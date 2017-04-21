Apple, Live Photos Özelliğine Yeni Paylaşım Seçenekleri Getiriyor

Apple, Live Photos ile fotoğraf çekerken kısa videolar oluşturmanızı sağlıyor ve bu özellik bir çok iPhone kullanıcısı tarafından çok sevildi.

Apple her ne kadar bu özelliği tanıtmış olsa da bu özellik ile ilgili çok fazla bir paylaşma seçeneği getiriyor. Fotoğraf ve video kombinasyonu genel olarak mobil görüntüleme için kullanılıyor ancak yeni API ile beraber Live Photos internete geliyor.

LivePhotosKit JavaScript API sayesinde geliştiriciler Live Photos ile çekilen görüntüleri internet sitelerine ekleyebilecek. Sitelerin API’yi entegre etmesi biraz süre alacak ancak bu özellik geldikten sonra çok kullanılacağı kesin.

Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformları Live Photos ile çekilen görüntüleri Boomerang’a çeviriyor ve böyle kullandırtıyor. Tumblr ise geçtiğimiz yıl kendi Live Photos internet desteğini sunmuştu.