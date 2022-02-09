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Apple iPhone’lar İçin Dokun ve Öde Özelliğini Duyurdu!
Apple, işletmelerin mobil cihazları temassız ödemeler için bir ödeme terminali olarak kullanmalarına olanak tanıyan “Tap to Pay on iPhone” özelliğini kullanıma sunmayı planladığını duyurdu. 2020’den bir Bloomberg raporu, Apple’ın bu teknolojiyi geliştirmeye odaklanan bir girişim olan Mobeewave’i satın almasının ve Ocak ayında rapordaki söylentinin, özelliğin piyasaya sürülmeye yakın olduğunu ortaya koydu. Artık Apple, “temassız kredi ve banka kartlarından ve diğer dijital cüzdanlardan” ödeme alacak özelliği onayladı.
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iPhone ile Dokun ve Öde henüz kullanıma hazır değil, ancak destekleyici API bugün iOS 15.4 beta 2’de ortaya çıktı ve bu özelliği iPhone XS ve sonraki modellere sahip olan tüketiciler kullanabilecek. NFC’ye sahip daha eski iPhone’lar da var, ancak en azından şimdilik iPhone 6, 7 ve 8 modelleri henüz bu özelliği kullanamıyor. Apple, tıpkı Apple Pay gibi Dokun ve Öde özelliği ile de neyin satın alındığını veya kimin satın aldığını bilmediğini söylüyor.
Şuanda ABD’de temassız ödemeler henüz kullanıma açılmadı Fakat beta sürümün kararlı sürüme dönmesiyle birlikte kullanıma açılacak. Apple, Google Pay dahil olmak üzere tüm temassız ödemeleri destekleyeceğini The Verge sitesine verdiği cevapta doğrulamış. Apple’a göre, tüm işletmecilerin uyumlu bir ödeme işlemcisi ile çalışmak için telefonlarını ödeme kabul sistemi olarak kullanmaları gerekecek. San Francisco’da bulunan finansal hizmetleri şirketi Stripe, bu özelliği kullanan ilk şirketlerden birisi olacak. Ardından bahar aylarında Shopify satış noktalarıda, bu yıl diğer platformlarda ve uygulamalarda desteklemeyi planlıyor. ABD’deki Apple Mağazaları da bu özelliği yıl içinde etkinleştirecek.
Apple Pay ve Apple Cüzdan Başkan Yardımcısı Jennifer Bailey, özellik ile ilgili yaptığı açıklamada “iPhone’da Dokun ve Öde, işletmelere temassız ödemeleri kabul etmek ve bu özelliği kullanarak yeni ödeme deneyimlerinin kilidini açmak için iPhone’un güvenliği ve rahatlığıyla, özel ve kolay bir yol sağlayacak.” dedi.
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