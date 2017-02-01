Apple 2017’nin ilk finansal çeyrek raporlarını yayınladı ve bu raporla beraber şirket iPhone satışlarında rekor kırdığını duyurdu.

Apple CEO’su Tim Cook yaptığı açıklamada bu çeyreğin bugüne kadar ki en karlı çeyrek olduğunu ve iPhone, Mac, Watch ve diğer servislerden gelir rekoru kırdıklarını açıkladı. Şirket geçen yıla göre sunduğu servislerden daha fazla gelir elde etti ve App Store’da rekor kırdı. Yatırımcılara gönderilen rapor oldukça parlak gözüküyor.

Şirket 78 milyon adet iPhone satmış ve bunlardan 78.4 milyar dolar gelir elde etmiş. Bir kaç çeyrek süren durgunluk en azından bu çeyrek için aşılmış gibi gözüküyor. Bu dönemli Watch satışları da tüm zamanların en iyisi olmayı başardı ancak şirket bu satışlara dair herhangi bir bilgi vermedi.

Şirket 17.8 milyar dolar kar açıkladı. Bu miktarın bir çok iPhone’un büyük ekranlı modellerine olan talepten geliyor. Şirketin baş finansal yöneticisi Luca Maestri iPad ve yeni iPad Pro modellerinin satışlarında da yükseliş yaşandığını ve bu sektörde büyük bir büyüme beklediklerini belirtti. Ancak hem satış miktarı hem de elde edilen gelir geçen yıla göre %20 düştü.