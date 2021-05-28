Kripto Para
Apple kripto paralar ile ödeme adımı atmaya mı hazırlanıyor?
Amerikalı teknoloji devi Apple, yayınlamış olduğu bir iş ilanı ile alternatif ödeme metotları alanında iş geliştirme yöneticisi aradığını duyurdu. Apple’ın pazarlama departmanı ile beraber çalışacak olan yeni iş geliştirme müdürünün aranan özellikleri arasında kripto para alanında tecrübeli olması bulunuyor.
Apple’ın yayınladığı iş ilanına göre işe alınacak kişi, Apple’ın alternatif ödemeler ekosistemindeki ortaklık programını yönetecek. Anlaşmalardan ve iş geliştirme çalışmalarından da sorumlu olacak. Şirketin yayınlamış olduğu ilanda belirtilen dikkat çekici nokta ise, işe alınacak kişiden beklenen kripto paralar gibi sektörlerde 5 yıldan fazla tecrübeye sahip olmak özelliği oldu. İlan, bu noktaları ile şirketin kripto para dünyasına yönelik bir adım atabileceği iddialarını ortaya çıkardı.
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Dijital cüzdanlar, BNPL, Hızlı Ödemeler, kripto para birimi vb. Alternatif ödeme sağlayıcılarında veya bunlarla birlikte 5 yıldan fazla çalışma deneyimi.
Şirket, kendi cüzdan uygulamasından (Apple Pay) potansiyel olarak Bitcoin ve diğer kripto paralar ile yapılacak ödemeleri desteklemek amacıyla bir işe alım planlıyor olabilir.
Öte yandan, dünyanın en büyük kripto para borsası olan ve geçtiğimiz aylarda da Nasdaq üzerinde listelenmeye başlayan Coinbase’in çıkarmış olduğu Coinbase Card, önümüzdeki zamanlarda Apple Pay ile uyumlu hale gelebilir. Şirketin Coinbase Card’ı bir süredir Google Pay’i destekliyor fakat Apple Pay bu destek içerisinde henüz mevcut değil.
Apple’ın bu ilanı, kripto para alanına yönelik bir adaptasyon şeklinde yorumlanıyor. Piyasa, Apple’ın kripto paraları bir ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başlayacağı ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor. Şirketten şu ana kadar bu konu ile ilgili resmi bir duyuru gelmedi. Yayınlanan ilan ile ilgili sorular da yanıtsız bırakıldı.
Apple Pay’in genel müdür yardımcısı Jennifer Bailey, 2019 yılında CNN’e yaptığı açıklamada, şirketin kripto paralar ile ilgili “ilgi çekici bir uzun vadeli potansiyele” sahip olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.
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Kripto Para
Bitcoin’e Japonya darbesi!
Haftanın son gününde Bitcoin fiyatı toparlanmaya çalışırken yeni bir darbe aldı. Bitcoin’e Japonya ‘dan da darbe geldi. Ülkenin Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, kripto para birimlerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. 40.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya çalışan Bitcoin fiyatı, gelen eleştirilerin ardından yeniden 35.000 dolar seviyesine kadar indi.
Mayıs ayının ortalarında başlayan kripto para piyasasındaki sert düşüş, Bitcoin fiyatında da muazzam derecede düşüş yaşanmasına neden oldu. Devletlerin Bitcoin hakkında ardı ardına yapmaya başladığı olumsuz açıklamalardan dolayı bir türlü toparlanamayan lider kripto para fiyatı şimdi de Japonya’dan gelen bir haber ile yeniden düştü.
Japonya resmi makamları tarafından yapılan olumsuz açıklamalar Bitcoin fiyatında tekrar bir düşüşe neden oldu. Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, kripto para piyasasının çok riskli ve spekülasyonlara çok açık bir piyasa olduğunu ve bu piyasanın güvenilir olmadığını söyledi:
“Kripto para ticaretinin büyük bir kısmı spekülatiftir. Aynı zamanda dalgalanmalar olağanüstü derecede yüksek. Bu yüzden yatırımcılar için güvenilir bir liman olma yolundan çok uzakta.”
Merkez Bankaları Bitcoin’e sert tepkiler veriyor
Kripto para piyasasının içerisinde bulunduğu sert düzeltme ortamı, devletlerin bu piyasaya yönelik olumsuz bakış açılarının kuvvetlenmesine olanak sağlıyor. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz haftalarda kripto para birimlerinin spekülatif varlıklar olduklarını ve düzenleme kapsamına alınması gerektiklerini ifade etmişti. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, kripto para birimlerinin gerçek bir yatırım aracı olmadıklarını söylemişti. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de kripto para yatırımı yapmayı düşünen kişilerin, bu alanda para kaybedeceklerinin farkında olmaları gerektiğini söylemişti.
Stablecoin vurgusu
Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, yaptığı açıklamada Tether (USDT) gibi stablecoinlere de değindi. Kuroda, bu varlıkları diğer kripto para birimlerinden farklı gördüğünü belirtti. Stablecoinlerin sağladıkları faydalardan bahseden Haruhiko Kuroda, bu dijital birimlerin yasal çerçevelerinin çizilmesinin ve tanımlanabilir bir hale gelmelerinin gerekliliğine vurgu yaptı.
