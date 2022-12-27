DigiTimes’ın yeni bir raporuna göre TSMC 3 nm çip üretimine hazır. Rapora göre 3 nm çip teknolojisinden ilk faydalanan marka Apple olacak. Yani önümüzdeki haftalarda 3 nm üretim teknoloji ile üretilmiş M2 Pro yonga setli yeni cihazlar görebiliriz.

Söylentilere göre TSMC 29 Aralık tarihinde 3 nm çip üretimini kutlamak ve 3 nm çip üretimini arttırma planlarını açıklamak için bir tören düzenleyecek.

Elimizdeki raporlara göre Apple, yakında çıkaracak olduğu MacBook 14, MacBook 16, Mac Studio ve Mac Mini’de TSMC’nin 3 nm üretim teknolojisi ile üretilen M2 Pro yonga setleri kullanılacak. Çok yüksek ihtimalle önümüzdeki yıl Eylül ayında göreceğimiz iPhone 15 Pro serisinde kullanılacak olan A17 Bionic yonga seti de TSMC’nin 3 nm üretim teknolojisi ile üretilen bir yonga seti olacak.