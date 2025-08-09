Apple ve Samsung, mobil teknolojide önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Peki iPhone 18 bu iş birliğinden nasıl faydalanacak? Yeni iPhone 18 kamera sisteminde hangi yenilikler karşımıza çıkacak? ABD’deki üretim yatırımlarının arkasında yatan bu hamle, kullanıcı deneyimini nasıl etkileyecek?

Apple, Samsung ile anlaştı! iPhone 18 uçacak!

Apple, Teksas’ın Austin şehrindeki tesisinde “daha önce dünyada hiç kullanılmamış” bir çip üretim teknolojisini hayata geçirmek üzere Samsung ile birlikte çalışıyor. Bu yeni üretim yöntemi, yalnızca iPhone 18 değil, ilerleyen yıllardaki tüm iPhone modellerinde performans ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Samsung yarı iletken teknolojilerindeki deneyimi, iPhone cihaz tasarımında hedeflediği kalite standartlarını destekleyecek nitelikte. Sektör kaynakları, bu çiplerin özellikle iPhone 18 yapısına entegre edileceğini ve yeni nesil üç katmanlı yığılmış görüntü sensörleriyle kullanılacağını belirtiyor.

Mevcut çift katmanlı sensörlere kıyasla daha hızlı ışık yakalama, daha düşük gürültü ve daha iyi görüntü işleme performansı sunacak bu sistem, fotoğraf ve video kalitesinde hissedilir bir artış sağlayacak. Samsung geliştireceği bu sensörler, düşük ışık koşullarında çekim kalitesini ciddi şekilde iyileştirecek.

Bu da Apple kullanıcılarının gece çekimlerinde daha net ve detaylı görüntüler elde etmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda, yapay zekâ destekli görüntü işleme süreçlerinin hızını artırarak iPhone 18 kamera deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak. Uzun yıllar boyunca yalnızca Sony ile çalışan Apple, bu projede Samsung ile çalışması sektörde dikkat çekici bir gelişme olarak görülüyor.

Türkiye’deki kullanıcılar için de bu teknoloji büyük önem taşıyor. Zira şirketin geliştirdiği her yeni kamera ve işlemci teknolojisi, Türkiye pazarına gelen iPhone modellerinde doğrudan yer alıyor. Bu da yerli kullanıcıların, global ölçekteki en son yeniliklere aynı anda erişebilmesi anlamına geliyor.

