.

Bununla beraber üye olan kişiler M1 cihazlarına erişim için saatliğine 0.10 Euro verecek. Minimum erişim ise 24 saat olarak karşımıza çıkıyor. Bu fiyat ve esneklik ise endüstri içerisindeki rakiplere nazaran önemli bir avantaj anlamına geliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki MacStadium M1 bulut bilgisayarları üyeliklerini aylık 109 Dolar’dan başlayan fiyatlarla başlıyor. Bu bilgisayarların ise 8GB RAM ve 256GB depolamaları var.

Scaleway yeni M1 bulut hizmetlerinin kullanıcıların iOS ve macOS uygulamalarını daha kolay uygulayabilmelerini sağladığını söylüyor. Aynı zamanda da doğal Big Sur deneyimini kullanıcılara ulaştırdığının altı çiziliyor. Sundukları Mac mini, hafıza alanında 8GB RAM sahibiyken, 256GB SSD depolama imkanı veriyor. Erişime açılan bilgisayarlar için 7/24 destek de standart olarak sağlanıyor.

Geçen sene çıktığından beri M1 çipleri kullanıcılar nezdinde önemli bir heyecan oluşturdu. Aynı zamanda geçmiş Apple cihazlarına nazaran bu işlemcili olanların uyumluluk sorunları yaşayabileceği de konuşulanlar arasındaydı. Ancak testlerde önemli sonuçlar veren M1 cihazlarının sorunları da büyük oranda çözülmüş gibi duruyor.