Microsoft bugün düzenlediği Build konferansında iTunes’un Windows 10 uygulamasını Windows Store’a getirmek Apple ile için çalıştıklarını açıkladı.

Apple’ın iTunes uygulamasını Windows Store getirecek olması çok büyük bir değişiklik değil ancak önemli bir değişiklik. Bu yenilik ile beraber artık iTunes, Windows 10 S üzerinde de kullanılabilir olacak.

Microsoft, Adobe’un popüler uygulamalarını ve Google Chrome uygulamasını da Windows Store’a getirmeyi planlıyor. Ancak Chrome’u belki hiç göremeyebiliriz. Google’ın uygulamasını Windows Store’a getirebilmesini için Microsoft’un kısıtlayıcı kurallarına uyması gerekiyor. Ancak Google bir süre ertelese de Chrome uygulamasını eninde sonunda iOs platformuna getirmişti.

O veya bu şekilde iTunes’un Windows Store’da yer alması kullanıcıların yararına olacak. Uygulama hemen olmasa bile yakın zamanda Windows Store’da ki yerini alacak. Ancak bunun için kesin bir tarih belirtilmedi.