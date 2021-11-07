Apple, MacOS Monterey Hatalarını Düzeltiyor!

Apple, MacOS Monterey kurulumundan sonra bazı Intel Mac’leri bloklayan hatayı düzeltiyor.

Apple yaptığı açıklamada, T2 çipli bazı Intel Mac’lerin macOS Monterey yüklendikten sonra açılmamasına neden olabilecek bir sorunu düzelttiğini söyledi. Apple T2 güvenlik yongasındaki bellenimde, bazı kullanıcıların ‌macOS Monterey‌ yazılımına güncelleme yaptıktan sonra Mac’lerini başlatmasını engelleyen bir sorun vardı.

Apple, daha fazla arızayı önlemek için mevcut macOS güncellemelerine bir BridgeOS ürün yazılımı güncellemesinin eklendiğini ve sorundan halihazırda etkilenen kullanıcıların makineleriyle ilgili yardım için Apple Destek ile iletişime geçmesi gerektiğini söylüyor.

Statement from Apple on macOS issues. Full text in alt description: pic.twitter.com/zmSIjoUT48 — Rene Ritchie (@reneritchie) November 5, 2021

‌MacOS Monterey‌’in piyasaya sürülmesinin ardından, güncellemeden sonra Mac’lerini tuğla bulan kullanıcılardan çok sayıda rapor geldi. Etkilenen kullanıcılar, Touch ID gibi şeylere güç sağlayan T2 güvenlik yongasına sahip modelleri etkileyen bir sorun olan Mac’lerini açamadı. M serisi yongalara sahip Mac’ler, ayrı bir T2 yongası olmadığı için etkilenmedi. T2 çipli Mac’ler, 2017 ve 2020 yılları arasında üretildi ve aşağıda bir liste mevcut.

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iMac(Retina 5K, 27 inç, 2020)

‌iMac‌Pro

Mac Pro(2019)

‌Mac Pro‌ (Raf, 2019)

Mac mini(2018)

MacBook Air(Retina, 13 inç, 2020)

‌MacBook Air‌ (Retina, 13 inç, 2019)

‌MacBook Air‌ (Retina, 13 inç, 2018)

MacBook Pro (13 inç, 2020, İki Thunderbolt 3 bağlantı noktası)

MacBook Pro (13 inç, 2020, Dört Thunderbolt 3 bağlantı noktası)

MacBook Pro (16 inç, 2019)

MacBook Pro (13 inç, 2019, İki Thunderbolt 3 bağlantı noktası)

MacBook Pro (15 inç, 2019)

MacBook Pro (13 inç, 2019, Dört Thunderbolt 3 bağlantı noktası)

MacBook Pro (15 inç, 2018)

MacBook Pro (13 inç, 2018, Dört Thunderbolt 3 bağlantı noktası)

Intel Mac kullanıcıları, sorunu çözmek için yeni ürün yazılımı piyasaya sürüldüğü için artık bu sorunla karşılaşmayacak, ancak zaten güncellemesi yapılmış ve sorunlu bir Mac’e sahip olanlar, cihazlarını tekrar çalışır duruma getirmek için Apple’ın yardımına ihtiyaç duyacaklar.

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9to5Mac tarafından da belirtildiği gibi, bu ne yazık ki sorundan zaten etkilenmiş olan kullanıcıların rahat bir nefes alabileceği anlamına gelmiyor. Bu kullanıcıların, cihazlarını onarmak için Apple Destek ile iletişime geçmeleri gerekir. Bununla birlikte, Apple’ın ürün yazılımı güncellemesi, Apple T2 güvenlik yongasına sahip bilgisayarları olan – güncelleme yapmamış olan kullanıcıların – Monterey’i indirdiklerinde bilgisayarlarının sorun yaşaması konusunda endişelenmelerine gerek olmadığı anlamına geliyor.

Kaynak: 9To5Mac, MacRumors, Gizmodo