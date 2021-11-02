Apple, iPhone 13 için iPad üretimini Yüzde 50 Oranında Azaltıyor!

Küresel çip sıkıntısı, tüm mobil teknoloji endüstrisini etkiliyor ve Apple’da etkilenen teknoloji devleri arasında yer alıyor. Şimdi ise 9to5Mac’in yaptığı habere göre Apple, iPhone 13 serisi bileşenlerinin hem tedarik sorunu hem de tasarrufu için iPad üretimini azaltmaya karar verdiğini bildirdi.

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Küresel çip kıtlığı tüm dünyadaki büyük markaları, dolayısıyla Apple’ı ve diğer teknoloji devlerini etkiledi ve bu durum sebebiyle geçtiğimiz Eylül aylarda tanıtılan iPhone 13 serisi veya Apple Watch Series 7 gibi ürünlerin dünya genelinde yok satıyor. Bunun ana sebebi de stokları düşük olması ve siparişlerin sevkiyatının gecikmesi olarak görülüyor. Sorunu hafifletmeye çalışmak için Apple’ın iPhone’lar için bileşenlerden tasarruf etmek için iPad üretiminin bir kısmını kestiği bildiriliyor.

Asya’nın en büyük haber sitelerinden olan Nikkei Asia, Apple’ın iPhone 13 serisi için yeterli bileşene sahip olmak amacıyla küresel çip sıkıntısı nedeniyle iPad üretimini “keskin bir şekilde” (yaklaşık %50 oranında) azalttığını bildirdi. Bildirildiğine göre Apple, iPhone gönderilerini artırmak istiyor. Bileşen arzını karşılamanın dışında da iPad’in iPhone’dan daha düşük bir talebi olması bir başka neden olarak görülüyor. Sadece iPad üretiminin değil eski iPhone modellerinin üretiminin de azaltıldığı bildirildi. Çünkü hala üretimde olan eski iPhone modelleri iPhone 13’ün bazı bileşenlerini de kullanıyor.

Şu anda, Apple’ın en yeni ürünlerine olan talep de artmış durumda. iPhone, Apple’ın satış anlamında ana önceliği olmasına rağmen, iPad satışları iyiye gidiyor ve bu yıl şirket şu ana kadar 40,3 milyon adet sattı.

Tahmin edebileceğiniz gibi, Apple’ın üretim hızını düşürmesi, iPad siparişinizi varsa almak için daha uzun süre beklemeniz gerektiği anlamına geliyor. Şu anda, bazı iPad modellerinin teslimi tahmini Aralık ortasına ertelendi, ancak daha da ertelenebilir. Analistler, küresel çip sıkıntısının gelecek yıl da devam edebileceğini, bu nedenle alıcıların doğal olarak Apple ürünleri ve diğer teknoloji devlerinin ürünleri için uzun nakliye sürelerine alışmaları gerekeceğini belirtiyor.

Apple insanları “erken alışveriş yapmaya” davet ediyor

Avrupalılar ve Amerikalılar için tatil sezonu yaklaşırken, insanlar aileleri ve kendileri için hediye alma arayışına giriyor. Son zamanlarda, Apple’ın web sitelerinde müşterilerin erken alışveriş yapmalarını tavsiye ettiğini, muhtemelen bu siparişlerin tatillerden önce ulaşmasını sağlamak amacıyla olduğu düşünülüyor. Ayrıca Applei iade tarihini de uzattı ve Apple’dan 1 Kasım ile 25 Aralık arasında satın alınan tüm ürünlerin iade tarihi 8 Ocak 2022 olacak. Bu politika ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya ve diğer birkaç pazar için geçerli olacak. Anlaşılır bir şekilde, 25 Aralık’tan sonra yapılan satın almalar, ürünü aldıktan sonra 14 gün olan normal iade politikasına sahip olacak. Ülkemizde ise böyle bir politika Apple tarafından uygulanmayacak.

Çip krizi gerçekten de Apple’ı etkilemiş

Daha öncesinde sizlere Apple’ın çip krizinden diğer markalara göre daha az etkilediğini yazmıştık. Apple’ın satışları, tüm sektörü etkileyen çip kıtlığı nedeniyle tahmini 6 milyar dolarlık gelirin gerisine düştü. Beş yıldır ilk kez, şirket herhangi bir kategoride tahmini gelirin gerisine düştü. Tim Cook daha önce Apple’ın beklenen tedarik kısıtlamalarına ve bileşen kıtlığına rağmen çok güçlü bir performans gösterdiğini belirtmişti. Bununla birlikte Apple’ın CEO’suna göre, çiple ilgili üretim gecikmeleri, teknoloji devinin başlangıçta tahmini gelirde 6 milyar doların gerisine düşmesine neden oluyor. Bu sonuçlara rağmen, şirket yıldan yıla sevkiyatlarda hala büyüme gösteriyor.. Apple, 2020’den itibaren %33’lük bir yıllık gelir artışı ve 2021’in 4. çeyreğinde ise 366 milyar dolar seviyesine ulaştı.