Merkez bankalarının Bitcoin ve diğer kripto paralara yönelik eleştirilerinin yanısıra dev finans kuruluşları ve ünlü milyarderler kripto para yatırımlarına devam ediyor. Milyarder iş insanı Ray Dalio bu hafta elinde bir miktar Bitcoin olduğunu açıkladı.
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Kripto Para
Chiliz ve Bursaspor arasında anlaşma! Bursaspor taraftar tokenları yolda
Blok zincir teknolojisinin kullanım alanları genişledikçe kullanıcı kitlesi de aynı oranda genişliyor. Pek çok alanda kullanılan teknoloji futbol alanında da söz sahibi olmaya başlamış durumda. Bugüne dek pek çok spor kulübü, kendi taraftar tokenını çıkarmak için Chiliz platformu ile anlaşma yaptı. Daha önce Juventus, Barcelona, Galatasaray, Trabzonspor gibi spor kulüpleri ile anlaşma imzalayan Chiliz, Bursaspor ile anlaşma yapıldığını duyurdu.
🐊Merhaba Bursa! @BursasporSk'un https://t.co/2FROhSNgw8 platformuna resmen katılan son kulüp olduğunu duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz.$BUR ⚡️ $CHZ pic.twitter.com/zBNyC6oMHJ
— Socios.com (@socios) May 26, 2021
Chiliz, anlaştığı spor kulüpleri için taratar tokenları yaratıyor. Bu tokenler kendi kripto para borsa uygulaması olan Socios üzerinden alınıp satılabiliyor. Taraftar tokenları sayesinde taraftarlar, kulüp kararlarının bazı bölümlerine katılım sağlayabiliyor. Chiliz, spor ve e-spor taraftarları ve kulüpler arasında bağlantı kurmayı ve taraftarların kulüp kararlarında söz sahibi olmalarını sağlamayı hedefliyor.
Chiliz bugüne dek Türkiye’de Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Başakşehir ve Alanyaspor ile anlaşma imzalamıştı. Yapılan duyuruya göre ise artık Chiliz ve Bursaspor ortaklığı da var. Bursaspor taraftar tokenlarının satışa sunulacağı zaman ise henüz belli değil.
Kulüp başkanı Erkan Kamat, yapılan ortaklık ile ilgili şunları kaydetti:
“…
Zor günleri geride bırakmak isteyen kulübümüzün taraftarlarıyla kenetlenişini dijital platformlarda da göstermek adına Socios.com ile yeni bir yola çıktık. Amacımız, taraftarlarımız ile kulübümüz arasında daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir köprü kurmak. Bu anlamda $BUR Fan Token ile taraftarlarımız, kulüp kararlarında söz sahibi olabilecek, aynı zamanda da birbirinden değerli ödülleri, ayrıcalıkları da kazanabilme fırsatını elde edecek.
…”
Chiliz yükselişi ve dev kulüp ortaklıkları
Özellikle bu sene büyük bir yükseliş yaşayan Chiliz, İtalya’nın köklü kulüplerinden olan Juventus ile anlaşması ile beraber büyük ses getirdi. Bu anlaşmanın ardından arka arkaya önemli anlaşmalar yapıldı. Barcelona, PSG, Milan, Atletico Madrid gibi kulüpler ile yapılan anlaşmalar ile beraber Türkiye’nin önemli kulüpleri ile de anlaşmalar duyurulmaya başlandı. Bu anlaşmaların ilki Galatarasay ile yapıldı.
Chiliz’in piyasaya sürdüğü Galatasaray taraftar token (GAL), Socios kripto para borsasında işlem görüyor. İlk çıktığı zaman 30 dolara kadar ulaşan GAL, yazı sırasında 6 dolar seviyesinde.
Chiliz tarafından piyasaya sürülen Barcelona ve Atletico Madrid gibi kulüplerin taraftar tokenları Socios’un yanısıra Paribu ve Binance’da da mevcut.
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Kripto Para
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kripto para vergisi ile ilgili konuştu!
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kripto paralara yönelik olan/olacak düzenlemeler ve vergilendirme ile ilgili konuştu. Pek çok yatırımcının merakla beklediği kapsamlı kripto para düzenlemesi ve kripto paralara yönelik olacak kripto para vergisi hakkında soruları yanıtladı.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kripto para birimlerine yönelik birtakım çalışmalar yürütülüyor. Kripto para birimleri ile ilgili şu ana dek hayata geçmiş olan resmi düzenlemeler, kripto para birimlerinin alışverişlerde kullanılamaması ve aracı finansal kuruluşların artık (Ininal, Papara) kripto para borsalarına fon aktarımı yapamayacak olmasıydı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, önceki zamanlarda da bu alana yönelik daha kapsamlı çalışmaların yapıldığını ve kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağını açıklamıştı. Herkesin merakla beklediği düzenleme ise vergilendirme konusu ile ilgiliydi. Bakan Elvan, kendisine yöneltilen kripto paralarla alakalı düzenleme çalışmaları hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi:
“…
Çalışma grubumuz öncelikle farklı ülke uygulamalarını inceledi. Üzerinde çalıştığımız alanlar ise kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi gibi geniş bir alanı kapsıyor.”
Bakan Elvan, bu çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını yineledi. Vatandaşların yönetemeyecekleri riskler almamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
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