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Piyasa değeri 1 trilyon doların altına düşen Apple, birincilik unvanını Microsoft’a kaptırdı
Dünya genelinde yaşanan Coronavirus salgını sonrası, piyasalardaki düşüşten en çok etkilenen şirketlerden birisi de Apple oldu. Apple‘ın piyasa değeri, yüzde 4.9‘luk bir düşüş yaşayarak 960 milyar dolara kadar indi. Microsoft ise 1 trilyon doların üstünde tutunmaya devam eden tek ABD‘li şirket konumunda.
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Dünya genelinde birçok ülkede görülen ve 18 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Coronavirus salgını, ekonomide de ciddi etkiler yaratmaya başladı. Apple hisseleri, yüzde 4.9 düşüş kaydetti ve üreticinin piyasa değeri 960 milyar dolara kadar geriledi. 4 Mart’ta 1 trilyon 325 milyar dolar piyasa değerine ulaşan şirketin son dönemde yaşadığı kayıp yüzde 20’nin üzerine çıktı. Salgın sonrası Çin‘deki tedarik zinciri endişelerinden olumsuz etkilenen şirket, tüm dünyadaki mağazalarını geçtiğimiz günlerde kapatma kararı almıştı.
Piyasa değeri 960 milyar dolara inen Apple, bu konudaki birinciliği Microsoft’a kaptırdı
Bir başka ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, piyasalarda yaşanan sıkıntılı durum sonrasında 1 trilyon dolar bandının üstünde kalabilen tek isim oldu. Microsoft, 1 trilyon 29 milyar dolarlık piyasa değeri ile Apple‘ı tahtından etti ve ABD borsalarının en değerli şirketi olma unvanına hak kazandı.
Apple, 2 Ağustos 2018’de 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk ABD merkezli şirket olmuştu.
Google, Koronavirüs için özel sayfa hazırladı!
Google, dünyayı kasıp kavuran, uluslararası pandemiye yol açan Koronavirüs hakkında doğru bilgiler edinmek isteyen kullanıcılara yeni sayfasını duyurdu. Sayfa içerisinde resmi kaynaklardan alınan bilgiler derlenecek. ,
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Dünya çapında salgın haline gelen Koronavirüs ile alakalı bilgiler veren site, google.com/covid19 alan adıyla yayına başladı. Hazırlanan sayfa içerisinde, virüse karşı nasıl önlem alınacağı, muhtemel tedaviler ve hastalığın ne semptomlar gösterdiğine dair bilgiler yer alıyor.
Ayrıca, bilgi edinebileceğiniz diğer kaynaklar, hastalığın yayılımını takip edebileceğiniz adresler ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak kaynakların linkleri de sayfada bulunuyor.
Do these five simple things to help stop coronavirus (COVID-19).
DO THE FIVE
1️⃣ HANDS: Wash them often
2️⃣ ELBOW: Cough into it
3️⃣ FACE: Don’t touch it
4️⃣ FEET: Stay more than 3ft (1m) apart
5️⃣ FEEL: Sick? Stay home
*General public health information* pic.twitter.com/7SNGV1ROxZ
— Google (@Google) March 14, 2020
Hazırlanan site dışında, Google “Koronavirüs” kelimesini arattığınızda çıkacak sonuçlarla ilgili kısımda da geliştirmeler yaptı. Böylece karşınıza çıkanlar içerisinden resmi kaynaklardan gelen yeni haberleri bulmanız çok daha kolay olacak.
Google ile birlikte teknoloji şirketleri, yardım için harekete geçtiler
COVID-19 salgını göz önüne alındığında virüs her birimizi etkileyebilir. Bu durumun önüne geçmek amacıyla büyük şirketler virüse karşı dayanışma oluşturarak çeşitli araştırmalar yapma yoluna gidiyorlar.
Özellikle hepimizi ilgilendiren doğru bilgiyi edinme ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Kaos ortamında, toplumu galeyana getirmemek adına doğru bilgi çok önemli bir yer teşkil ediyor.
Koronavirüs hakkında kendinizi eğitmek kadar, 7 gün 24 saat mental sağlığınızı kötü etkileyecek içeriklerden de uzak durmanız gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Royole, yeni katlanabilir telefonu Flexpai 2’yi tanıttı!
Royole, teknik açıdan katlanabilir olan ilk akıllı telefonu ortaya çıkaran şirketti. Şimdi ise firma, bu telefonun devamı olan Flexpai 2‘yi resmi olarak tanıttı. Royole Flexpai 2, daha küçük bir bükülme yarıçapına sahip olduğu için “esnek katlanabilir telefon” olarak tanıtıldı. Bu özelliğe sahip olması, cihaza daha gelişmiş bir parlaklık, kontrast ve görüntüleme açısı sağlıyor.
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Royole Flexpai 2 hangi teknik özelliklere sahip?
