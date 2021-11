Apple, MacOS Monterey Hatalarını Düzeltiyor!

Apple, MacOS Monterey kurulumundan sonra bazı Intel Mac’leri bloklayan hatayı düzeltiyor.

Apple yaptığı açıklamada, T2 çipli bazı Intel Mac’lerin macOS Monterey yüklendikten sonra açılmamasına neden olabilecek bir sorunu düzelttiğini söyledi. Apple T2 güvenlik yongasındaki bellenimde, bazı kullanıcıların ‌macOS Monterey‌ yazılımına güncelleme yaptıktan sonra Mac’lerini başlatmasını engelleyen bir sorun vardı.

Apple, daha fazla arızayı önlemek için mevcut macOS güncellemelerine bir BridgeOS ürün yazılımı güncellemesinin eklendiğini ve sorundan halihazırda etkilenen kullanıcıların makineleriyle ilgili yardım için Apple Destek ile iletişime geçmesi gerektiğini söylüyor.

Statement from Apple on macOS issues. Full text in alt description: pic.twitter.com/zmSIjoUT48

— Rene Ritchie (@reneritchie) November 5, 2021