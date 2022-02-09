Her bütçeye hitap eden ürünleriyle kullanıcılara farklı seçenekler sunan HONOR, Türkiye’deki satış ağını genişletiyor. HONOR’un mevcut ve yeni ürünleri bundan sonra Teknosa ve MediaMarkt mağazalarında da satışta olacak.

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Küresel akıllı cihaz üreticisi HONOR, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için Türkiye’deki satış ağını genişletti. Hafif ve ince tasarımı ile hem çalışanların hem de öğrencilerin her yere taşıyabileceği dizüstü bilgisayarı MagicBook modelleri başta olmak üzere, HONOR imzasını taşıyan tüm ürünler artık Teknosa ve MediaMarkt mağazalarında da satılacak.

HONOR’un halihazırda satışta olan Magicbook dizüstü bilgisayar serisi, HONOR 50 akıllı telefonu ve HONOR Band 6 gibi çok sevilen modelleri ile Honor Choice R1 akıllı robot süpürge, HONOR Scale 2 akıllı tartı ve TWS kulaklık modelleri de bu mağazalarda bulunabilecek.

Sevgililer Günü indirimleri devam ediyor

HONOR’un ayrıca şubat ayı sonuna kadar sürecek indirim kampanyası da devam ediyor. Öğrencilerin ve çalışanların hayatını kolaylaştıran özellikleriyle dikkat çeken MagicBook 15 Intel işlemcili dizüstü bilgisayar modeli, sevilen giyilebilir ürünler Band 6, Magic Watch 2 ve Earbuds X modellerindeki özel indirimler dikkat çekiyor.

Kampanya dahilinde MagicBook X 15’in fiyatı özel olarak 7.999 TL’ye düşerken Google servisleriyle gelen akıllı telefon modeli HONOR 50’nin fiyatı ise Hepsiburada’nın kampanyasında 9.499 TL’ye alınabiliyor. HONOR 50, Earbuds X hediyeli kampanyasıyla Vatan Mağazaları’nda ise 8.999 TL’ye satılıyor.

Sevilen akıllı bileklik HONOR Band 6, Sevgililer Günü kampanyası ile 479 TL’ye, Magic Watch 2 modeli 1.889 TL’ye ve Çift Mikrofonlu Gürültü Azaltma ve 28 saatlik pil ömrü gibi özelliklere sahip olan Earbuds X modeli ise 499 TL’ye satışta. Earbuds X ayrıca Sevgililer Günü’nde 449 TL’ye kadar fiyat indirimine sahip olacak.