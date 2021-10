Apple, Intel Tabanlı 21,5 inç iMac Üretimini Durduruyor!

Apple, eğitim kurumlarına uygun düşük kaliteli bir yapılandırma olarak mevcut olan Intel tabanlı 21,5 inç iMac üretimini sessizce durdurdu. Bu, müşterilere aralarından seçim yapabilecekleri 24 inç ve 27 inç ‌iMac‌ modelleri bırakıyor.

Apple’ın geçen hafta düzenlediği “Unleashed” etkinliğinin ardından 21,5 inçlik tek bir “iMac” yapılandırması iMac serisinin bir parçası olarak kaldı, ancak Apple bunun durdurulduğunu ve artık çevrimiçi mağazasında veya Apple perakende mağazalarında satılmayacağını doğruladı. 21,5 inçlik model, sarf malzemeleri bitene kadar üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından kullanılabilir durumda kalacaktır.

Durdurulan 21,5 inç ‌iMac‌ yapılandırması, 2.3 GHz çift çekirdekli 7. nesil Intel Core i5 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB SSD ve 1.099 $ karşılığında Intel Iris Plus Graphics 640’ı içeriyordu.

‌iMac‌ serisi şimdi, Apple’ın M1 çipi ve çeşitli renklerde mevcut güncellenmiş bir tasarım dahil olmak üzere temel özelliklere sahip, bu yılın Nisan ayında piyasaya sürülen yeni 24 inçlik modelle başlıyor. 24 inç ‌iMac‌ 1.299 dolardan başlıyor. Daha da büyük bir ‌iMac‌ isteyen müşteriler için 27 inç ‌iMac‌ seride kalır.

Apple, 24 inçlik model piyasaya sürüldükten sonra birkaç üst seviye 21,5 inç “iMac” konfigürasyonunun satışını durdurdu ve şimdi 21.5 inçlik model tamamen durduruldu. Apple, çevrimiçi mağazası aracılığıyla bazı yenilenmiş 21,5 inç iMac modellerini satmaya devam ediyor.

‘iMac Pro’ 2022’de M1 Pro/Max Yongaları, 27 İnç Mini LED Ekran, MacBook Pro Bağlantı Noktaları ve daha fazlasıyla geliyor.

Sızdıran kaynağa göre, üzerinde çalışılan yeni nesil iMac , “‌iMac‌ Pro” olarak adlandırılabilir. Cihaz, Apple’ın MacBook Pro modelleriyle tanıttığı aynı M1 Pro ve M1 Max Yongalarına sahip olacak ve muhtemelen “ek bir yapılandırma” içerecek.

Apple’ın yaklaşmakta olan ‌iMac‌’i bu yılın başlarında piyasaya sürülen 24 inçlik ‌iMac‌’ten ayırt etmek için “Pro” adını kullandığı söyleniyor. Ayrıca, ‌M1‌ Pro ve Max yongalarını kullanacağından, Apple onu “Pro” bir cihaz olarak görüyor ve dahili olarak ‌iMac‌ Pro olarak adlandırıyor.

iMac (Pro)

Promotion and Mini Led

Base model 16gb Ram 512gb Storage

M1 Pro and Max

Dark bezels

HDMI, SD Card, Usb C

Similar design to iMac 24 and Pro Display XDR

Starting price at or over 2000 dollars

Ethernet on brick standard

Face ID was tested (Not confirmed)

1H 2022

— Dylan (@dylandkt) October 30, 2021