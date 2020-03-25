Piyasa değeri 1 trilyon doların altına düşen Apple, birincilik unvanını Microsoft’a kaptırdı

Dünya genelinde yaşanan Coronavirus salgını sonrası, piyasalardaki düşüşten en çok etkilenen şirketlerden birisi de Apple oldu. Apple‘ın piyasa değeri, yüzde 4.9‘luk bir düşüş yaşayarak 960 milyar dolara kadar indi. Microsoft ise 1 trilyon doların üstünde tutunmaya devam eden tek ABD‘li şirket konumunda.

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Dünya genelinde birçok ülkede görülen ve 18 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Coronavirus salgını, ekonomide de ciddi etkiler yaratmaya başladı. Apple hisseleri, yüzde 4.9 düşüş kaydetti ve üreticinin piyasa değeri 960 milyar dolara kadar geriledi. 4 Mart’ta 1 trilyon 325 milyar dolar piyasa değerine ulaşan şirketin son dönemde yaşadığı kayıp yüzde 20’nin üzerine çıktı. Salgın sonrası Çin‘deki tedarik zinciri endişelerinden olumsuz etkilenen şirket, tüm dünyadaki mağazalarını geçtiğimiz günlerde kapatma kararı almıştı.

Piyasa değeri 960 milyar dolara inen Apple, bu konudaki birinciliği Microsoft’a kaptırdı

Bir başka ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, piyasalarda yaşanan sıkıntılı durum sonrasında 1 trilyon dolar bandının üstünde kalabilen tek isim oldu. Microsoft, 1 trilyon 29 milyar dolarlık piyasa değeri ile Apple‘ı tahtından etti ve ABD borsalarının en değerli şirketi olma unvanına hak kazandı.

Apple, 2 Ağustos 2018’de 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk ABD merkezli şirket olmuştu.