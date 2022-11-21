Apple Music, gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle Tesla araçlarına gelebilir ve Tesla müşterilerine araçların yerleşik sistemini kullanarak Apple Music’i kullanma olanağı sağlayabilir.

Yakın zamanda Los Angeles’taki Petersen Otomotiv Müzesi’nde Tesla için düzenlenen bir sergide, Twitter’da bir kişi Apple Music’in yüklü olduğu yayınlanmamış bir yazılım sürümünü çalıştıran bir Model S aracı gördü. Paylaşılan görüntülere göre, kullanıcılar Apple Music’e giriş yapmak ve uygulamayı kullanmak için telefonlarındaki bir QR kodunu tarayabilecekler. Apple Music’in geçmişte Tesla araçlarına geleceği söylenmiş ancak bu gerçekleşmemişti.

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Tesla araçlarda Apple Music entegrasyonu, Tesla araç sahipleri için uzun süredir devam eden bir talepti. Apple Music entegrasyonlu güncellemenin ne zaman yayınlanacağı belli değil, ancak Not A Tesla App bunun Tesla’nın önümüzdeki ay yayınlanacak yıllık tatil güncellemesinin bir parçası olabileceğini tahmin ediyor.