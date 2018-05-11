Apple kredi kartı çıkartıyor

Apple, Goldman Sachs ile gerçekleştirdiği iş birliği sonrası kredi kartı çıkarmaya hazırlanıyor. En erken önümüzdeki yıl çıkması bekelnen kredi kartı, Apple Pay markasını taşıyacak.

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Apple kredi kartı neler sunacak?

Apple Pay markasını taşıyacak kredi kartı şirketin mobil ödemeler sektöründe daha ileri gitmesini amaçlıyor. İki şirket, kredi kartının kullanıcılara sunacağı avantajları ve farklılıkları birlikte belirleyerek kesinleştirecek. Ayrıca kartın çıkışı ile beraber Barclays işbirliği ile uzun süredir devam ettirilen “ödül kartları” da sonlandırılacak.

Goldman Sachs birkaç ay önce kredi kartı girişim şirketi Final’ı satın almıştı. Bu haberle beraber şirketin kredi kartı endüstrisine ciddi anlamında giriş yapacağı kesinleşmiş oldu. Apple ise bu anlaşma sonrası çıkacak kredi kartı ile Apple Pay kullanıcı tabanını ciddi oranda arttırmayı planlıyor. Önümüzdeki yıla kadar kredi kartı ile ilgili daha detaylı bilgiler paylaşılmış olacak.