Royole şirketinin kurucusu Liu, yeni telefonun 5G modemli bir Snapdragon 865 yonga setine sahip olacağını açıkladı. Lansman esnasında demo olarak gösterilen 7.8 inçlik ekran, açıldığında 4:3 en boy oranına sahip olacak. Flexpai 2‘de LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama birimi bulunacak. Telefonun çıkışına uzun bir zaman olduğu için (2020’nin 2.çeyreği) cihazın özelliklerinde değişimler olabilir.
Liu, lansmanı yeni katlanabilir ekran üzerinden ilerletti. Lansman esnasında söylediğine göre cihaz, 200.000 kez katlanmaya kadar dayanıklı bir şekilde geliştirildi. Şirket yetkilisi, telefonu katlayıp tekrar açtığınızda kırışma veya bazı katlanabilir telefonlarda olan ortadaki çizginin oluşmaması için özel olarak çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, söylenene göre bu yeni teknoloji LCD‘den 1.3 kat daha iyi renk gamına ve 500 kat daha iyi kontrasta sahip olacak. Ekranın birden fazla yönde katlanabilir olmasının yanı sıra performans anlamında kayıp yaşatmayacağı söyleniyor.
Royole CEO’su Bill Lui, Royole‘nin ZTE ile bir ortaklık sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Bu sözleşme ile muhtemelen ZTE, yeni bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışmaya başlayacaktır.
Güvenlik
ESET tarafından tüm Türkiye’ye 3 ay ücretsiz güvenlik yazılımı!
ESET, Koronavirüs nedeniyle eve kapanan Türkiye’nin, dijital olarak da güvende kalması için internet güvenliği yazılımını 3 ay boyunca ücretsiz kullanıma açtı.
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Türkiye’de toplumun eve kapanması, evdeki internet kullanımını büyük ölçüde arttırdı. Aynı şekilde siber suçluların bu yoğun kullanımı kendi faydalarına dönüştürme ve Koronavirüs endişesinden yararlanma çabası da arttı.
Çeşitli oltalama (Fishing) ve zararlı yazılım bulaştırma yöntemleriyle kişilerin bilgisayar, tablet ve telefonlardaki hassas verilere ulaşmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin en çok tercih edilen siber güvenlik markası ESET, bu sıkıntılı dönemde internet kullanıcılarının korunmasında öncü ve yardımcı olmaya odaklandı.
Tüm Türkiye’yi güvenlik altına alacağız!
ESET Türkiye, Koronavirüs günlerindeki zor zamanları birlikte güvenle atlatabilmek için Türkiye’deki tüm kullanıcılara üç ay boyunca internet güvenliği yazılımını ücretsiz olarak kullanıma sundu.
ESET’in en kapsamlı yazılımlarından biri olan ESET Internet Security, ESET’in özel hazırladığı web sayfasından indirilebilir durumda. Üç ay ücretsiz kullanım, 30 Nisan 2020 tarihine kadar indirilen ESET Internet Security lisansları için geçerli.
Bilgisayar korsanları sizden uzak dursun
Firmanın Türkiye CEO’su Alain Soria, “Türkiye’nin en büyük siber güvenlik kuruluşu olarak sorumluklarımızın farkındayız ve tüm internet kullanıcılarının yanındayız. İnisyatif kullanarak internet güvenliği yazılımımızı, huzurlu ve güvenli internet deneyimi için tüm Türkiye’nin kullanımına açtık. Hepimiz evde dijital cihazlarımızla çalışıyor veya zaman geçiriyorken, isteyeceğimiz en son şey, bilgisayarlarımıza ve diğer cihazlarımıza zararlı yazılım bulaşmasıdır. Korsanları evinize sokmamak elinizde” diye konuştu.
ESET güvenlik yazılımı, tüm ev kullanıcılarına açık olacak
Öğrenci, öğretmen, doktor, sağlık personeli, emekli, avukat, serbest meslek sahibi, kim olursa olsun; çalışırken, öğrenirken, öğretirken ister Windows ister Mac OS, Linux veya Android, hangi işletim sistemi olursa olsun, ESET Internet Security, herkesin bilgisayar, tablet veya telefonunda kullanılabilir.
Dijital virüslere evinizi kapatın!
Dijital dünyada kişisel ve finansal bilgilerimizi, fotoğraflarımızı, özel hayatımızı hedef alan 1 milyarı aşkın zararlı yazılım dolaşıyor. ESET Internet Security, “Bankacılık ve Ödeme Koruması, UEFI Tarayıcı, Web Kamerası Koruması, Ağ Saldırısı Koruması, İstismar Önleyici, Davranışsal İnceleme” gibi onlarca katman ve Augur makine öğrenim teknolojisiyle; ev ve küçük ofis kullanıcılarının dijital cihazlarını bilinen ve hatta henüz bilinmeyen tüm siber saldırı türlerine karşı koruma altına alıyor.