MacOS Monterey, USB Hub Bağlantı Sorunlarıyla Gündemde!

MacOS Monterey kullanıcıları USB hub bağlantı sorunu yaşadıklarını bildiriyor.

Bu hafta cihazlarını macOS Monterey’e yükselten bazı Mac kullanıcıları, dağınık çevrimiçi raporlara göre USB hub’larını ve diğer USB tabanlı aygıtlarını düzgün şekilde kullanmakta sorun yaşıyor. Reddit, Apple’ın Geliştirici Forumları ve Apple’ın Destek Toplulukları’nda sorunlar hakkında birkaç rapor var. Bazı durumlarda kullanıcılar, hub’larındaki USB 3.0 bağlantı noktalarının Monterey’e yükselttikten sonra artık çalışmadığını, HDMI, USB-C ve diğer hub bağlantı noktalarının beklendiği gibi çalışmaya devam ettiğini söylüyor.

Çevrimiçi olarak ortaya çıkan diğer kullanıcı raporlarında, USB hub’ları hiç çalışmıyor. Sorunlardan bazıları, Apple sertifikalı hub’larla bile ilgilidir. Reddit kullanıcısı Flyersny81 deneyimlerini şöyle anlatıyor:

“USB-C hub’ımın bu güncellemeyle ilgili sorunları var. İkinci ekranıma bağlı olan HDMI bağlantı noktası hub üzerinde çalışıyor ancak USB 3.0 bağlantı noktalarından hiçbiri çalışmıyor. MacMini’de farklı C bağlantı noktalarını ve farklı hub’ları denedim (4 tane var). Monterey’e güncelledikten sonra bu sorunu M1 MacBook Air’imde de çoğalttım. Bu cihazlar Big Sur’da mükemmel çalıştı. Apple desteği ile bir arama yaptım ve Apple sertifikalı bir merkezi denememi söylediler. Çantamda dolaşan bunu kullandım ve hem HDMI hem de USB 3.0 bağlantı noktaları üzerinde çalıştı. Amazon hub’ını Apple hub’ına zincirleme bağlamaya çalıştım ama bu da işe yaramadı. Destek için birçok kişinin bu sorundan şikayet ettiğini ve bir sonraki yamada düzeltileceğini umduğunu söyledi.”

Diğer durumlarda, USB hub’ları, güç dağıtım bağlantı noktası dışında çalışıyor. Bazıları için, özellikle güç dağıtımı etkilendiğinden, artık çalışmayan harici ekranlar tarafından sağlanan ek bağlantıdır. Apple’ın Geliştirici Forumlarından:

“USB-C üzerinden PD (Güç Dağıtımı), Monterey’e (12.0.1) güncelledikten sonra MBP 2018’imde çalışmayı da durdurdu. Philips 346P1CRH kullanıyorum. Big Sur ile her şey kusursuz çalışıyordu.”

– TommyWi

“Harici bir Monitör HP S340c ile bağlantılı MBP M1 2020 ile aynı sorunu yaşıyorum. Güç Dağıtımı (PD) ve Video Bağlantısı çalışmıyor (ancak Fare ve Klavye hala destekleniyor/çalışıyor).”

– Tiggar

“Herkesle aynı sorun, 34″ Philips 346P1CRH/00 satın aldım ve BigSur’da her şey yolunda gitti… Monterey’e güncelledikten sonra video ve ethernet çalışıyor, ancak güç kaynağı kesiliyor. M1 Macbook Air kullanıyorum. :/”

– lenskdav

“Esasen Monterey, GENİŞ sayıda USB Hub desteğini kırdı. Bazı USB Hub’ları çalışır ancak hub üzerindeki bazı bağlantı noktaları çalışmaz, bazı Hub’lar hiç çalışmıyor. Benim için USB-C ve HDMI hub üzerinde çalışıyor, ancak USB 3.0 bağlantı noktam yalnızca aygıtlara güç sağlayacak ve veri aktarımı yok gibi görünüyor. Bu sorun kesinlikle bir Monterey hatasıdır. Cihazlarım yükseltmeden önce iyi çalışıyordu ve sorunu tekrarlayabildim ve Monterey kurulu olmayan bir cihaza karşı test ederek sorunu daraltabildim.”

– macmjs1996

Raporların çoğu, M1 destekli Mac’lerin sahiplerinden geliyor, ancak hepsi değil. Bazı kullanıcılar Intel Mac’lerde benzer sorunlar bildirmiştir. Kullanıcı tartışmalarına dayanarak, Monterey’in erken beta sürümlerinde USB sorunları bildirildi ve bunun Apple’ın hala düzeltmediği eski bir hatadan kaynaklanabileceğini düşündürdü.

Bu nedenle, sorunların en son 12.0.1 sürümü de dahil olmak üzere Monterey’in tüm sürümlerinde belirgin olduğu görülüyor. Henüz Monterey’e yükseltme yapmayan ve herhangi bir USB hub kullanan herkesin, Apple bir düzeltme yayınlayana kadar yükseltmeyi durdurmasını öneriyoruz.

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Kaynak: MacRumors, Reddit, Apple Developers