Apple birkaç ay önce yeni iPhone 14 serisini küresel olarak piyasaya sürdü. Apple iPhone 14 serisi, Apple iPhone 14, Apple iPhone 14 Plus, Apple iPhone 14 Pro ve Apple iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört akıllı telefondan oluşuyor. Apple iPhone 14 serisindeki dört model de farklı özelliklere ve teknik özelliklere sahip olsa da Apple’ın tüm amiral gemisi telefonlarında sunduğu yeni bir özellik Crash Detection özelliği yer alıyor.

Adından da anlaşılacağı üzere, yeni Apple iPhone 14 serisi ve Apple Watch modellerindeki Çarpışma Algılama (Crash Detection) özellikleri, bir çarpışmayı tespit etmek ve yetkilileri otomatik olarak bilgilendirmek için cihazlarda bulunan sensörleri kullanıyor. Bu özellik her ne kadar kullanışlı olsa da, kaza olmadığı halde yetkilileri yanlışlıkla kaza hakkında bilgilendirmesi nedeniyle tepki çekmişti.

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Son bir rapora göre, cihazlar kayakçılardan hala yanlış alarmlar gönderiyor ve acil durum kaynaklarını strese sokuyor. AppleInsider’ın haberine göre, ABD eyaletindeki kayakçıların Apple cihazları Summit County 911 Merkezi’ndeki görevlilere otomatik kaza uyarıları gönderdi.

Bu uyarıların hiçbiri acil bir duruma yol açmadı, ancak bu uyarıların ele alınması zaman aldı ve kayakçının görevlilerin çağrısına cevap vermemesi halinde kayak devriyelerinin otomatik çağrının yapıldığı yere gitmesini gerektirdi.

Summit County 911 Merkezi’nin geçici müdürü Trina Dummer, “Çağrıları dikkate almama gibi bir uygulamamız yok,” dedi.

“Bu çağrılar, sevk memurlarından milletvekillerine ve kayak devriyelerine kadar muazzam miktarda kaynak içeriyor. Ve şimdiye kadar gerçek bir acil durum yaşadığımızı sanmıyorum,” diye ekledi.