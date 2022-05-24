Android’de APK dosyaları aracılığıyla uygulama yükleme yeteneği, yeni uygulama güncellemelerini kolay ve hızlı bir şekilde deneyimleyebilen geliştiriciler ve kullanıcılar için harika bir özelliktir, çünkü APK dosyasını Android’den bir uygulamadan çıkarmak ve başka bir akıllı telefona yüklemek mümkündür. Ancak Çinli üretici Xiaomi, geçtiğimiz günlerde bu tedbire itiraz etmişti.

Xiaomi’nin bir çalışanı olan Guowei Du, “.apk dosyaları gizli veriler içerebilir, bu yüzden başkalarının onları kurtarmasına izin vermemeliyiz” yorumunu yaparak Android kaynak kodunun değiştirilmesini önerdi. Fakat, Google aynı fikirde değil.

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Google, kullanıcıların uygulamalardan APK dosyalarını çıkarmasına izin vermeye devam etmek istiyor

Google, Xiaomi’nin teklifini hızla reddetti. Gerçekten de Google geliştiricileri, bir .apk içeriğinin gizli tutulmaması gerektiğini ve gerçekten bir .apk çıkarmak isteyenlerin bunu elde etmek için her zaman Android’in hata ayıklama yapısını kullanabilirler. Ayrıca .apk dosyalarının indirilebileceği birçok site var. Xiaomi’nin modifikasyonu kabul edilmiş olsa bile, kullanıcılar yeni sınırlamaları aşma konusunda hiçbir sorun yaşamayacaktı.

Xiaomi, APK dosya çıkarma işlemlerini sonlandırmak istese de bu, duracakları anlamına gelmiyor. Android akıllı telefon kullanıcıları, Google aksini söyleyene kadar APK dosyalarını çıkarmaya ve yeniden dağıtmaya devam edebilecek. Ancak, dikkatli olmalı ve her zaman güvenilir sitelerden APK indirmelisiniz, çünkü bunlar kötü amaçlı yazılım içerebilir. Bu nedenle Google, işletim sisteminin yeni Android 13 sürümüyle APK‘lerin kurulumunu daha karmaşık hale getirecek.

Apple, yandan yüklemeyi bir tehlike olarak gördüğünden, iPhone kullanıcılarının App Store dışında uygulama yüklemelerine izin vermeyi reddediyor. Bu nedenle Apple bir belgede iOS‘un neden Android‘den daha güvenli olduğunu açıklamıştı.