Apple, birçoğumuzun sıkı güvenlik politikalarıyla tanıdığı bir firma. Sürekli müşterilerinin gizliliği konusunda yeni adımlar attığını söyleyen firma, birçok dev şirketin üyesi olduğu İnteraktif Reklamcılık Bürosu CEO’su David Cohen tarafından izlemeler konusunda ikiyüzlülükle suçlandı!

Kendi İzleme Politikasına Uymuyor!

İnteraktif Reklam Bürosu, çevrimiçi reklamcılığı kontrol etmek ve düzenlemek için sektör genelinde kullanılacak standartları belirleyen bir kuruluş olarak öne çıkıyor. Google, Meta, Adobe ve diğer pek çok dev şirket de bu kuruluşa üye. İnteraktif Reklam Bürosu’nun yıllık liderlik toplantısında konuşan David Cohen, Apple’ı reklam endüstrisine içeriden saldırmakla suçladı.

Apple’ın ikiyüzlülüğü temsil ettiğini söyleyen Cohen, “Sektörümüze dışarıdan saldıran aşırılık yanlıları eksik olmasa da, içeriden bize saldıranlar da var. Bunlardan en öne çıkanı ise, Apple. Bu firma, aşırılıkçı görüşün temelini oluşturan ikiyüzlülüğü simgeliyor.” ifadelerini kullanarak Apple’a en yüksek perdeden gözdağı verdi.

Cohen, Apple’ın diğer şirketleri uygulama ve web sitelerinde izleme yapmadan önce kullanıcılardan izin istemeye zorlarken, şirketin kendi kullanıcılarını hiçbir bildirim yapmadan izleyebilmesini eleştiriyor. Cohen, 2021 yılının Nisan ayında başlatılan ve uygulamaları kullanıcıları izlemeden önce açıkça onay istemeye zorlayan Uygulama Takibi Şeffaflığı adlı bir özelliğe atıfta bulunuyor.

Cohen, “Apple kendi izleme politikalarını “kişiselleştirme” adı altında gizlerken, diğer şirketlerin “izleme” yaptığını söylüyor. Bu adil değil.” ifadelerini kullandı.

Apple Yalan Mı Söylüyor?

Apple’ın yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, Apple’ın cihazlarda önyüklü olarak sunduğu uygulamalar kullanıcıları izlemediği için bu uygulamalarda herhangi bir izleme onayına gerek olmadığını söylemişti.

Federighi, ünlü bir Amerikan gazetesine verdiği röportajda, kullanıcıları izleyen bir Apple uygulaması veya hizmeti olmadığı için hiçbir Apple uygulamasının Uygulama Takibi Şeffaflığı’ndan etkilenmediğini açıklamıştı. Federighi, aynı röportajda Apple’ın kullanıcıları takip eden bir uygulama veya hizmet başlatması halinde, bunun kendi App Store politikasına uygun olacağını da belirterek böyle bir hizmetin kullanıma sunulması durumunda takip için kullanıcı onayı isteneceğini belirtmişti.

Apple, şu sıralar şirketin sıkça dile getirdiği gizlilik güvencelerine rağmen, kullanıcıların cihaz faaliyetlerini rıza olmadan kaydettiğini iddia eden bir toplu dava ile karşı karşıya. Dava, Apple’ı iPhone kullanıcılarına verilerinin kontrolünün kendilerinde olduğuna dair “tamamen yanlış” güvenceler vermekle suçluyor.

Dava dosyalarında, “Apple, tüketicilerin gizliliklerini korumak için hangi önlemleri veya gizlilik ayarlarını kullandıklarına bakmaksızın, tarama geçmişi ve etkinlik bilgileri de dahil olmak üzere analiz verilerini kaydediyor, izliyor, topluyor ve bunlardan para kazanıyor.” ifadeleri yer alıyor.

Bunun firma için skandal düzeyinde bir dava olduğunu söylemek mümkün. Ancak Apple bunlardan da bir şekilde sıyrılacaktır. Zira firma daha önce de yanıltıcı pazarlama yaptığı gerekçesiyle çok kez dava edilmiş ve bir şekilde bu davaları en az zararla atlatmayı başarabilmişti.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bundan da kurtulabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!