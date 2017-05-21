Apple’ın bulut depolama servisi iCloud’da yer alan notlar 30 gün sonra kalıcı olarak silindiği biliniyor ancak durum pek öyle olmayabilir.

Apple’ın politikasına göre kullanıcıların sildiği notlar 30 gün daha iCloud’da saklanıyor ve kullanıcılar bu süre zarfında isterlerse notları geri getirebiliyor. Ancak 30 günün sonunda notlar iCloud’dan kalıcı olarak kaldırılıyor.

Rusya merkezli güvenlik firması ElcomSoft tarafından yapılan açıklamaya göre silinen notlar iCloud’da 30 günden fazla kalıyor. Hatta bazı durumlarda 2015 yılında silinen notları bile iCloud üzerinden geri getirmek mümkün.

ElcomSoft bunun için özel geliştirilmiş olan araçların ve yazılımların gerektiğini açıladı. Diğer taraftan aktif olarak birini hedef alan saldırganların bu notlara ulaşabilmesi düşündürücü. Cupertino şirketinin yayınlayacağı bir güncelleme ile bu durumun önüne geçmesi bekleniyor.

Daha önce benzer şeyler Safari geçmişinde ve iCloud Fotoğraf Kütüphanesinde yaşanmıştı. Kullanıcıların yıllar önce sildikleri fotoğraflar ya da girdikleri internet siteleri bir şekilde geri getirilebiliyordu. Ancak şirket yayınladığı bir takım güncellemeler ile bu durumu ortadan kaldırdı.