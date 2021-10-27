Apple, Macbook Pro’da çentik olduğunu unutmuş gibi görünüyor. Çentik ve macOS arasında uyumsuzluk sorunu yaşanıyor.

Apple’ın yeni MacBook Pro çentiği hatalı çalışıyor. Cihazı ilk deneyimleyenler, Apple’ın macOS genelinde ve bireysel uygulamalarda çentiği nasıl ele aldığı konusunda tutarsızlıklar keşfetti ve bu durum, durum çubuğu öğelerinin çentik altına gizlenebileceği beklenmeyen davranışlara neden oldu. Bu tutarsızlıklar, Apple’ın macOS alanlarında MacBook Pro’da bir çentik oluşturduğunu unutmuş gibi hissettiriyor.

Snazzy Labs sahibi Quinn Nelson, Twitter’da, çentik sorunlarından bazılarını gösteren iki video yayınladı. Ana video, macOS’ta ne gibi bir hata olduğunu gösteriyor. Apple’ın pil göstergesi gibi durum çubuğu öğeleri, durum çubuğu öğeleri uzatıldığında çentiğin altına gizleniyor ve görünmüyor.

Nelson bunu, çentiğin altına gizlenebilen veya pil göstergesi gibi sistem öğelerini çentiğin altına gizlenmeye zorlayabilen iStat Menüleri ile gösterir. Apple, geliştiricilere çentikle nasıl çalışacakları konusunda kılavuz yayınlamış olsa da iStat Menus’ün arkasındaki geliştirici, uygulamanın yalnızca standart durum öğeleri kullandığını ve Apple’ın geliştirici kılavuzunun “videoda sunulan sorunu çözmeyeceğini” söylüyor. Çentik belirli uygulamalarda farklı şekilde çalıştığından, bu amaçlanan davranış gibi görünmüyor.

İlginizi çekebilir: Apple’ın Gizlilik Politikası, Snapchat’in Gelirlerini Etkiliyor!

Nelson ayrıca DaVinci Resolve’nin eski bir sürümünün çentikten nasıl kaçındığını da vurguluyor. Çentik için güncellenmemiş uygulamalarda, fare imlecinizi içine bile getiremezsiniz. Apple bu alanı kapatır, böylece eski uygulamalar çentiğin altındaki menü öğelerini görüntüleyemez. 9to5Mac, bu davranışın macOS’un geri kalanında tutarsız olduğuna dikkat çekiyor, bu nedenle odakta Finder varsa, imleç çentiğin arkasında kaybolabilir.

Çentik, mevcut macOS sorunlarını da şiddetlendirebilir. DaVinci Resolve gibi uygulamalar (genişletilmiş menü öğeleriyle), sistem durumu öğeleri tarafından kullanılan alanı kaplayabilir. MacRumors, bunun normal bir macOS davranışı olduğuna dikkat çekiyor, ancak çentiğin hem menü öğeleri hem de durum öğeleri için alan miktarını açıkça azalttığını belirtiyor. MacOS menü çubuğunun yönetilmesine yardımcı olmak için Bartender ve Dozer gibi uygulamaların ortaya çıkmasına neden olan, devam eden bir sorundur.

Geliştiriciler normal uygulamalarını çentik etrafında çalışacak şekilde güncelleseler bile, Apple’ın bu tutarsızlıkları nasıl çözeceği net değil. Neyse ki, bu sorunlar son derece nadir olacak ve yalnızca çok sayıda menü veya durum öğesi içeren uygulamalarda görünecek.

Her iki durumda da bunun MacBook Pro lansmanından önce bir tasarım düşüncesi olmaması garip.

Meraklısı için: Apple’ın Geliştirdiği En Güçlü Çipler: M1 Pro ve M1 Max

Kaynak: The Verge, MacRumors, 9To5Mac