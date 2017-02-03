Apple, iPhone Modellerinin Üretimini Hindistana Kaydırıyor

Hindistan’ın Karnataka eyaleti Bilişim Bakanı Priyank Kharge yaptığı açıklamada Apple’ın yakında iPhone modellerini Hindistanda üreteceğini açıkladı.

Kharge’ın açıklamasına göre Apple üretime eskiden Bengalaru olarak bilinen eyaletin başkenti Bangalore’da Nisan sonu gibi başlayacak. Şirketin Hindistan operasyonları için Tayvanlı Wistron ile anlaştığı söyleniyor.

Kharge iPhone modellerinin Bengalaru’da üretilecepşnş kendi Twitter adresinden de duyurdu. Hindistan’da üretilen iPhone modelleri bu ülkede satılacak. Şirketin bunun için Hindistan hükümeti ile vergi indirimleri ve diğer avantajlar için sıkı bir pazarlık yaptığı söyleniyor. Şirketin CEO’su Tim Cook, Hindistan’daki performanslarından memnun olduğunu açıklamıştı. Bunun yanında ülkeye perakende mağazası ve diğer başka şekillerde yatırım yapmanın yollarını aradıklarını belirtmişti.

Ancak şirket hala daha Hindistan’da çok küçük bir pazar payına sahip. Çünkü iPhone modellerinin ücreti diğer telefonların çok daha üzerinde. Ülkenin 1.3 milyarlık nüfusu Apple gibi uzun süreli büyüme isteyen şirketler için nüfus son derece önemli.