Apple kripto paralar ile ödeme adımı atmaya mı hazırlanıyor?

Amerikalı teknoloji devi Apple, yayınlamış olduğu bir iş ilanı ile alternatif ödeme metotları alanında iş geliştirme yöneticisi aradığını duyurdu. Apple’ın pazarlama departmanı ile beraber çalışacak olan yeni iş geliştirme müdürünün aranan özellikleri arasında kripto para alanında tecrübeli olması bulunuyor.

Apple’ın yayınladığı iş ilanına göre işe alınacak kişi, Apple’ın alternatif ödemeler ekosistemindeki ortaklık programını yönetecek. Anlaşmalardan ve iş geliştirme çalışmalarından da sorumlu olacak. Şirketin yayınlamış olduğu ilanda belirtilen dikkat çekici nokta ise, işe alınacak kişiden beklenen kripto paralar gibi sektörlerde 5 yıldan fazla tecrübeye sahip olmak özelliği oldu. İlan, bu noktaları ile şirketin kripto para dünyasına yönelik bir adım atabileceği iddialarını ortaya çıkardı.

Dijital cüzdanlar, BNPL, Hızlı Ödemeler, kripto para birimi vb. Alternatif ödeme sağlayıcılarında veya bunlarla birlikte 5 yıldan fazla çalışma deneyimi.

Şirket, kendi cüzdan uygulamasından (Apple Pay) potansiyel olarak Bitcoin ve diğer kripto paralar ile yapılacak ödemeleri desteklemek amacıyla bir işe alım planlıyor olabilir.

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Öte yandan, dünyanın en büyük kripto para borsası olan ve geçtiğimiz aylarda da Nasdaq üzerinde listelenmeye başlayan Coinbase’in çıkarmış olduğu Coinbase Card, önümüzdeki zamanlarda Apple Pay ile uyumlu hale gelebilir. Şirketin Coinbase Card’ı bir süredir Google Pay’i destekliyor fakat Apple Pay bu destek içerisinde henüz mevcut değil.

Apple’ın bu ilanı, kripto para alanına yönelik bir adaptasyon şeklinde yorumlanıyor. Piyasa, Apple’ın kripto paraları bir ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başlayacağı ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor. Şirketten şu ana kadar bu konu ile ilgili resmi bir duyuru gelmedi. Yayınlanan ilan ile ilgili sorular da yanıtsız bırakıldı.

Apple Pay’in genel müdür yardımcısı Jennifer Bailey, 2019 yılında CNN’e yaptığı açıklamada, şirketin kripto paralar ile ilgili “ilgi çekici bir uzun vadeli potansiyele” sahip olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.