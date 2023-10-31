Apple, bugün yeni MacBook Pro serisini tanıttı. Bu seride Apple M3, M3 Pro ve M3 Max yongalarıyla önemli CPU ve GPU performans artışları sunuyor. Bu seri, daha ekonomik bir 14 inç MacBook Pro modeli ile başlıyor, ki bu model temel olarak M3 çipini kullanıyor ve 1599 dolardan daha düşük bir başlangıç fiyatına sahip.

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Ayrıca, 14 inç ve 16 inç boyutlarında M3 Pro ve M3 Max gibi üst düzey konfigürasyonlara sahip modeller de mevcut. Bu yeni M3 serisinin GPU’su, Dinamik Önbelleğe Alma, ışın izleme ve diğer özelliklerle grafik performansında büyük bir sıçrama sunuyor.

Apple, M3 Pro’nun önceki nesil M2’ye göre %20’ye kadar daha hızlı olduğunu iddia ediyor, ve M3 Max ise M2 Max’ten 2 kat daha hızlı bir performans sunuyor.

Artık M3 Max ile MacBook Pro, 128 GB’a kadar RAM’i destekleyebiliyor ve pil ömrü 22 saate kadar derecelendirilmiş durumda. Apple, bu dizüstü bilgisayarların prize takılıyken veya pille çalışırken aynı yüksek performansı sağladığını belirtiyor.

Görsel olarak, dizüstü bilgisayarların kasası ve dış tasarımı aynı kalmış gibi görünse de, içeride M2’den M3’e yapılan özellik tümseği dikkat çekiyor. Ayrıca, ekran daha parlak hale getirildi ve yeni Uzay Siyahı renk seçeneğiyle dikkat çeken bir tasarım seçeneği sunuluyor.